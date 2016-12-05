Без особого пути

«До решения суда никто не имеет права выносить вердикт о виновности или невиновности человека», — говорит Путин в Послании Федеральному собранию. Этот тезис неоднократно формулировался и подчеркивался в публикациях «Новой газеты». Особенно во время карьеры Владимира Маркина в Следственном комитете. Именно Маркин завел моду на превращение правоохранительной деятельности в шоу-бизнес. Именно при нем оформился этот большой стиль: человека под телекамерами уводят в наручниках, а в пропагандистском издании тут же появляется колонка официального представителя СК, где уже фактически вынесен приговор. Маркина в СК больше нет, он теперь служит по гражданской линии, но дело его живет, да так, что даже президенту приходится специально акцентировать на этой проблеме внимание. Запишем в актив: отныне каждый представитель силовых структур, который будет обрамлять свою деятельность досудебными приговорами, будет идти прямо против Путина.

«Борьба с коррупцией — это не шоу, она требует профессионализма, серьезности и ответственности, только тогда она даст результат, получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества», — заявляет Путин.

В одной из недавних колонок я писал о том, что государство не может арестовать министра без согласия гражданского общества (иначе перед нами не арест, но взятие в заложники). Я был поднят на смех так называемыми государственниками: дескать, наша власть могуча, она может все, что пожелает. А что там такое ваше общество против карающего меча силовиков? Но вот снова президент оказывается не на стороне тех «патриотов», которые считают, что возможен автономный порядок, не поддержанный обществом и не нуждающийся в нем.

Это вряд ли означает, что Путин прислушивается к советам «Новой газеты». Скорее дело в том, что если попытаться сохранять здравый смысл и действительно нести ответственность за происходящее в стране, то с неизбежностью приходишь к «либеральным взглядам». То есть к тому, что законы должны соблюдаться, права должны быть у всех, борьба с коррупцией не превращаться в шоу для силовиков и так далее.

В путинском Послании-2016 наметился дрейф от обсуждения угроз, характерный для риторики президента последних двух лет, к воспоминаниям о свободах — например, о праве на свободное высказывание в различных сферах жизни, о праве на человеческую самореализацию, о растущем в России запросе на экономические свободы.

Многие тезисы президента оказались в этом контексте созвучны тем темам, которые традиционно обсуждаются экспертами Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина. Именно структуры Кудрина (кроме КГИ это также Центр стратегических разработок, который некоторые считают теневым правительством) становятся ключевым think-tank, в котором разрабатываются и создаются идеи нынешнего Кремля.

Похоже, несмотря на всю «патриотическую повестку», перетащить мозговой центр в какой-нибудь Изборский клуб, до бесконечности предлагающий образ «кольца врагов» и «особый путь», так и не получилось. Им разрешили вставить разве что цитату из философа Лосева — да и то нейтральную, о любви к Родине.