Справедливо управлять всем интернетом нельзя, только Рунетом

Впервые за 16 лет президент Владимир Путин утвердил новую Доктрину информационной безопасности страны. Документ представляет собой «систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности России в информационной сфере». «Новая газета» взяла самые важные тезисы доктрины и спросила у экспертов о значении самого документа.

Что происходит с информационной безопасностью в мире (как это видят в Кремле)

Информационные технологии стали частью повседневной жизни и имеют глобальный характер. А если эффективно их использовать — можно ускорить экономическое развитие государства.

А если эффективно их использовать — можно ускорить экономическое развитие государства. Чем опасен глобальный характер информации. Тем, что ее все чаще используются для достижения незаконных геополитических, военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных целей в ущерб международной безопасности.

Тем, что ее все чаще используются для достижения незаконных геополитических, военно-политических, а также террористических, экстремистских, криминальных целей в ущерб международной безопасности. Воздействуя на информацию, можно вести войну нового поколения. Ряд зарубежных стран наращивает возможности информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях.

Ряд зарубежных стран наращивает возможности информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях. Спецслужбы воруют гостайну, военные и научные секреты. Активизировались организации, специализирующиеся на технической разведке в отношении российских госорганов, научных организаций, предприятий оборонки.

Активизировались организации, специализирующиеся на технической разведке в отношении российских госорганов, научных организаций, предприятий оборонки. Информационные атаки угрожают национальной безопасности. Спецслужбы отдельных государств оказывают «информационно-психологическое воздействие», чем пытаются дестабилизировать ситуацию в странах различных регионов мира, подорвать суверенитет и нарушить территориальную целостность уязвимых стран.

Спецслужбы отдельных государств оказывают «информационно-психологическое воздействие», чем пытаются дестабилизировать ситуацию в странах различных регионов мира, подорвать суверенитет и нарушить территориальную целостность уязвимых стран. Интернетом нельзя управлять справедливо. Ресурсы, необходимые для безопасного и устойчивого функционирования интернета, распределены в мире неравномерно. Это означает, что управлять глобальным интернетом на принципах доверия и справедливости невозможно в принципе.

Кто и зачем угрожает России в информационном поле и где у нее слабые места (как их оценивают в Кремле)

Зарубежные СМИ увеличивают объем материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики России.

Российским журналистам за рубежом мешают заниматься профессиональной деятельностью.

Население России (а особенно — молодежь) зомбируют «в целях размывании традиционно российских духовно-нравственных ценностей».

Террористические организации воздействуют на отдельных людей и их группа, а также на все общество, нагнетая атмосферу межнациональной и социальной напряженности, а также вербуют новых сторонников.

Растет количество и масштаюы кибератак на кредитно-финансовую сферу.

Отдельные государства и организации применяют информационные технологии в военно-политических целях, направленных на подрыв суверенитета, политической и социальной стабильности, территориальной целостности Российской Федерации и ее союзников

Усиливается разведывательная деятельность иностранных государств в отношении России.

Как Россия будет защищаться от угроз в сфере информационной безопасности

В области обороны:

будет сдерживать и предотвращвть военные конфликты, которые может спровоцировать применение информационных технологий.

будет совершенствовать систему информационной безопасности армии, причем не только защитного характера, но и атакующие силы («силы и средства информационного противоборства»).

будет защищать интересы союзников России в информационной сфере.

будет нейтрализовывать информационно-психологическое воздействие, направленного «на подрыв исторических основ и патриотических традиций, связанных с защитой Отечества».

В области государственной и общественной безопасности:

будет противодействовать пропаганде экстремистской идеологии и средствам ее доставки.

будет пресекать деятельность спецслужб и организаций иностранных государств, бороться с их техническими средствами.

будет не допускать иностранный контроль над объектами информационной инфраструктуры.

будет заниматься профилактикой правонарушений, совершаемых с использованием информационных технологий.

будет защищать госутайну за счет существующих информационных технологий.

будет нейтрализовывать информационного воздействия, направленного на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В экономической сфере:

будет развивать отрасли информационных технологий с помощью поддержки инноваций, будет увеличивать доли этой отрасли в ВВП и структуре экспорта страны.

будет широко внедрять отечественные разработки.

будет повать конкурентоспособность российских компаний, действующих в отрасли информационных технологий.

В области науки и образования:

будет создавать информационные технологии, устойчивые к различным видам внешнего воздействия.

будет исследовать разрабатывать перспективные технологии и средства обеспечения информационной безопасности.

будет формировать культуру личной информационной безопасности.

В области стратегической стабильности:

будет проводить самостоятельную политику на реализацию национальных интересов в информационной сфере.

будет формировать системы международной информационной безопасности с партнерами.

будет продвигать позиции России на международном уровне, стремиться к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству стран, заинтересованных в информационной сфере.

будет развивать национальную систему управления российским сегментом сети интернет.

Комментарии

Дмитрий Гудков депутат Госдумы VI созыва

— Какая может быть Доктрина? Вся наша безопасность подвергается рискам из-за технологического отставания. К СМИ негативно относятся за рубежом, потому что журналистов в России сажают, политиков убивают, внешняя политика направлена на захват территорий, при бомбардировках российской авиации в Алеппо гибнут мирные жители.

Если бы какая-то российская компания прославила себя успешным и известным на весь мира продуктов вроде фейсбука, то была бы другая реакция мировой общественности в отношении нашей страны. Когда-то мы в космос отправили человека, хотя это и потребовало колоссальных ресурсов, а сейчас мы совершенно ничего не можем дать Западу.

Причина появления Доктрины простая: если в стране разные службы и ведомства не будут ничем заниматься, то их руководство быстро поменяют, поэтому им необходимо доказать, что они работаю. Не делом занимаются, а именно работают. Концепция, которой руководствуются авторы: «Если хочешь быть востребованным, делай то, что нравится начальнику».

Люди пишут чушь, где соседствуют утверждения, что к российской прессе плохо относятся на Западе и что надо информационные технологии развивать, чему при этом пять лет препятствовали.

Из-за различных ограничений вроде закона Яровой, российские IT-компании тратят деньги не на развитие, а на исполнение закона и судебные разбирательства.

Дамир Гайнутдинов аналитик международной правозащитной группы «Агора»

— Согласно Доктрине, Россия окружена кольцом врагов, которые собираются дестабилизировать политическую стабильность в стране. Выражение «политическая стабильность» употребляется в документе целых 4 раза. Угроза смены власти в том, что у зарубежных СМИ, неподконтрольных российским властям остается возможность доставлять информацию гражданам России, и поэтому, по мнению авторов, требуются чрезвычайные меры.

В последние годы стала ясна роль интернета и свободного обмена информации жителями разных стран, поэтому авторы Доктрины — Совет безопасности — посчитали нужным обозначить данную проблему. Теперь следует ждать последствий политического характера. Так, парламентарии начнут на нее ссылаться и воспримут как руководство к действию, предложат новые инициативы, ограничивающие интернет.

Ситуация шизофреническая. Одной рукой российские власти способствуют развитию интернета: повышают его доступность, обеспечивают наличие интернета в школах, прокладывают кабели на Дальний Восток. И с точки зрения развития инфраструктуры и по цене, и по скорости интернета Россия впереди многих стран. Наши сограждане все более активно пользуются интернетом, при этом власти начинают терять контроль над информацией.

После «Арабской весны» власти поняли, что интернет не только бизнес, это еще и способ мобилизации и коммуникации граждан. Один пост в фейсбуке — тысячи людей на улице.

Именно поэтому они начали принимать ограничивающие законы (о цензуре, черный список сайтов). Но блокировки не работают, VPN или браузер Tor доступны любому школьнику, поэтому власти стали другой рукой ограничивать производство и распространение информации, например, привлекать к административной ответственности за репосты.

Государство понимает, что без хорошо развитого интернета в современном мире делать нечего, но при этом интернет — угроза политической стабильности. И все-таки законодательные попытки ограничить интернет обречены на неудачу, технологии всегда выигрывают.