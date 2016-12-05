Покорение пройденного

Фрагмент выставки «Вызов Северному полюсу»

Фотовыставка «Вызов Северному полюсу» открылась в Московском городском дворце детского и юношеского творчества (Дворец пионеров на Воробьевых горах). Экспозиция посвящена девятой лыжной экспедиции к Северному полюсу, которую ежегодно организуют для молодежи путешественники Дмитрий и Матвей Шпаро.

«Многие современные дети мечтают о настоящих путешествиях и открытиях, и эта выставка доказывает, что любая мечта может стать реальностью, — говорит руководитель детских полярных экспедиций, директор «Лаборатории путешествий» Матвей Шпаро.

Выставка и бесплатные уроки-экскурсии «Арктика — фасад России» продлятся до 12 декабря.

Подробная информация — на сайте на сайте www.goulp.ru.

Фрагмент выставки «Вызов Северному полюсу»

Фрагмент выставки «Вызов Северному полюсу»

Фрагмент выставки «Вызов Северному полюсу»

Фрагмент выставки «Вызов Северному полюсу»