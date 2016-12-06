При любом исходе

Вне зависимости от того, чем закончится последний матч ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом», ужин в одном из ресторанов Лондона запланирован заранее. Вопрос, станет ли это мероприятие прощальным для главного тренера армейцев, не стоит — Леонид Слуцкий уходит. Не из футбола, конечно, а только из ЦСКА. Но это «только» станет главным событием летне-осенней части сезона.

Удивительно, но почти никто не сожалеет об уходе человека, который за семь лет в ЦСКА трижды приводил клуб к чемпионству и два раза выигрывал Кубок России. Почти все считают, что — пора. Лучше поздно, чем вовремя.

Фото: РИА Новости

…Таким напряженным и закрытым, как в последние недели, Леонида Слуцкого, пожалуй, и не видели. Хотя не сказать, что все у него в ЦСКА складывалось гладко — такого не бывает у самых благополучных тренеров в самых благополучных клубах. По крайней мере дважды Слуцкий писал заявления об уходе, но все как-то разрешалось ко всеобщему удовольствию и на пользу команде.

Нынче о заявлении главного тренера, как и о реакции на него президента клуба Евгения Гинера, ничего неизвестно. Может, заявления и нет. Действующий чемпион идет на третьем месте с отставанием серьезным, но не критическим — в стабильной истории ЦСКА «слуцкого периода» бывало и похуже. В двух последних перед зимним перерывом матчах в премьер-лиге одержаны уверенные победы. Голкипер Игорь Акинфеев провел 253-й «сухой» матч, побив «вечный» рекорд Рината Дасаева. Кадровые проблемы катастрофическими уже не выглядят. И, кажется, лучше момента, чтобы объявить все разговоры об уходе выдумкой недобросовестных журналистов, нет.

Но Слуцкий молчал, никак не комментировало слухи руководство ЦСКА, не было и писем в защиту наставника от болельщиков — кстати, часть их чуть ли не в ультимативном порядке недавно уже требовала отставки тренера. Но главное — сам Леонид Викторович на прямые вопросы о вероятном уходе не отвечал ни прямо, ни уклончиво. А руководство «Уфы» подтвердило, что возможное возвращение главного тренера Виктора Гончаренко в ЦСКА, где он в предыдущем сезоне работал помощником Слуцкого (и что многими было расценено как появление преемника), предусмотрено контрактом и компенсаций не потребует.

Ясно одно — нынешнему ЦСКА, почти до донышка исчерпавшему свой победный ресурс, нужна перезагрузка. А в том, что ее может осуществить Леонид Слуцкий, очевидно, есть большие сомнения даже у самого тренера. Он далеко не исчерпал свой тренерский потенциал, но исчерпал его с конкретной командой.

Слуцкий времен ЦСКА очень рационально и с толком реализовал свои подходы к построению игры и тренировочному процессу, в основе которых лежит здоровый консерватизм. Тот же самый принцип плюс исходящая от тренера-дебютанта позитивная энергетика осенью прошлого года помогли сборной России невероятным усилием выйти в финальную часть Евро-2016. Но тот же консерватизм, отягощенный судорожной попыткой частичного обновления, скорее всего, не позволил главной команде страны успешно выступить во Франции.

Сборная с Леонидом Слуцким прошла путь от уверенной в себе до осторожной и даже боязливой, непонятно во что играющей команды всего лишь за полгода. ЦСКА, весной оформившему при Слуцком третье чемпионство, на потерю уверенности понадобилось гораздо больше времени и мучений. Но факт в том, что к лету и сборная оказалась жертвой тренерской клубной тенденции — негатив сошелся в одной точке.

Легче всего было бы объяснить нынешнее далекое от нормального состояние армейского клуба и тренера неудачной по итогу «командировкой» в сборную, и резон в подобной трактовке есть. В новейшие времена никому из российских предшественников Леонида Викторовича не удавалось после сборной успешно продолжить клубную карьеру. Просто у него, несмотря на сверхуспешный старт со сборной, клубные проблемы просматривались четче.

Даже после французского провала Слуцкий мог остаться в сборной, однако полученный опыт, похоже, убедил его в полном отсутствии перспектив. Но и сложившаяся к осени ситуация в клубе, усугубленная финансовыми проблемами ЦСКА и кадровым неблагополучием, обретению второго дыхания не способствовала. Во внутреннем чемпионате армейцы теряли позиции, в Лиге чемпионов выглядели еще безнадежнее, чем обычно.

Слуцкий устал «по совокупности», в том числе и от реалий российского футбола. То, что ему прочат уход в Европу, выглядит вполне осуществимым.

Принесет ли это положительный эффект, неизвестно, но попытка, если таковая осуществится, выглядит по крайней мере логичной.

В молодого тренера Леонида Слуцкого семь лет назад поверили, после того как его новый клуб в Англии удивил сам «Манчестер Юнайтед». Нынче ЦСКА в случае победы над «Тоттенхэмом» обеспечит себе продолжение еврокубковой кампании, пусть и в Лиге Европы. Такая возможность с учетом всех обстоятельств выглядит фантастической. Но даже она, пожалуй, ничего не изменит.

Хотя красиво хлопнуть дверью ЦСКА просто обязан. Леонид Слуцкий это полностью заслужил.