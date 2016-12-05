Насчет банка

Вроде еще не Новый год, но маскарад уже начался: глава Сбербанка Герман Греф облачился в костюм инвалида. Нет, это не какой-нибудь скромный пиджачок швейной фабрики номер восемь. Это английский костюм, разработанный британскими специалистами для имитации инвалидности. Он не хуже наших пиджаков и ботинок ограничивает физические возможности человека, и с его помощью медики изучают состояние пациентов. А Герман Оскарович решил в этом прикиде проверить одно из отделений руководимого им Сбербанка.

Никем не узнанный, он взял талончик и попросил оформить ему кредит на покупку инвалидного кресла за 100 тысяч при ежемесячном доходе в 30 тысяч рублей. Правда, на этих 30 тысячах банкир мог проколоться (что-то очень уж оптимистично он представляет доходы российского инвалида), но все же в оформлении заявки ему не отказали.

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Заметим, инвалидами у нас прикидываются многие. Кто-то после утренней пробежки садится в подземном переходе с костылем и со шляпой, кто-то подъезжает на «Тойоте» к стоянке и бесплатно паркуется на инвалидном месте по поддельному удостоверению. И только сам инвалид никем прикинуться не может. Тем более – Грефом. И вот из-за этого, к примеру, у 18-летнего петербургского инвалида первой группы Ивана Бакаидова проблемы с тем же Сбербанком. На сайте для петиций Change.org Иван рассказал, что страдает самопроизвольным сокращением мышц, из-за чего не может ставить подписи под документами. В частности, не может завести карту Сбербанка для перечисления пенсии.

«Он же недееспособен», – говорят моей маме, когда мы приходим в государственные органы, – пишет Иван. – Но почему? Я обучаюсь в школе по обычной программе, разрабатываю мобильные приложения для людей с проблемами речевого аппарата и двигательными нарушениями…» С этими разработками Иван выступал на гуманитарном саммите ООН в Стамбуле, на секции, где рассматривали проблемы людей с такими же, как и у него, заболеваниями. Частной проблемы со Сбербанком там, видимо, не касались.

Впрочем, некоторые считают, что и проблемы-то нет. И советуют Ивану оформить на кого-нибудь доверенность на получение пенсии. Однако нотариальное оформление стоит денег, и действует доверенность ограниченный срок. Иван обращается в различные инстанции и просит разрешить инвалидам ставить на документах отпечаток пальца (такое практикуется в некоторых странах), или пользоваться штампом (это даже в СССР допускалось), или оформлять доверенности инвалидов бесплатно. На его обращения приходят отписки. Зато подписи чиновников под ними весьма живописные, что убедительно подтверждает их дееспособность.

Несомненно, Герман Греф не в курсе проблем Ивана Бакаидова, но что касается придуманной им необычной проверки, то она заслуживает одобрения и подражания. Неплохо бы, скажем, министру здравоохранения инкогнито взять талончик к районному терапевту, а главе РЖД проехаться в плацкартном вагоне – с дембелями или футбольными фанатами. А может, такие проверки уже идут? Вспоминается бывший глава УФСИН Александр Реймер. Уж не ради ли проверки своего ведомства он под видом расхитителя казенных средств отправился на скамью подсудимых?