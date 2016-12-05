Где, кого, за что

Родина-мачеха

Сестра совершила подвиг, спасая брата в Турции от «неустановленного бандформирования», но Родина его не оценила: от ФСБ Мавлуда Керимова спасти не удалось

Суд: Северокавказский окружной военный суд

Подсудимый: Мавлуд Керимов

Статьи: «Содействие террористической деятельности» (ч. 1 ст. 205.1 УК), «Приготовление к преступлению» (ч. 3 ст. 30 УК), «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»(ч. 2 ст. 208 УК)

Приговор: 6 лет лишения свободы

Ничем не смог помочь брату Фариды Керимовой и вице-консул Генерального консульства РФ в Стамбуле Рафаэль Усубов. Однако надо отдать ему должное, он все же ответил на ее письмо в WhatsApp, когда спустя почти год после спасения брата поместили под стражу. Вот текст его ответа: «Моя задача была спасти Вашего брата, чтобы он не стал пушечным мясом в чужой войне. Мы с Вами эту задачу выполнили на «отлично». Дальше Ваш главный помощник — хороший адвокат… Вы совершили подвиг даже больше, чем я. Вы молодец. Боритесь».

Сестра

Семья Керимовых — лезгины, живут они в русском городе Ставрополе. Глава семьи Ибадула — майор полиции в отставке, его жена Патимат — тоже майор, работала психологом, но в июле 2016 года была уволена за «совершение проступка, порочащего честь сотрудника МВД» — после того как пристыдила за ложные показания, данные против ее сына, сотрудника Центра по противодействию экстремизму. Их сын — Мавлуд Керимов во время оглашения приговора на всякий случай держал в «клетке» листок с надписью: «Крым наш!»

Сестра Фарида свой рассказ о Мавлике, как называют брата в семье, привычно начинает с оправданий: «Мы светская семья». Сама она не носит платок, а носит джинсы со стразами. В 2012 году Фарида вышла замуж за офицера и уехала к мужу в Санкт-Петербург. Тогда же младший брат поступил в Ставропольский медицинский государственный университет и вроде весь ушел в учебу: Мавлик в самом деле был одним из лучших студентов на курсе…

Ибадула хватился сына 4 июля 2014 года, когда не смог дозвониться ни до него, ни до его друга Ибрагима Хатуева. К вечеру Мавлуд объявился сам: через «ВКонтакте» он сообщил, что находится в Стамбуле и в ближайшие дни его отправят в Сирию. Мужа Фариды в Санкт-Петербурге он попросил связаться с ФСБ, а ей самой прислал фото, сделанное из окна комнаты, в которой был заперт, с сообщением: «Найдите меня по сигналу от айпада».

Утром следующего дня Фарида вылетела в Стамбул. Не зная ни турецкого, ни английского языков, она слабо представляла, где и как будет искать брата. Ей помогла незнакомая соседка по креслу в самолете, которой Фарида вынуждена была довериться: из аэропорта они вместе дозвонились в консульство России. Дежурный чиновник отнесся к этому сигналу SOS дежурным же образом: объяснил, что поисками брата должна заниматься турецкая полиция. Но Фарида была настойчива, и в аэропорт приехал вице-консул Рафаэль Усубов, который помог составить заявление и настойчиво просил полицию оказать всемерную помощь. Там к делу тоже отнеслись серьезно: к поискам подключилось центральное управление безопасности Стамбула…

«Братья»

В 2013—2014 годах в Ставрополе существовало студенческое подполье, так называемый «медицинский джамаат»: в материалах расследования УФСБ по Ставропольскому краю фигурируют имена 25 человек, хотя к ответственности по суду из них привлечено только шесть. Двадцатилетние студенты собирались на частных квартирах и в скрытых от чужих глаз молельнях, совершали намаз, обсуждали Сирию.

Джамаат действительно имел запас оружия и боеприпасов, но знали о нем единицы — только те, кто подчинялся непосредственно лидеру группы, выпускнику религиозного университета Аль-Азхар в Каире Шамилю Умаханову. С большинством «братьев» Умаханов общался через доверенных лиц. За полтора года группировка завербовала и переправила в Сирию четверых студентов-медиков. Попытка отправить пятого (это был Керимов) провалилась: как именно, мы уже знаем.

Лишившись опеки старшей сестры, которая воспитала его в романтическом духе, Мавлик в университете увлекся рассказами своих новых «мусульманских братьев» о том, как страдают раненые в Сирии. Позже он подробно расскажет следователям все, что знал о «медицинском джамаате» и что делал сам, — вплоть до того момента, когда «брат» Ибрагим Хатуев, провожая его на рейс в Стамбул, «укреплял веру», опасаясь, как бы он в последний момент не запросился домой.

Но Мавлуд до самого приземления в Стамбуле был уверен, что едет с одной целью — лечить раненых. Только в тот момент, когда встретивший его бородатый детина мрачно спросил: «Оружием владеешь?» — Мавлуд понял, что от него ждут.

Беглец

В Стамбуле Мавлуда некоторое время держали в небольшой комнате с решетками на окнах, где перемещения в Сирию ожидало еще несколько человек. На следующий день их посадили в рейсовый автобус, направлявшийся к турецко-сирийской границе. «Двух из тех кто со мной был, меня и еще одного с женой посадили в фургон мерседеса серого цвета куда-то везут говорят что опаздываем», — сообщил Керимов сестре (пунктуация сохранена). Ехали в сопровождении мужчины крепкого телосложения и женщины с закрытым лицом. Супружеская пара из России рассказывала Мавлику, что их ждет после прибытия в Сирию: обучение минно-взрывному делу и обращению с оружием, война. Хочешь жениться — девушку подберут…

О маршруте движения Мавлуд регулярно писал сестре, та передавала информацию Усубову, и далее она поступала к полицейским. Через iCloud удалось определить точное местонахождение айпада. В половине первого ночи полиция остановила автобус. Один из оперативников позвонил Фариде со своего мобильного, чтобы она могла поговорить с братом, — и Фарида расплакалась, услышав, как турецкие полицейские аплодируют, поздравляя ее и Мавлика с успешным спасением.

Но во «Внукове» их встретили не аплодисментами: их уже ждали сотрудники отряда пограничного конт­роля ФСБ, которые провели с Мавлудом часовую беседу. После прохождения таможенной зоны их снова остановили трое в штатском, толком не представились и отвели в глубь аэропорта. Фарида сначала требовала пригласить брату адвоката, затем стала звать на помощь и снимать происходящее на видео. Трое оперативников опешили. «Бешеная», — покрутил у виска один из них и… отпустил брата. В Ставрополе Мавлуда также дважды опросили сотрудники Центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Ставропольскому краю, но возбуждать уголовное дело не стали: сочли, что имел место добровольный отказ от совершения преступления.

Благодаря полученной от Керимова информации сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю в ноябре 2014 года задержали лидеров «медицинского джамаата». В январе 2016-го Северокавказский окружной военный суд признал пятерых его членов виновными в содействии террористической деятельности и незаконном обороте оружия. Получили от 5 до 6 лет лишения свободы.

Ближайший «друг» Мавлуда — Ибрагим Хатуев пошел на сделку со следствием, и ему инкриминировали только незаконное хранение оружия. А вербовка новых членов — после того как этот «брат» пошел на сделку со следствием и дал показания против него — «досталась» Керимову.

Родина

Российские спецслужбы мало чем помогли в спасении Мавлуда: если бы не турецкая полиция и содействие вице-консула Усубова, он, вероятнее всего, был бы уже погребен в безымянной могиле. Действия же Фариды по прилете из Турции, когда она чуть не силой отбила брата, вероятно, кому-то из них запомнились. На последующих допросах следователь объяснил это Мавлуду прямым текстом: «Не надо было твоей сестре лезть не в свое дело». В Санкт-Петербурге мужа Фариды тоже предупредили по служебной линии: уйми жену… Но разве такую уймешь?

Уголовное дело на Мавлуда завели через 8 месяцев после возвращения, когда он собирался жениться и продолжать учебу и полностью порвал с радикальным исламом.

Действия Фариды по спасению брата оказались представлены в приговоре едва ли не как соучастие. Действительно, из-за страха за брата она еще в Турции сочинила ему «легенду» для полиции: будто бы в Стамбул он приехал туристом, но был похищен и насильно отправлен в Сирию. Перед вылетом в Россию Фарида, по ее утверждению, потеряла айпад брата. Исходя из этих обстоятельств показания сестры в пользу брата в приговоре были названы «несостоятельными». «Преступные действия подсудимого не были доведены до конца по не зависящим от него причинам, поскольку Керимов был задержан турецкими правоохранительными органами по требованию Генконсульства РФ и депортирован в Россию», — написано в приговоре. Там нет ни слова о роли в этом самого Мавлуда и его сестры.

Последующая переписка с вице-консулом РФ в Стамбуле тоже была расценена как «давление на следствие и суд». Именно после этого и после обращения Керимовых к президенту РФ Владимиру Путину в деле Керимова появилась вторая статья — за «попытку участия в незаконном вооруженном формировании» (надо напомнить, что сначала такое обвинение не предъявлялось в связи с добровольным отказом от совершения преступления).

Айпад брата, конечно, надо было не терять, а беречь: версия добровольного отказа могла быть подкреплена его памятью. Но ведь Фарида разведшколу не кончала: рискуя собой, в Турцию она ринулась наобум и действовала как умела… Но действовала! Чего нельзя сказать о тех, кто должен был обнаружить «медицинский джамаат» еще задолго до того, как Мавлик попался в его сети.

Как оказалось, Фарида спасла брата только для того, чтобы он отправился в колонию и показал своим примером всем «мусульманским братьям», что родина никогда их не простит, что, встав однажды на путь экстремизма, по нему надо идти тогда уж до конца.

В ближайшее время Верховный суд РФ рассмотрит дело Мавлуда Керимова в апелляционной инстанции.

Юлия Счастливцева,

Леонид Никитинский,

«Новая»

А я обо всех расскажу

Суд: Хамовнический суд Москвы

Подсудимый: Сергей Полонский

Статья: «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК)

Стадия: первая инстанция

Приговор: до 10 лет лишения свободы

Хамовнический суд Москвы продолжил процесс в отношении бывшего владельца девелоперской компании «Миракс Групп» Сергея Полонского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. После объявления участников судебного заседания Полонский заявил: «Считаю, что государственный обвинитель подлежит отводу, так как не отвечает требованиям профессионализма и этичности». Согласно доводам подсудимого, ранее гособвинитель намеренно вводил суд в заблуждение относительно размеров привлеченных и вложенных «Миракс Групп» денежных средств в строительство жилого комплекса «Кутузовская миля».

— В следующий раз я расскажу о том, как сотрудники президентской администрации получали квартиры в жилых комплексах от «Миракс Групп», — анонсировал подсудимый и добавил, что экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев содержится под домашним арестом в квартире, построенной его компанией.

«Таких «мошенников», как я, еще бы человек 50, и наша страна зажила бы совсем по-другому», — сказал Полонский, отвергая все обвинения, а затем заявил отвод и судье — за нарушение принципов беспристрастности и равенства сторон. В удовлетворении ходатайств об отводах суд отказал.

По версии следствия, Полонский при пособничестве других лиц похитил денежные средства участников долевого строительства многоквартирных домов. Ему грозит до 10 лет заключения.

Вера Челищева

Где, кого, за что

Амнистия за 38 жизней

30 ноября Дмитровский городской суд Московской области приговорил главврача психиатрической больницы поселка Раменский, в котором при пожаре погибли 38 человек, Мурада Шаова к 4,5 года колонии. Этим же приговором врач был амнистирован. Заместитель главврача Михаил Хохлов получил точно такой же приговор и также был амнистирован в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уголовное дело в отношении руководства психиатрической больницы было возбуждено в 2013 году. Как установило следствие, Шаов и Хохлов допустили грубые нарушения правил пожарной безопасности.

«Яблоку» отказали в отмене итогов выборов

29 ноября Верховный суд отказал в удовлетворении иска партии «Яблоко» об отмене постановления Центризбиркома от 23 сентября об итогах выборов в Госдуму. Представитель «Яблока» Алексей Сюзюмов, выступая на суде, сказал: «Одним из оснований иска является пункт закона о выборах, на основании которого суд может отменить их результаты, если были нарушения. Партия «Яблоко» фиксировала недопуск к работе кандидатов, наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса и журналистов».

Представитель ЦИК Дмитрий Воронин, в свою очередь, заявил: «Даже если десять человек напишут заявления о летающих тарелках, это не позволяет рассмотреть заявления в высшей судебной инстанции. Оснований считать, что нарушения на выборах были массовыми, в ЦИК не видят». Председатель партии Эмилия Слабунова пообещала, что «Яблоко» обжалует это решение вплоть до ЕСПЧ.

Дело Улюкаева

Мосгорсуд признал законным постановление Басманного суда о домашнем аресте бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева до 15 января 2017 года. Сам Улюкаев (свою вину он не признает) на суде не присутствовал. Защита Улюкаева говорила о незаконности его задержания: оно состоялось вечером 14 ноября, а адвокатов допустили к нему лишь утром 15 ноября. По словам адвоката Тимофея Гриднева, действия сотрудников ФСБ, задержавших Улюкаева, должны быть классифицированы как нарушение должностных полномочий или похищение человека. Гриднев отметил, что с момента фактического задержания и до его оформления, которое состоялось с 0.00 до 2.00 15 ноября, министр удерживался в здании Следственного комитета и смог позвонить жене, чтобы попросить ее вызвать адвокатов, только в 5 часов утра.

Гриднев просил суд разрешить подзащитному прогулки на свежем воздухе и посещение врачей, а кроме этого разрешить Улюкаеву общаться со СМИ, чтобы он мог озвучивать свою позицию.

В ответ следователь Роман Нестеров заявил, что права Улюкаева не нарушались ни во время задержания, ни во время допроса. А в случае предоставления бывшему министру возможности прогулок, заметил следователь, это может привести к «неконтролируемому общению обвиняемого с представителями прессы».

Болотное дело

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова на решение о помещении его в психиатрическую лечебницу при следственном изоляторе. По словам адвоката обвиняемого Марии Куракиной, суд отклонил ходатайства о приобщении к делу прецедентных для «болотного дела» решений Европейского суда по правам человека в Страсбурге и Верховного суда РФ. Напомним, Панфилова обвиняют в применении насилия к сотруднику полиции и в участии в массовых беспорядках, якобы имевших место на Болотной площади 6 мая 2012 года. Сам Панфилов согласился с тем, что присутствовал на акции, но отказался признать свою вину. Он — второй по «болотному делу» обвиняемый, которого признают невменяемым. В 2014 году в психиатрический стационар был отправлен Михаил Косенко.

Тесак снова под судом

Фото: РИА Новости

В Бабушкинском суде началось слушание уголовного дела в отношении националиста Максима Марцинкевича, известного под прозвищем Тесак, и еще девяти фигурантов, участников движения «Реструкт». По версии следствия, под предлогом осуществления социально-значимых проектов в 2013–2014 годах группа молодых людей нападала на граждан в Москве, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. При этом потерпевших подвергали избиению, у них отбирали вещи, а также обливали красящими веществами.

Как полагает следствие, Марцинкевич и его сообщники причастны к нападениям на восьмерых граждан, один из которых от полученных повреждений скончался. Подсудимые заключены под стражу, срок которой продлен до 17 апреля.

На заседании Марцинкевич заявил, что отрицает свою вину. Напомним, Марцинкевич ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни «таджикского наркоторговца», а также за экстремистские высказывания. В совокупности по двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.

Подготовили

Александра Букварёва,

Анна Симонаева,

Вера Челищева,

ОВД-инфо