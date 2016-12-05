Кремлевская стена и Стена скорби

О необходимости создания в Москве всероссийского Музейно-мемориального комплекса (ММК) памяти жертв политических репрессий «Новая газета» начала упорно писать с февраля 2008 года. И до марта 2015-го включительно в газете регулярно выходила вкладка «Правда ГУЛАГа», которая на трагических примерах сотен судеб старалась объяснить эту необходимость. Для отречения от людоедской государственной системы и всяческих форм тоталитаризма. Для утверждения памяти о тех сотнях и сотнях тысяч, кого эта система поглотила, «сожрала, как чушка», и провела чудовищную отрицательную селекцию народа. Для признания, как писали советские газеты по другим поводам, — «беспримерного» мужества тех, кто находил в себе силы сопротивляться: и унижениям, и пыткам, и постоянно нагнетаемому страху, который кто-то назвал госужасом.

Мы писали не только в газету, но и первым лицам государства: Дмитрию Медведеву (тогда президенту) и Владимиру Путину (всегда президенту). Это были несколько писем о проекте ММК, горячо поддержанном многими известными и знаменитыми людьми страны и прогрессивными общественными организациями.

И нам ответили. Медведев — неоднократно в устной форме, а Путин — в письменной: 30 сентября 2015 года он подписал Указ Президента РФ «О возведении мемориала жертвам политических репрессий». И этот указ начал выполняться!

Тут, конечно, не надо преувеличивать роль именно наших обращений. С момента своего создания в эту точку, как в колокол, бил «Мемориал», возглавляемый Арсением Рогинским. Серьезные усилия прикладывал Совет по правам человека во главе с Михаилом Федотовым, куда более приближенным к уху президента, чем общество «Мемориал». И знаменитые правозащитники Людмила Алексеева и Сергей Ковалев, конечно, не остались в стороне. И государственно-общественные деятели Сергей Караганов и Владимир Лукин… Всех не перечесть. Но важно, что промежуточный результат уже есть.

Хотя в реальности все происходит не совсем так, как представлялось и тем более мечталось. ММК в качестве некоего подобия грандиозного Музея Холокоста в США у нас (пока?) не будет. Но! Маленький Музей истории ГУЛАГа, который все-таки существовал в Москве, получил просторное помещение в центре столицы, в 1-м Самотечном переулке, д. 9, стр. 1. И радует нас (хотя, конечно, и печалит) все новыми и новыми экспозициями и акциями. А памятник жертвам политических репрессий должен быть возведен к 30 октября 2017 года (День политзаключенных) на пересечении проспекта Академика Андрея Сахарова и Садового кольца. В это все больше верится, потому что и правительство Москвы выделило 300 млн руб­лей на изготовление самого памятника, и, как говорит директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, уже удалось собрать 2,2 млн народных денег.

Нужно еще примерно 160 млн. Для чего? Для перевозки, установки этого мощного монумента — «Стена скорби» работы скульптора Георгия Франгуляна (выигравшего анонимный конкурс, в котором принимали участие 336 проектов), наконец, для обустройства всего окружающего пространства…

А еще для чего? Чтобы каждый из граждан России, кто захочет, мог почувствовать себя не только причастным к благородному делу, но и к трагической истории своей страны, которая (такая вот история) не должна повториться. И это неповторие все еще зависит от каждого из нас.