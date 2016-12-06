Казнев навсегда

Утром во вторник, 6 декабря, президент Олланд назначил новым премьер-министром Франции своего старого друга Бернара Казнева. Назначение вынужденное: просто бывший премьер-министр Вальс решил, как и ожидалось, стать кандидатом в президенты Франции. Пять дней назад решение Вальса уже заставило Олланда отказаться от выдвижения на второй срок.

Вчера вечером, 5 декабря, премьер Вальс приехал в свою «вотчину», парижский пригород Эври (мэром которого был когда-то), чтобы уже официально объявить о том, что становится кандидатом на праймериз левых. Премьер сказал, во-первых, что намерен стать «объединителем» социалистов и победителем ультра-правых на президентских выборах-2017 года, а во-вторых, должен будет ради этого «завтра же» уйти в отставку.

Вторая задача выполнена, исполнить первую будет чрезвычайно трудно, но об этом еще будет повод поговорить.

Новым премьером стал 53-летний Бернар Казнев, не покидавший правительство с первого дня прихода президента Олланда. Казнев был министром внутренних дел (апрель 2014-декабрь 2016), министром бюджета (март 2013-март 2014), министром по европейским делам (май 2012-март 2013).

Бернар Кахнев. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Говорят, Казнев очень приятный человек (в отличие от авторитарного, импульсивного и самовлюбленного Манюэля Вальса), эффективный и работоспособный, и что он был хорошим министром внутренних дел.

Мне он больше запомнился своей реакцией на ошибки, допущенные полицией при подготовке праздника в Ницце.

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Министр так и не признал очевидные обвинения в том, что полиция просто-напросто не приняла элементарных мер безопасности и не перекрыла набережную, что позволило террористу проехать два километра по живым людям.

«Машины полиции сделали проезд по Английской набережной невозможным», — ответил на обвинения министр Казнев. И только «по тротуару, вероломным образом грузовик смог прорваться», — добавил глава МВД.

Теперь его в рабочем порядке назначили премьер-министром, что, в общем, не должно принести особых изменений в политику правительства. Во-первых, ему осталось работать полгода, во-вторых, почти все министры остались на своих местах. Только вынужденно освобожденную должность главы МВД занял Брюно Ле Ру, бывший глава фракции социалистов в Национальном собрании.