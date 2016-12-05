В Алеппо разбомбили полевой госпиталь Минобороны РФ, погибли врач и медсестра

Что произошло в Алеппо?

Медицинский городок мобильного госпиталя Минобороны в сирийском Алеппо попал под артобстрел, причем, по некоторым данным, территорию госпиталя обстреливали несоклько раз. Инцидент произошел в понедельник днем во время приема местных жителей. Информацию иностранных СМИ об ударе и жертвах вскоре подтвердили и в российском Министерстве обороны.

Изначально военные сообщили, что в результате прямого попадания мины в приемное отделение госпиталя погибла медик вооруженных сил РФ, позже «Новой газете» в военном ведомстве подтвердили, что погибших в результате удара — двое. Вторая погибшая — российская медсестра. Кроме того, ранен российский врач-педиатр. Имена погибших не называются.

Не было уточнений и по количеству раненых.



Как сообщал корреспондент телеканала «Россия 1» с места событий, первая мина взорвалась недалеко от приемного отделения, а вторая попала непосредственно в палатку, где в это время впачи принимали пациентов. После попадания бомб в госпитале начался пожар.

Телеканал Russia Today сообщил, что журналист арабского отделения RT Сомар Абудиаб, снимавший в составе российского пула последствия обстрела госпиталя в районе Аль-Фуркан, был ранен, когда обстрел возобновился. Он получил ранение в ногу.

Some of my team in the hospital now say it's overflowing with injured civilians, lots of kids from non stop shelling 2day #Aleppo pic.twitter.com/CZB5gDWzmj — Lizzie Phelan (@LizziePhelan) December 5, 2016

Откуда в Алеппо российский госпиталь?

Военный госпиталь появился в Алеппо недавно по приказу президента Владимира Путина. В конце ноября он поручил Минобороны и МЧС направить в Сирию мобильные медицинские пункты для оказания помощи местным жителям.

Алеппо — место главных боев в Сирии с боевиками запрещенного в России «Исламского государство». За последние две недели при поддержке России воска сирийских правительственных сил начали масштабное наступление на Алеппо и освободили восточную часть города. На отбитой у боевиков территории и был расквартирован полевой госпиталь Минобороны РФ.

Как сообщили «Новой газете» в военном ведомстве, личный состав медицинского отряда специального назначения Минобороны со спецтехникой был доставлен в Сирию по приказу, где оказывал помощь местным жителям освобожденных районов.

«Российскими медиками развернуты: приемное отделение с амбулаторией, специальное детское терапевтическое отделение, хирургическое отделение, анестезиологии и реанимации, рентгеновский кабинет, отделение лабораторной диагностики и специализированной медицинской помощи. В составе медицинских бригад включены врачи педиатры и акушеры», — рассказали «Новой газете» в Минобороны.

Кто обстрелял госпиталь?

Официальные лица Минобороны открыто обвинили в ударах по госпиталю «боевиков оппозиции», воюющих против Асада.

«Вне всяких сомнений, обстрел вели боевики "оппозиции". Мы понимаем, от кого точные данные и координаты именно приемного отделения российского госпиталя в момент начала его работы получили боевики», — сказал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, — «Кровь наших военнослужащих лежит и на руках заказчиков этого убийства. Тех, кто создал, выпестовал и вооружил этих зверей в человеческом обличье, назвав их для оправдания перед своей совестью и избирателями "оппозицией". Да-да, на вас, господа, покровителях террористов из США, Великобритании, Франции и прочих сочувствующих им стран и образований».

В военном ведомстве потребовали, чтобы мировое сообщество, в том числе «Международное движения красного креста и красного полумесяца» и «Врачи без границ» решительного осудили «намеренное убийство российских военных медиков, выполнявших свой врачебный долг по оказанию помощи мирным жителям Алеппо».

Требование Минобороны также поддержали в Совфеде.

«Совет Федерации, если потребуется, если не будет реакции мирового сообщества, присоединится к требованию осудить это зверство. На заседании Совета Федерации может быть принято обращение к парламентам мира», — сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов.

«Данное преступление боевиков так называемой "оппозиции" будет расследовано. Все исполнители и их заказчики должны понести соразмерную ответственность за гибель российских врачей», — добавили в Минобороны.

Международная реакция

В международных организациях и правительствах стран-участниц войны в Сирии на инцидент пока не отреагировали. Не исключено, что заявления появятся в ближайшее время.

Обстрел госпиталя произошел на фоне готовящегося диалога России и Запада о разрешении ситуации в сирийском Алеппо. Действия российских вооруженных сил в регионе Запад осуждает, обвиняя российских военных в гибели мирного населения. Обвинения Россия не признает и в свою очередь добивается от стран коалиции разграничения вооруженных сил, противостоящих правительственным войскам Асада, на террористические организации и умеренные боевые группировки.

Как накануне рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри передал ему американские предложения по данному вопросу. После этого Россия заявила о готовности отправить в Женеву экспертов и дипломатов для обсуждения с американскими коллегами дальнейших шагов, которые «обеспечат беспрепятственные гуманитарные поставки жителям города и уход всех боевиков без исключения из Восточного Алеппо».

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Твердую позицию, осуждая действия России в Алеппо, занимает и французский президент Франсуа Олланд. Резолюция Франции для ООН по поводу бомбежки Алеппо критикует Россию, там же упоминаются и санкции, как инструмент давления на Кремль. Напомним, вскоре после публикации этой резолюции отменился визит Путина в Париж на торжественное открытие российского духовного центра.

Тема Сирии была поднята и сегодня, когда к Олланду в Елисейский дворец приехал патриарх Кирилл, как раз пребывающий сейчас во Франции.

Сколько всего россиян погибло за время войны в Сирии

С начала российской операции в Сирии, по официальной информации, погибли 22 российских военных.

Последний инцидент произошел в августе этого года: тогда в провинции Идлиб был сбит российский вертолет Ми-8. Погибли пять человек — три члена экипажа и два офицера. ​Вертолет возвращался после выполнения гуманитарной миссии.