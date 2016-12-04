Мытищи-гейт

от редакции Доказательства фальсификации выборов перед вами

Фальсификаторы выборов пойманы за руку. Изменение протоколов перед вводом в ГАС «Выборы» подтверждается документально. В нашей истории фигурируют 68 председателей комиссий. Мытищи, возможно, были всероссийской столицей фальсификаций. Работа по оценке подлинных масштабов подделки выборов 18 сентября сейчас только начинается. Редакция выражает глубокую признательность людям, без которых мы не смогли бы начать эту работу. Как и тем честным председателям комиссий, на участках которых данные протоколов сошлись. В сентябре от Кремля прозвучала явная установка: подсчет голосов должен быть честным. Более того, «Единая Россия» побеждала бы на выборах в тех же Мытищах и без манипуляций, проделанных с протоколами на пути к ГАС «Выборы». Побеждала, хотя и не набирала таких убедительных процентов, как ей приписали. Ясно, что для кого-то, — например для губернатора Воробьева, его администрации или Мособлизбиркома, — окрик из Кремля оказался недостаточно веской причиной для того, чтобы отказаться от «рисования» совсем. Фальсификация состоялась просто по инерции, по привычке и чтобы выглядеть не хуже других. Чтобы отчитаться высокими цифрами поддержки партии в регионе. Наверное, те, кто давал подобные указания председателям комиссий, просто не подумали, что такие мелочи могут кого-то заинтересовать. Получилось довольно глупо: энтузиазм на местах подвел и «Единую Россию», и Кремль, и не дал партии власти победить честно. Доказательства фальсификации выборов перед вами. Мы требуем считать данную публикацию заявлением о совершении преступления, предусмотренным ст. 142 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Фальсификация итогов голосования». На основании документов, опубликованных нами, мы требуем признать недействительными выборы 18 сентября в городе Мытищи Московской области. Мы обращаемся к Центральной избирательной комиссии и ее председателю Элле Памфиловой. Организуйте проверку соответствия выданных наблюдателям протоколов и данных ГАС «Выборы» по всем участкам Московской области, и в случае масштабных фактов фальсификаций — в других субъектах Федерации. Мы требуем отставки Московской областной избирательной комиссии, допутившей фальсификацию выборов в Мытищах — одном из крупнейших подмосковных городов. Наконец, мы требуем провести прокурорскую проверку причастности администрации губернатора Московской области Андрея Воробьева к массовым фальсификациям выборов. Редакция «Новой газеты»



Были сфальсифицированы итоги голосования по выборам в Госдуму и Мособлдуму. Только на выборах в ГД «Единой России» приписали почти 2 тысячи голосов, которые были украдены у «Яблока», «Российской партии пенсионеров за справедливость» и других партий, которые так и остались непарламентскими.

— На нашем участке протокол переписали! У «Яблока и «Пенсионеров» голосов стало меньше, а у «Едра» — больше, — позвонил через неделю после выборов наблюдатель Игорь Синцов, работавший на избирательном участке № 1665.

— С чего ты взял?

— Сравнил результаты в копии протокола, которую нам выдали в участковой избирательной комиссии, с итоговыми данными в ГАС «Выборы». Я уже написал жалобу в ЦИК!

Как член избирательной комиссии № 1665, я тоже получила копию протокола. Помимо Госдумы в единый день голосования 18 сентября жители Подмосковья выбирали также и областную думу. Как и на федеральных выборах, голосование шло по партийным спискам и по одномандатным округам.

Сравниваю данные своих протоколов с официальными результатами, размещенными на сайте Центральной избирательной комиссии. И в итогах выборов в Госдуму по партспискам нахожу расхождение.

«Яблоко» и «Российская партия пенсионеров за справедливость» потеряли по 20 голосов, Коммунистическая партия «Коммунисты России» — 10 голосов. А вот «Единой России», наоборот, те же самые 50 голосов прибавили: было 227, стало 277.

В тот же день также направляю жалобу в ЦИК и требую определить виновных в подтасовке итогов голосования. По закону ЦИК должен дать ответ в течение 30 дней.

Судя по всему, результаты голосования были подделаны в промежутке между шестью часами утра, когда в опустевшем зале избирательного участка наблюдателям выдали подписанные председателем и секретарем УИК копии протоколов, и шестью часами вечера, когда председатель УИК № 1665 Сергей Кураев сдал, по его словам, все документы в Территориальную избирательную комиссию (ТИК), где результаты внесли в ГАС «Выборы» (скорее всего, уже скорректированные, так как о случаях фальсификации итогов голосования в самой ГАС пока неизвестно).

Получив копии протоколов, наблюдатели поспешили домой, чтобы немного отдохнуть перед началом рабочего дня. Поэтому никто из них не сопровождал председателя УИК в ТИК и не присутствовал ни при внесении данных голосования в увеличенную форму протокола, ни при введении их в ГАС. Тем более что председатель комиссии сразу всех оповестил, что процесс сдачи документов в ТИК будет долгим, так как приоритет будут отдавать комиссиям из Лобни, входящей наряду с Мытищами в избирательный округ № 12 по выборам в Мособлдуму.

— Кто знает, когда мы «сдадимся», вздыхал председатель нашей УИК Кураев, отвечая на вопрос остальных членов комиссии о том, чего мы ждем. Ведь подсчет голосов и упаковку бюллетеней и документов мы завершили около четырех утра, и по закону нужно было немедленно отправляться в ТИК.

Работают КОИБы. Фото: РИА Новости

Партийный дебет-кредит

С наблюдателем от «Справедливой России» Анастасией Генерозовой мы обсуждали, куда лучше пожаловаться на подлог, когда она вдруг предложила сравнить копии протоколов, полученные ее знакомыми наблюдателями на других участках. Уже на следующий день она прислала сканы четырех комплектов протоколов — по партспискам и по одномандатным округам.

И везде оказалась та же картина: у несистемных партий голоса убывают, а у «Единой России» — прибывают. Причем дебет и кредит сходятся идеально: сколько убыло, столько прибыло. Системные партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию» — почти не трогают.

Ищу наблюдателей с других участков, добываю несколько протоколов. И, о чудо, обнаруживаю участок, где данные протоколов и итоговые результаты в ГАС «Выборы» совпадают, хотя, по словам наблюдателя Ани, правильно заверенную копию ей так и не удалось получить. Зато в других протоколах нахожу расхождения: чаще подлог встречается на выборах в Госдуму, но в Мособлдуму — тоже есть. А вот по одномандатным округам подобных расхождений нет, только в одном случае кандидат от КПРФ потеряла два голоса, но и конкуренты их не получили.

Больше разжиться протоколами не удалось; в большинстве своем наблюдатели сдали их в свои партии. При этом наблюдателей от небольших партий можно было пересчитать по пальцам. Если где и можно было получить протоколы, то только в системных партиях — «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ. В конце концов, они ведь тоже пострадали.

Слева — протокол голосования с участка 1641, справа — данные ГАС «Выборы» с того же участка. Разница в пользу «Единой России» — 48 голосов

Три составные части и один источник

— Махинации с голосованием повлияли на распределение мест в Думе, поэтому ваши партии тоже пострадали, хотя напрямую голоса у них и не украли, — объясняю я свой интерес к протоколам представителям «Справедливой России» и ЛДПР. На мою удачу в офисном центре местные отделения этих партий находятся буквально дверь в дверь. Когда я рассказала о случаях фальсификации эсерам, те сразу поделились новостью с соседями.

Те и другие явно были бы не прочь подложить свинью своим удачливым конкурентам из «Едра». Но к тому времени все принесенные наблюдателями копии протоколов они отправили в Москву, в штаб-квартиры партий. Мы договариваемся, что они «спросят», а я сообщу, если обнаружу манипуляции с голосами у их партий.

К коммунистам иду в «присутственный день». Среди портретов и шелковых стягов с изображением Сталина я рассказываю секретарю Мытищинского горкома КПРФ Валерию Сергееву и активисту Андрею Щетинину о выявленных фактах подлога в пользу «Единой России» и о намерении расследовать эту ситуацию. История задевает их за живое. Выборы коммунисты провели неудачно, фракция КПРФ сократила свое представительство в обеих думах, а первый секретарь горкома уступила единороссу. Попытки коммунистов обжаловать процедурные моменты не принесли результата — суд отклонил все иски. Сергеев не возражает, чтобы показать мне копии протоколов, принесенные дисциплинированными наблюдателями от КПРФ.

— Андрей, достань вон тут стопку, просит он Щетинина.

Тот плюхает передо мной кипу бумаги высотой сантиметров 30. В течение трех часов я фотографирую документы, пока у камеры не садится аккумулятор. Когда мы снова встречаемся в воскресенье для продолжения съемки, у меня уже нет сомнений, что в ночь на 19 сентября в Мытищах произошла масштабная фальсификация итогов голосования на выборах в Мособлдуму и Госдуму по партийным спискам. И я хочу выяснить, кто и каким образом это сделал.

Все протоколы, полученные «Новой газетой», доступны для скачивания по ссылке.

Карта фальсификации выборов в Мытищах

С партии по голосу, «ЕР» — конституционное большинство

При следующей встрече в горкоме рассказываю Сергееву и Щетинину о находках. На выборах в Госдуму итоги голосования подтасовали на двух из каждых трех участков, а на выборах в Мособлдуму — на каждом третьем. По странному совпадению во всех случаях манипуляции произвели в пользу «Единой России», хотя, судя по протоколам, она и без того первенствовала на всех участках. На тот момент у нас были данные по 40 из 96 участков городского округа Мытищи.

Масштаб махинации производит на коммунистов впечатление. При этом сама КПРФ пострадала только на одном, надо сказать, довольно странном участке № 1681, где в ГАС «Выборы» переписаны результаты всех партий. Помимо ряда несистемных партий и КПРФ голоса украли также у эсеров и ЛДПР. Зато обдираемые как липки на других участках «Родина» и «Пенсионеры» внезапно получили на несколько голосов больше. Но основным «бенефициаром», как обычно, стала «Единая Россия», получив дополнительно 66 голосов.

— Вы посмотрите, нет ни одной копии, которая была бы правильно заверена! — возмущается товарищ Сергеев. Пока я фотографирую, он просматривает уже отснятые протоколы.

Сергеев — член территориальной и окружной избирательных комиссий с правом решающего голоса, он хорошо разбирается во всех процедурных тонкостях. Из ящика стола он достает лист бумаги и показывает образец правильно заверенной копии протокола: «Вот как надо! И куда только смотрят наблюдатели?»

Председстель УИК 1671 рапортует о ходе выборов: «Все идет, как нужно, все идет красиво»... Еще бы, на его участке «Единой России» припишут 40 голосов!

Забегая вперед: тема нарушений при заверении копий протоколов возникнет также в разговоре с сопредседателем совета движения «Голос» Андреем Бузиным. По его мнению, массовый характер нарушений при их оформлении говорит об отсутствии требовательности и правосознания у ТИК: «Если бы они были требовательными, то каждый случай такого нарушения фиксировали на предыдущих выборах и делали выводы о составе избирательной комиссии». Но, как мы потом увидим, мытищинская ТИК руководствуется совсем другими критериями.

Кстати, и КПРФ и «Справедливая Россия» сразу после подведения итогов выборов запросили у ТИК копии протоколов по ряду участков, но не могут получить их до сих пор, хотя закон отводит на это 30 дней.

Андрей Щетинин уверен, что председатели нарушают правила при заверении копий далеко не случайно. Заверенные ненадлежащим образом документы не имеют юридической силы. А значит, итоги голосования позже будет труднее оспорить в суде.

В справедливости слов Андрея я убедилась, читая ответ Избирательной комиссии Московской области на свою жалобу, переданную туда из ЦИК (по поводу расхождения данных в протоколе и в ГАС «Выборы»). В письме их говорилось, что копия протокола, приложенная к моему обращению, не соответствует требованиям ФЗ № 67—ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Однако самым интересным в ответе избиркома было другое утверждение: что моя копия протокола содержала «данные, которые не соответствуют данным, содержащимся в первом экземпляре протокола». Это значит, что наряду с нашим настоящим протоколом и реальными итогами голосования где-то в недрах ТИК существует и некий другой протокол, «данные» из которого и ввели в ГАС «Выборы». Это только подтвердило наше предположение, что протокол с итогами голосования на нашем участке 1665 был переписан. Видимо, как и протоколы со всех тех участков, где имеются расхождения с ГАС «Выборы».

Протокольные мероприятия

— Конечно, протоколы переписали, — член ТИК от «Справедливой России» Ольга Шипова смотрит на меня, будто я вчера на свет родилась. Мы беседуем с ней в местном отделении партии, все еще увешанном предвыборными плакатами и листовками.

— И что, вы лично видели, как их переписывали?

— Я просто знаю, что это делается.

Она рассказывает случай, которому стала свидетельницей. Опаздывая утром 19 сентября на работу, пожилая наблюдательница не успела взять в участковой комиссии свою копию протокола, чтобы отнести потом в партию. Она договорилась с секретарем УИК, что та подготовит копию и передаст ее позже Шиповой, с которой те работали неподалеку.

— Я прихожу за протоколом, а секретарь мне говорит, что копии для наблюдателей подготовили, но они сейчас недействительные, рассказывает Шипова.

— Как так, спрашиваю ее. А она:

«Когда мы сдавали данные в ГАС «Выборы», у нас какие-то соотношения не сошлись. Нам сказали идите переписывайте протокол, у вас ошибка. Хотя я не могу понять, где у нас ошибка? Мы переписали. Председатель сейчас пошел в ТИК, но копий нового протокола пока нет». А я ей говорю: «Бабушке все равно, новый, старый. Дайте ей, пожалуйста, копию, а то ей деньги не заплатят». Секретарь выдала мне копию старого протокола.

— А в какой комиссии это было?

Шипова называет номер, и я сверяю его со своим черным списком — есть такая! Смотрю на сайте ЦИК — отметка о повторном подсчете, проводимом в случае ошибки, отсутствует. Теперь начинаю понимать, каким образом итоги голосования по выборам в Мособлдуму, зафиксированные в протоколе этого УИК, вдруг разошлись с данными в ГАС «Выборы».

Но ведь тогда кто-то должен заметить, как в узком коридоре ТИК несколько десятков председателей переписывают протоколы. Например, в ТИК подмосковного Реутова одну такую «писательницу» даже сняли на видео. По словам очевидцев — наблюдателей и секретарей комиссий, в мытищинской ТИК в день выборов для председателей выделили комнату, там стоял стол, и за ним постоянно кто-то что-то писал. Председатели сдают не только протоколы, но и множество других документов, и нередко во время сдачи к оформлению их возникают претензии, которые те вынуждены устранять. Очевидцы подтвердили: да, председатели что-то писали, но что — непонятно: то ли протоколы, то ли еще что.

В ходе расспросов о переписывании протоколов всплыла еще одна важная деталь. Накануне 18 сентября в вестибюле горадминистрации установили монитор для трансляции данных о ходе выборов в Мытищах. С утра и до закрытия избирательных участков передавали данные о явке. Когда стали прибывать комиссии, на экране показывали итоги голосования по мере поступления данных в ГАС «Выборы». По свидетельству наблюдателя Владимира Остапенко, примерно в шесть часов утра монитор перестал работать. Он написал жалобу. Как объяснили в ТИК, срок договора на трансляцию закончился, а информацию об итогах можно отслеживать в интернете. «Видимо, тогда они и начали мухлевать с результатами», — предполагает очевидец.

Избиратели голосуют. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Тайна распечатки

Параллельно я составляю досье по каждому участку: сколько голосов украли, у каких партий, где и кем работают председатель комиссии, его заместитель и секретарь — те, кто потенциально может быть причастен к фальсификации. Как правило, вся руководящая тройка работает в одном учреждении. Очень много учителей. К своему удивлению, среди подозреваемых нахожу Марину Валентиновну Елисееву, председателя УИК № 1669. На прошлых думских и президентских выборах я была наблюдателем на этом участке, в гимназии № 16, и не заметила каких-то нарушений. Процедуры в комиссии соблюдали почти идеально, данные протоколов с ГАС неизменно сходились. Однако в этот раз итоговые данные по выборам в Госдуму по партийным спискам не совпадали с результатами, записанными в копии протокола: у «ЕР» в ГАС внезапно оказалось на 50 голосов больше, а у «Пенсионеров», «Зеленых», ПАРНАСа и «Яблока» — в сумме на столько же меньше.

Через преподавателя той же гимназии я связалась с Елисеевой и рассказала ей о подлоге.

— А где вы взяли протокол? Ведь наблюдателей на участке почти не было, удивляется она.

По ее словам, комиссия все честно подсчитала, после чего она поехала в ТИК, где данные об итогах голосования внесли в ГАС «Выборы». «Там распечатку дают, там не может быть расхождений!» — говорит она. Распечатка — это протокол ввода данных в ГАС «Выборы».

Елисеева вначале согласилась показать мне этот документ. Но потом у нее не нашлось времени, чтобы взять распечатку, хранившуюся в гимназии. К тому времени она перешла на работу в Учебно-методический центр.

Я зашла УМЦ, чтобы еще раз уточнить детали. Марина Валентиновна по пунктам рассказала о сдаче документов в ТИК, отметив, что сама она не присутствовала при вводе данных в ГАС «Выборы», их вводили «молодые люди» — видимо, системные администраторы. После чего она получила распечатку: по ее словам, все данные в ней соответствовали результатам, указанным в протоколах.

Елисеева пообещала, что попросит своего заместителя или секретаря показать мне протокол ввода данных в ГАС, она даже назначила встречу, но потом сама же ее отменила. «Мы ни в чем не виноваты. Если вы не верите на слово, это ваше право, но никаких доказательств своей невиновности я предоставлять не буду», — написала она в СМС-сообщении.

Выборы в Мытищах. Фото: РИА Новости

Пытаюсь встретиться с другими председателями-учителями, но постороннему человеку пройти в школу не так просто. Переключаюсь на медучреждения и с третьей попытки застаю в кабинете председателя УИК № 1692 Андрея Мелентьева. Молодой и энергичный кандидат наук руководит дневным стационаром клиники Института общей и профессиональной патологии ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана.

— А вы сами-то за кого голосовали? — интересуется он после того, как я представилась и сообщила, что итоги голосования в Мособлдуму на вверенном ему участке изменились. И что загадочным образом 29 голосов от «Пенсионеров», «Яблока» и ряда небольших партий перекочевали к «Единой России». Его интересуют и другие вопросы, откуда у меня эти протоколы, говорила ли я с другими председателями и что те сказали, почему голоса украли только у непарламентских партий и ходила ли я в ТИК.

По его словам, сразу после подсчета голосов он поехал в ТИК, отдал все документы и протоколы, данные об итогах голосования вносили в ГАС «Выборы» без него, а никакой распечатки ему не давали. «Они берут протоколы, а что они там вбивают — я не знаю, — горячится Мелентьев. — Вот за этот документ (показывает на копию протокола) я отвечаю, а вот за этот (он показывает на принесенную мной распечатку официальных итогов голосования на сайте ЦИК) — я не отвечаю».

— Андрей Владимирович, вы переписывали протокол? — спрашиваю его в лоб.

— Что же я, сумасшедший, что ли, переписывать протокол? Боже упаси! Нет, я не переписывал.

Он советует мне искать правду вместе с переписанным протоколом в ТИК.

Неестественный отбор

Через день я звоню и пишу знакомым партийцам, узнаю о судьбе отвезенных в Москву протоколов. И всякий раз возникает какое-то препятствие. То хранительница протоколов в штаб-квартире уехала в отпуск, то она приболела, то занята важным мероприятием… Теоретически копии протоколов есть, но лежат под замком никому не нужные. Поэтому я изучаю кадры, которые решают все.

— Трудно сказать, знали ли о махинациях зампреды и секретари УИК, но председатели точно были в курсе, — уверен Андрей Щетинин. С внутренней кухней выборов он знаком не понаслышке: в течение десяти лет был членом ТИК от КПРФ, много раз представлял партию в суде, подавал иски против председателей тех участков, где были зафиксированы случаи вброса или «карусели».

Холодным воскресным вечером мы встречаемся с ним напротив горадминистрации (там на первом этаже здания располагается ТИК). Если верить Щетинину, честных председателей УИК вообще не бывает, так как система назначения их основана на принципе лояльности: ТИК назначает только проверенных и тех, на кого можно повлиять. Андрей вспомнил, как при формировании нынешнего состава участковых комиссий в ТИК отклонили кандидатуру женщины — помощницы адвоката с формулировкой: «Мы не знаем, что это за человек». «Конечно, на нее им было бы трудно повлиять, поэтому ТИК назначил учительницу», — усмехается Щетинин.

Он вставляет в свой ноутбук флешку, и на мониторе возникает черно-белая видеотрансляция с какого-то избирательного участка. В верхнем углу стоит отметка, которую обычно ставят избиркомы, высылая запись по запросу избирателей.

— Это президентские выборы 2012 года. Смотрите, сейчас на участке № 1613 произойдет вброс.

И действительно, мужчина пытается вбросить в урну пачку бюллетеней, но его за руку ловит наблюдательница. Андрей ставит еще одну видеозапись.

— А вот тот же мужчина спустя несколько часов пытается вбросить на участке № 1557.

По его словам, осуществить вброс можно только при содействии председателя комиссии, который должен выдать злоумышленнику бюллетени с печатью УИК. Тем не менее в феврале 2013 года ТИК снова назначил этих людей председателями УИК на следующие пять лет, сославшись на отсутствие решения суда. Сам Щетинин голосовал «против», изложив доводы в особом мнении.

— Как зовут этих председателей? — тянусь я к своему досье.

— Алексей Михайлович Кураев и Татьяна Валентиновна Мурзанева, она учитель в школе № 26.

Он называет фамилии еще нескольких председателей, скомпрометировавших себя нарушениями на прошлых выборах, но назначенных на новый срок. И все они без исключения есть в моем списке — возглавляют УИК с фальсифицированными итогами голосования.

— В вашем списке должна быть и Ольга Юрьевна Лабунец, уверен Щетинин. — Она учитель и тоже очень надежный кадр.

По его словам, Лабунец «зарекомендовала» себя еще на выборах 2009 года, когда в стационарном ящике для голосования оказалось больше бюллетеней, чем было выдано избирателям. И с тех пор ТИК потом дважды продлевала ее полномочия.

Действительно, председатель УИК № 1701 Лабунец есть в моем списке: на ее участке данные протоколов и системы ГАС «Выборы» не совпадают по выборам в Госдуму и в Мособлдуму. Напротив этого УИК в досье стоит пометка: «сумасшедший протокол», так как не совпадают не только данные голосования, но и число избирателей, бюллетеней и т.д.

В Мытищах было несколько подобных протоколов. Например, в одном из них украли голоса у единороссов. Как потом объяснил мне Андрей Бузин из «Голоса», такие протоколы нередко используют для «отмазки», что, мол, нашу партию тоже обокрали.

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В моем списке, правда очень коротком, есть 14 УИК с зеленой маркировкой. Это означает, что расхождений данных не обнаружено.

— Ведь есть и честные люди, — говорю Щетинину.

Мой собеседник качает головой: отсутствие расхождений между данными протокола и ГАС еще не гарантия честных выборов, поскольку накинуть голосов нужной партии можно еще посредством того же вброса — и тогда не придется переписывать протокол.

— Председателями УИК могут быть неподкупные люди, но они долго не продержатся — их либо уволят, либо снимут. А повод всегда найдется, — говорит Щетинин.

Лояльность — все, репутация — ничто

О кадровом вопросе я снова вспоминаю, когда начинаю анализировать новую порцию протоколов. Выудить их из бюрократических недр «Справедливой России» помогли Ольга Шипова и наблюдатель Анастасия Генерозова.

Протокол за протоколом — почти в каждом результаты голосования не совпадают с данными ГАС «Выборы». Чаще всего — по выборам в Госдуму.

Пополняю досье председателей, заместителей и секретарей этих УИК. Как и прежде, очень много учителей, завучей, директоров. В подавляющем большинстве — учителя начальных классов, преподаватели математики, естественных предметов. Гуманитариев — учителей русского и иностранных языков — можно пересчитать по пальцам одной руки, историков вовсе нет. Представлены почти все школы города: гимназия № 1, лицей № 2, школы № 3, 4, 7, 8… Проверяя данные, захожу на странички педагогов в соцсетях и среди котиков, цветов и чужих цитат с трудом нахожу сведения о месте работы. В сумме учителя составляют половину председательского корпуса на тех участках, где данные расходятся: почти четыре десятка!

Чтобы понять, почему на обман и преступление идут те, кто каждый день объясняет другим «что такое хорошо и что такое плохо», я иду в городской профсоюз работников народного образования и науки. С руководителем его Анной Светловой мы говорим об учительской профессии. Меня искренне интересует, почему у нее, педагога с 50-летним стажем, на участке 1670 результаты протокола также разнятся с данными ЦИК в пользу «Единой России».

В тот день стало известно о трагедии псковских подростков, и разговор неизбежно сворачивает на тему взаимоотношений детей и родителей и о роли школьного воспитания, о необходимости поднять престиж профессии. Светлова перечисляет, что для этого нужно сделать.

— Не показывать нас дураками по телевидению! А то показывают в черном цвете — то, как учительница с мальчиком вступила в интимную связь, то еще что-то. Почему не показывают хороших учителей? — негодует она.

— Я согласна со всеми перечисленными пунктами, — говорю я, — но разве можно изменить отношение общества, если учителя участвуют в махинациях на выборах?

Глаза Светловой леденеют. Слова мои не вызывают у нее удивления. Она не желает смотреть копии протоколов и говорит, что за 16 лет работы председателем комиссии у нее все всегда было правильно. Она просит меня уйти.

— Вы не правду ищите, а грязь собираете, — говорит она мне.

Приводные ремни административного ресурса

Помимо учителей комиссии на участках с переписанными результатами возглавляют также работники муниципальных учреждений культуры (библиотек, ДК, музыкальных школ), сотрудники администрации и муниципальных органов управления, служащие связанных с администрацией учреждений и местных предприятий, например, Торгово-промышленной палаты, телеканала «Первый Мытищинский» и т.д.

Независимых председателей, по работе не подчиняющихся администрации и не связанных с ней, просто нет. В самой ТИК из 12 членов семеро работают в администрации, еще у одного отец работает в подведомственной структуре. Председатель ТИК Валерий Конягин — заместитель главы администрации. В общем, вертикаль исполнительной власти трудится на ниве выборов.

— Вы что, думаете, что это все ТИК организовала? Да они только бумажки собирают!

— Выборы готовил штаб, используя тот самый административный ресурс, — охладил мой пыл источник, близкий к администрации. По словам моего собеседника, с начала года в администрации работал штаб по подготовке выборов. Избирательные участки были поделены между соответствующими управлениями: те, что располагались в школах, курировало Управление образования, а созданные на базе домов культур и библиотек — Управление культуры и туризма. Эти участки были зоной ответственности начальников управлений: они работали с председателями, ставили им задачи, искали людей, если планировался вброс, и т.д.

— Вызывают председателя. «Хочешь сохранить работу? Тогда сделай то-то и то-то. Сейчас такая ситуация, что если потеряешь работу, потом трудно найти», — говорит он.

Как правило, все совещания по подготовке выборов проходили с участием членов ТИК и представителей управлений. «Понятно, что на каждый участок вбросить нельзя, поэтому готовили запасные варианты: решали, на каком участке приписать 50, а на каком — 70. Это большая аналитическая работа», — рассуждает источник.

По его словам, если, например, было много наблюдателей и председатель не мог вбросить, значит, потом он переписывал протокол. «Вот так работает административный ресурс. Вы что, не читали в «Новой газете» статью об учительнице из Питера», — удивляется источник.

Председатель нашей УИК № 1665 вполне вписывается в эту схему: участок расположен в школе искусств, а сам Сергей Кураев работает в городском Доме культуры. Это муниципальное бюджетное учреждение подчиняется непосредственно Управлению культуры и туризма. Я заехала в ДК, чтобы поговорить с Кураевым о расхождениях в протоколах.

— Я ничего не знаю, — говорит он. Кураев производит впечатление человека, только что услышавшего о расхождении результатов голосования. Он рассказал, что сдавал документы почти три часа: сначала акты и протоколы, потом данные ГАС «Выборы». Как и остальные, при вводе данных не присутствовал. Протокол о вводе данных не получал.

— Мне кажется, нужно обратиться в ГАС «Выборы» — откуда они взяли эти результаты, посоветовал он мне на прощание.

За ввод данных голосования в ГАС «Выборы» отвечает системный администратор, член ТИК Максим Кузовлев, возглавляющий информационное управление администрации Мытищ. А кадры — то есть муниципальную службу и Управление по работе с муниципальными организациям — курирует среди прочего замглавы администрации и председатель ТИК Валерий Конягин. И кандидатуры председателей утверждает тоже он. Так что вряд ли ТИК занимался одним лишь «собиранием бумажек».

По словам очевидцев, в первые дни после подведения итогов выборов в коридорах ТИК видели председателей УИКов и сотрудников администрации, которые бегали с рулонами скотча в руках. Скотч, например, используют для опечатывания мешков с бюллетенями.

На запрос «Новой газеты» председатель ТИК Мытищ Валерий Конягин ответил, что представители издания не были аккредитованы на избирательных участках, а значит, не имели права получить заверенные надлежащим образом копии протоколов, а имеющиеся в распоряжении редакции копии, по его словам, не имеют юридической силы.

специально для «Новой газеты»

Итоги голосования: реальные и виртуальные

Вечером в пятницу мне неожиданно присылают еще одну порцию копий протоколов. До глубокой ночи сравниваю результаты. Затем обобщаю итоги, основанные на изучении копий протоколов по партийным выборам в Госдуму и Мособлдуму по 84 участкам из 96. На 68 участках обнаружены расхождения между итогами, зафиксированными в протоколах УИК, и данными, содержащимися в ГАС «Выборы».

Главным выгодоприобретателем стала «Единая Россия». В городе только по выборам в Госдуму за счет махинаций она дополнительно получила 1969 голосов (3,5%).

Больше других пострадали «Российская партия пенсионеров за справедливость», у которой украли 450 голосов, и «Яблоко», лишившееся 580 голосов. На выборах в Мособлдуму «ЕР» накинули 688 голосов. У «Яблока» украли 255 голосов, у Партии пенсионеров — 216 голосов. Возможные фальсификации не только помешали этим партиям пройти в Мособлдуму, но и лишили их возможности выдвигать кандидатов.

Когда я спросила Андрея Бузина из «Голоса», где еще в России переписывали протоколы в таких масштабах, он ответил, подумав: «Разве что в Дагестане». По данным авторов доклада «Дагестан-2016», там 8 из 9 полученных независимыми наблюдателями протоколов имеют расхождения с данными ЦИК. Правда, в отличие от Дагестана, в Мытищах протоколы не успели «утонуть».

об авторе

Татьяна Юрасова журналист, наблюдатель

Татьяна Юрасова — главный редактор портала «Здравком», в 2011—2012 годах была наблюдателем на парламентских и президентских выборах, в настоящее время член УИК № 1665 (Мытищи) с правом решающего голоса.

Выпускающий редактор: Роман Анин

Продюсер: Анна Игнатенко

Иллюстрации: Мария Снеткова

Видео: Анна Игнатенко, Мария Снеткова, Глеб Лиманский

Данные: Надежда Мироненко, Анастасия Шаблинская, Татьяна Васильчук, Софья Самиленко