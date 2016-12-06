Нетранспортабельны

У Ильи на страничке в соцсетях статус «Родился в рубашке». Илье шестнадцать, он в больнице с тяжелым переломом, — но ему точно повезло. В аварии на тюменской трассе 4 декабря погибли 12 пассажиров автобуса, в котором был и он — участники и тренер нефтеюганской детской команды по акробатике. 10 человек скончались на месте происшествия, еще двое — в больнице.

В ханты-мансийской больнице третий день дежурят лучшие хирурги страны, но дети продолжают умирать уже них на руках. В списке пострадавших, вывешенном в интернет кем-то из родителей или персонала больницы, 9 человек безымянные: «Неизвестный ребенок. Политравма. Состояние тяжелое», «Неизвестный ребенок. Летальный исход».

Впрочем, списков ходит несколько, некоторые — с персональными данными детей и подробным описанием травм. Но об этичности этих публикаций начали задумываться потом, а поначалу, когда родители в панике искали своих, и за такие списки говорили спасибо. Потому что другие, «официальными», включали имена детей с фамилиями, замененными «звездочками». Забота о персональных данных несовершеннолетних во всей абсурдной полноте. Пока МЧС не открыло горячую линию, информацию о судьбе близких выясняли в соцсетях.

Вот мать и брат ищут девятилетнюю Киру, спрашивают о ее судьбе в комментариях к публикациям. (Кира умрет в больнице через несколько часов после аварии.) Вот родственники и друзья пытаются узнать что-то о судьбе 25-летнего тренера Татьяны Тихоновой. Слухи сменяют один другой. (Погибшая девушка, выглядела столь юной, что первоначально ее приняли за ребенка, поэтому первое время Тихонову не могли найти ни среди живых, ни среди мертвых.) Вторая тренер, Ирина Кимакина, также погибла. О состоянии еще одной сотрудницы спортшколы, 30-летней Оксаны Некрушец, рассказала в понедельник вечером прибывшая в Югру федеральный министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она объявила: женщина жива, покуда не отключен аппарат искусственной вентиляции легких. Сердце регулярно запускают принудительно. Повреждены все системы организма. Состояние критическое, травмы несовместимы с жизнью. В автобусе ехал также 8-летний сын Оксаны Некрушец Тимофей. Спасти мальчика не удалось.

Вероника Скворцова привезла в Ханты-Мансийск бригаду врачей из институтов Бурденко и Склифосовского. И после консилиума объявила: предполагавшаяся было транспортировка пострадавших в федеральные медицинские центры пока невозможна. Нетранспортабельны. Поэтому медики останутся в Югре.

По сообщению министра, у пациентов поражения головного и спинного мозга, разрывы внутренних органов. Трое начали дышать самостоятельно, их состояние стабилизировалось. Еще 8 человек остаются в реанимации на искусственной вентиляции легких. Родственников к ним пускают. Прогнозы врачи пока делать не берутся — состояние стабильно тяжелое.

Фура, перевозившая тракторы, — участник ДТП с автобусом. Фото: РИА Новости

Спасатели почти сразу, как стало известно о трагедии под Ханты-Мансийском, выложили на свой официальный сайт фото с места происшествия. На них сплошное крошево, не разберешь, где фура, где то, что было автобусом. «Водитель автобуса ничего не мог сделать. Фура зацепила автобус, его замотало на дороге и вторая вошла в середину автобуса на полном ходу. Шансов выжить не было, от автобуса ничего не осталось, просто груда метала», — цитирует местное сетевое издание очевидца аварии.

В течение первых суток доподлинно не было неизвестно даже сколько детей ехало в автобусе: МЧС сообщало о 33 человеках (из них 30 детей), в опубликованном по горячим следам релизе Следственного комитета по ХМАО говорится: «В салоне автобуса находилось 32 пассажира, в числе которых 29 несовершеннолетних». На следующее утро вышел новый релиз: 30 человек, из которых 27 детей. Несколькими часами позже Бастрыкин заявил, что резонансное дело заберут в Москву, в центральный аппарат СК. Впрочем, следователи из Югры успели сделать официальное заявление, обнародовав результаты первых суток расследования. В сухом остатке: автобус, перевозивший детей, принадлежит нефтеюганскому ИП Сидорук, организацией поездки спортивной команды на соревнования занималась администрация спортшколы олимпийского резерва «Сибиряк» в Нефтеюганске. Допрошены тренер спортшколы, руководство городского спорткомитета и областного отдела ДПС, водители автобуса Марат Зайнуллин и фуры Раиль Саитханов. Известно, что первого за последние два года штрафовали за нарушение ПДД 7 раз, второго — 12. Следствие сделало однозначный вывод: правила дорожного движения были грубо нарушены ими обоими, оба задержаны и привлечены в качестве подозреваемых. Следствие намерено заключить мужчин под стражу. Задержан также некий «представитель ИП» — по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водитель второй фуры проходит как свидетель. Все участники движения были трезвы.

Чиновники от спорта, которые фрахтовали автобус, пока статуса подозреваемых не получили. Хотя силовое ведомство и обещает дать их действиям «уголовно-правовую оценку».

На «оценки» чиновникам не скупятся в соцсетях. Тем более, что главный полицейский Югры Василий Романица уже заявил: организаторы поездки не обращались в ГИБДД с просьбой об организации сопровождения. Кроме того, по его словам, если бы заявка и поступила, рейс бы запретили: перевозка детей в темное время запрещена. Добавьте к темноте (в 15.45 местного времени, когда случилась авария, в Югре в это время года хоть глаз выколи) разыгравшуюся метель и, возможно, превышенную скорость (правилам она не должна превышать 60 км/ч)… Сопровождавшая автобус машина ГИБДД эти факторы риска, скорее всего,исключила бы.

К слову, два года назад, 6 декабря 2014 года, в Нижневартовском районе Югры патрульный автомобиль ДПС, сопровождавший группу детей преградил дорогу несущемуся на автобус потерявшему управление большегрузу. «Патрульку» смяло. Командир роты ДПС Дмитрий Шпак месяц провел в больнице. Дети не пострадали.

Однако даже если бы руководство «Сибиряка» запросило сопровождение, вряд ли оно было возможно. По действующему с 30 июня 2015 г. постановлению федерального правительства сопровождение ГИБДД положено только колонне из трех и более автобусов с детьми. Если машин одна или две, гаишников просто уведомляют о перевозке.

Это так на безопасности детей правительство РФ сэкономило, отменив положение «Правил перевозок», гарантировавшее сопровождение несовершеннолетних вне зависимости от числа машин в колонне.

Стихийный митинг у спортивной школы Сибиряк». Фото: РИА Новости

В понедельник, когда к спортшколе «Сибиряк» горожане понесли цветы, свечи и плюшевые игрушки, траурный митинг превратился в стихийный народный сход. Участвовало в нем больше тысячи человек. Люди говорили, что маленьких спортсменов по нескольку раз в месяц возят на соревнования, зачастую в ночное время, без всякого сопровождения, не глядя на погодные условия. Претензии предъявляли мэру Нефтеюганска Дегтяреву.

Известно, что автобус для поездки в столицу региона предоставили в порядке спонсорской помощи: у спортшколы нефтяного края денег не было. Оставить детей на ночевку в Ханты-Мансийске из-за метели и плохой видимости было, скорее всего, просто не на что. Водителя, которого сейчас обвиняют в ДТП, 4 декабря отправили за детьми, выдернув в его личный выходной, не отдохнувшим. Через несколько часов в ИВС его отправили, как сообщает Znak.com, забрав прямо из нейрохирургии. Как, впрочем, и водителя фуры.

По всей России родители начинающих спортсменов знают: соревнования и поездки, равно как и форму, и снаряжение, им приходится обеспечивать самим. Государство в лучшем случае выдаст зарплату тренерам и подыщет помещение для тренировок. Причем зачастую, оно даже не принадлежит спортшколе, а арендуется за отдельную плату.

Бюджет среднестатистической семьи, где растет спортсмен, должен выдержать нагрузку не менее, чем в 100 — 150 тысяч в год (это минимум, который нужно отвалить за снаряжение и поездки на соревнования). Как выяснилось, заботу о безопасности детей родителям тоже лучше взять на себя.

Родители 11-летнего мальчика, члена нефтеюганской команды, которые с соревнований увезли ребенка на личной машине, теперь точно знают это. Они выехали позже, чем автобус с командой, и подъехали к месту аварии, когда «скорые» уже забирали пострадавших и погибших.

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После трагедии губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что обратится в федеральный центр с просьбой пересмотреть нормы перевозок детей. Но в Кремле уже прокомментировали эту инициативу как избыточную: дескать, правила и так жесткие, надо только их исполнять.

Однако управление МВД по Югре все же получило рекомендацию обеспечить сопровождение всех транспортных средств, в которых перевозят группы детей. Предложения губернатора Югры также могут быть учтены при изменении соответствующего ведомственного приказа МВД.

Прощание с погибшими под Ханты-Мансийском состоится 7 декабря в 10 часов в Центре физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» в Нефтеюганске. Траур продлится до четверга.