Покорение пройденного
В Москве открылась фотовыставка «Вызов Северному полюсу» про экспедицию путешественника Шпаро
«Новая газета»редакция
Фотовыставка «Вызов Северному полюсу» открылась в Московском городском дворце детского и юношеского творчества (Дворец пионеров на Воробьевых горах). Экспозиция посвящена девятой лыжной экспедиции к Северному полюсу, которую ежегодно организуют для молодежи путешественники Дмитрий и Матвей Шпаро.
«Многие современные дети мечтают о настоящих путешествиях и открытиях, и эта выставка доказывает, что любая мечта может стать реальностью, — говорит руководитель детских полярных экспедиций, директор «Лаборатории путешествий» Матвей Шпаро.
Выставка и бесплатные уроки-экскурсии «Арктика — фасад России» продлятся до 12 декабря.
Подробная информация — на сайте на сайте www.goulp.ru.