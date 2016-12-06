Победа, но не триумф

Наконец-то Австрийская Республика обрела президента — им стал независимый кандидат, профессор экономики и в недавнем прошлом глава партии «зелёных» Александр Ван дер Беллен. Избирательный марафон затянулся почти на год, гражданам Австрии пришлось трижды решать, по какому пути пойдет страна: либо дальше развивать евроинтеграцию, либо поддаться призывам правых популистов к укреплению национальной идентичности, к полноценному восстановлению границ и тотальному отказу от приема мигрантов. За это время случился Брекзит, за океаном победил ярый представитель политики нового изоляционизма Дональд Трамп, а Евросоюз охватили жесткие дискуссии, в которых все громче звучал голос евроскептиков. Значимость выборов австрийского президента, от исхода которых зависело, кому в Европе праздновать победу, росла на глазах.

В ходе долгих президентских выборов в Австрии наиболее выпукло вскрылись те перемены в общественном настроении, которые можно назвать характерными, в первую очередь, для группы стран, составляющих основу Евросоюза — Германии, Франции, Италии, Голландии. Так, первый тур голосования сразу же вывел из борьбы представителей традиционных правящих партий. За десятилетия у власти между политиками умеренных левых сил (Социал-демократическая партия — SPÖ) и консервативного центра (Австрийская народная партия — ÖVP) настолько стерлись всякие идейно-политические различия и настолько они овладели единым стилем социальной демагогии, что у избирателей вызывали оскомину.

Именно протест против сложившейся закрытой системы дележа государственных должностей, дефицит на новые идеи и лица вывели во второй тур выборов независимого кандидата Ван дер Беллена. Но не это было сенсацией. Лидером первого тура неожиданно для всех стал представитель правопопулистской Австрийской партии свободы (FPÖ) Норберт Хофер. Обрисовалась реальная перспектива того, что пост главы государства мог занять противник европейского единства.

Ах, как тут встрепенулись все правые радикалы Европы!

Французский Национальный фронт, голландская «Партия свободы», немецкая «Альтернатива для Германии», итальянская «Лига Севера», венгерская ультраправая партия «Йоббик» и другие прислали свои восторженные поздравления Хоферу, желая ему победы во втором туре. Еще бы! Такой поворот событий сулил им соблазнительные надежды на скорые похороны всего ЕС.

В самой Австрии миграционный кризис и усталость от бюрократизации значительно повысили спрос на националистические лозунги, чем успешно и воспользовалась FPÖ.

Ко второму туру политизация населения достигла высшей точки, общество раскололось пополам.

Впервые в австрийской истории судьбу выборов должны были решить голоса избирателей, подданные по почте. С минимальным перевесом вперед вышел Ван дер Беллен. Уже была назначена его инаугурация, но досадный формальный казус лишил победителя заслуженной награды. Подсчет почтовых голосов избиркомы начали раньше установленного законом срока.

Партия свободы не могла упустить такой шанс и опротестовала результаты выборов в конституционном суде. При этом и лидер партии Хайнц-Кристиан Штрахе, не скрывающий намерения занять пост главы кабинета министров, и проигравший кандидат в президенты Хофер выставили себя в качестве главных радетелей за соблюдения законности, демократических прав и свобод.

Суд счел преждевременное вскрытие конвертов с избирательными бюллетенями достаточным основанием, чтобы отменить итоги выборов и обязать власти провести повторные с теми же кандидатами. Новую дату назначили на 4 октября.

Однако накануне ответственный за деятельность избиркомов министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка сообщил, что конверты для голосования по почте не подходят — якобы клей плохой. Дабы избежать очередных недоразумений, требуется изготовить другие конверты, поэтому выборы сдвигаются на два месяца позже — на 4 декабря.

Скорее всего, как предположили местные информированные наблюдатели, виноват был вовсе не клей на конвертах — правящая элита нуждалась в дополнительном времени, чтобы выработать консолидированную позицию против правых.

Дело в том, что «свободники» внесли существенные коррективы в свою предвыборную агитацию. Они, умерив антибрюссельскую риторику, сделали упор на критике закулисной практики отечественного истеблишмента. Главным лозунгом Хофера стало обещание «Мы вытряхним старую пыль!». Его острые выпады в адрес политической бюрократии, традиционных партий и их лидеров явно копировали методы избирательной кампании в США, за что Хофер получил прозвище «австрийский Трамп», но с уничижительной приставкой «мини». Австрийцу при внешней импозантности и искусном умении вести политические дебаты не хватало харизматичной агрессивности и провокативности американского миллиардера.

Тем не менее, Хофер набирал популярность. Партия свободы, мобилизовав все силы и ресурсы, нацелилась на победу. А кандидат правых популистов непрозрачно намекнул, что на президентском посту «не будет декоративной фигурой, а задействует имеющиеся полномочия для энергичных перемен».

В ответ к агитации за Ван дер Беллена более активно стали подключаться не только либеральная интеллигенция, но и студенческая молодежь. Бывшие и действующие политики, известные общественные деятели и журналисты из умеренных и консервативных кругов, оставив на время разногласия, заговорили об опасности кардинальной смены политического курса.

Представители шоу-бизнеса также не остались в стороне. Многие из них и, в частности, победитель Евровидения-2014 Кончита Вурст, записали видеоролики с призывом к избирателям отдать свои голоса независимому кандидату.

Соединенные усилия увенчались успехом — австрийские популисты не прошли во власть. Пока. Уже однажды выигравший выборы ставленник либеральных проевропейских сил Александр Ван дер Беллен победил во второй раз. И даже без учета голосов в правильно заклеенных конвертах.

Его победу приветствовали в Брюсселе, Берлине и других столицах стран ЕС, но она не выглядит такой убедительной, как ее хотят представить. При высокой явки избирателей, вплотную достигшей отметки в 75%, правый популист Хофер получил чуть меньше половины голосов — его поддержали более 2,2 миллиона австрийцев.

Австрии в 2018 году предстоит выбирать парламент. В ходе нынешней президентской кампания Партия свободы, даже проиграв финал, значительно расширила свой электорат и приобрела новый политический опыт. Так что теперь имеет все возможности завоевать позиции крупнейшей парламентской фракции и претендовать на право сформировать правительство. Недаром и Хофер, и руководство FPÖ постарались максимально корректно и с достоинством признать свое поражение — впереди дальнейшие баталии за власть и нельзя ронять себя в глазах избирателей.