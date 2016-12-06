«Глава республики может обладать информацией о заказчиках этого политического убийства»

В Московском окружном военном суде во вторник, 6 декабря, на процессе по делу об убийстве Бориса Немцова председательствующий Юрий Житников неожиданно частично удовлетворил ходатайство, поданное от имени дочери политика Жанны Немцовой, о вызове на допрос ряда важных лиц. Судья согласился вызвать на допрос замкомандира батальона «Север» Руслана Геремеева, его племянника Артура Геремеева, а также командира батальона «Север» — Алибека Делимханова, родного брата депутата Госдумы Адама Делимханова. Но явятся ли они — есть большие сомнения. В вызове же высших должностных лиц Чечни, включая руководство МВД и самого Рамзана Кадырова, судья отказал, так как они, по его убеждению, никак не связаны с этим уголовным дело и ничего пояснить не смогут.

Защита подсудимых сегодня должна была начать представлять свои доказательства невиновности. Однако адвокаты семьи Немцова Ольга Михайлова и Вадим Прохоров попросили прежде («чтобы потом уже не мешать защите») разрешения заявить сейчас свои ходатайства.

Судья согласился допросить Руслана и Артура Геремеевых

Первой Ольга Михайлова попросила взывать в суд в качестве свидетелей бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева:

— Считаем, что допрос Руслана Геремеева крайне необходим, поскольку он, безусловно, является лицом, осведомленном о преступной деятельности всех подсудимых, знаком со всеми подсудимыми, тесно с ними общался, являлся военнослужащим войсковой части № 4156 (батальон «Север»), где проходил службу совместно с подсудимым Зауром Дадаевым, — говорила Михайлова. — Руслан Геремеев проживал в Москве на ул. Веерная, д. 3 к.4, кв. 223, а затем по адресу: ул. Веерная, д. 46 корп.1, кв. 11. Именно эти квартиры регулярно посещали подсудимые, использовали их для временного проживания, общения, планирования и совершения убийства Немцова. Кроме того, находящийся в федеральном и международном розыске в связи с обвинением в организации убийства Немцова Руслан Мухудинов являлся водителем Руслана Геремеева и выполнял его поручения. Именно Руслан Геремеев давал деньги Мухудинову на оплату аренды квартиры по ул. Веерная, д.3, корп. 4, кв. 223, как это показала допрошенная в судебном заседании свидетель Исоева, а консьержу дома 46 корп. 1 Гарафоновой представился хозяином квартиры 11.

Кроме того, Руслан Геремеев после убийства Немцова, 1 марта 2015 года, покинул Москву, улетев из аэропорта Внуково в Грозный вместе с Зауром Дадаевым, причем, как следует из видеозаписи «Аэропорт Внуково», исследованной в судебном заседании с участием свидетеля Исоевой, отвозил Руслана Геремеева и Заура Дадаева в аэропорт обвиненный в организации убийства и находящийся в настоящее время в федеральном и международном розыске Руслан Мухудинов.

27 апреля 2015 года руководителем следственной группы по данному уголовному делу было удовлетворено ходатайство представителей потерпевших в части необходимости допроса в качестве свидетеля Руслана Геремеева. Однако данное постановление до настоящего момента не исполнено. Руслан Геремеев не допрошен.

В материалах уголовного дела имеются лишь 3 неисполненные поручения следствия об установлении местонахождения Руслана Геремеева и обеспечения его явки в Следственный комитет РФ для задержания и производства следственных действий. Как следует из данных материалов, попытка действительно разыскать Руслана Геремеева была предпринята лишь один раз — 31 октября 2015 года — когда сотрудникам Оперативно-разыскного управления ФСБ России по месту регистрации Руслана Геремеева «дверь в домовладение никто не открыл». Учитывая данные обстоятельства, просим суд обеспечить явку Руслана Геремеева в судебное заседание для дачи показаний по данному уголовному делу.

Следом Михайлова попросила вызвать в суд племянника Руслана Гермеева — Артура Геремеева. Последний, по словам адвокатов семьи Немцова, также тесно общался с подсудимыми и, кроме того, ему принадлежала квартира, где проживал Руслан Геремеев. В материалах дела есть пометки о вызове на допрос Артура и о том, что ему нужно вручить повестку, но эти требования выполнены не были, отмечала Михайлова и напомнила, что попасть в домовладение Геремеевых в Чечне следователи не смогли — их просто не пустили.

Далее Михайлова попросила допросить сотрудника органов внутренних дел Чечни Асланбека Хатаева. Его начальник — родственник Руслана Геремеева и бывший начальник обвиняемого Эскерханова. По информации потерпевших, он также тесно сотрудничал с подсудимыми в момент подготовки убийства.

Еще один человек, которого хотят видеть потерпевшие — Шамхан Тазабаев, бывший сотрудник МВД Чечни. В деле также есть пометки о необходимости его допросить, но поручение также не выполнено. «Он мог обладать сведениями относительно совершения убийства и находился в квартире с обвиняемыми в период подготовки преступления», — отмечала Михайлова. Кстати, в показаниях на следствии Заур Дадаев (по версии следствия, непосредственный исполнитель убийства) говорил, что поздно вечером 27 февраля был в клубе «Цинк» вместе с Шамханом Тазабаевым и Русланом Геремеевым. Кроме того, свидетель Зарина Исоева (та самая бывшая домработница Руслана Геремеева) во время допроса в суде опознала некого Шамхана на видео с камеры у подъезда на Веерной, 46. Сведений о других Шамханах кроме Тазабаева в материалах дела нет.

Прокуроры поддержали адвокатов семьи Немцова. А вот у защиты подсудимых мнения разошлись.

— Я возражаю. Они ничего нового нам не скажут. Никакой связи с нашим делом нет, — говорил адвокат Муса Хадисов. Другие его коллеги оставили вопрос на усмотрение суда, некоторые ходатайство поддержали. Подсудимые же категорично возражали. «Я этих людей не знаю, никакого контакта у меня с ним не было. Не надо их цеплять ко мне, — заявлял Шадид Губашев. — Мне непонятно, почему следствие их не допросило».

Судья в итоге удовлетворил ходатайство частично — согласился вызвать в суд Руслана и Артура Геремеевых. По остальным посчитал допросы «необоснованными».

Еще Михайлова просила допросить встречающееся в деле «лицо по имени Джабраил». У потерпевших нет возможности вызвать его на допрос, поскольку нет никакой информации о нем, кроме имени. Ранее было направлено поручение установить «лицо по имени Джабраиль» и обеспечить его явку на допрос, но это поручение не выполнили. В отдельно расследующемся деле в отношении Руслана Мухудинова этот человек тоже фигурирует. И, наконец, домработница Зарина Исоева опознала некого Джабраиля на записи с камеры, установленной на подъезде дома 46 на Веерной в 0:55 28 февраля (через 1,5 часа после убийства Немцова). Джабраиль заходил в подъезд вместе с Дадаевым, Губашевым и Бесланом Шавановым (погиб при задержании). Но судья отказался направлять повестку «лицу по имени Джабраиль», так следствие по делу организаторов «еще идет».

Судья отказался вызывать на допрос Рамзана Кадырова и Адама Делимханова

Слово взял Вадим Прохоров. У него ходатайство о вызове в суд высшего руководства Чеченской республики, включая Рамзана Кадырова, и руководства силовых структур республики.

— Повод для необходимости их допроса возник по следующим причинам, — начал Прохоров. — В частности, известно, что двое обвиняемых в убийстве Немцова — Заур Дадаев и Беслан Шаванов, а также Руслан Геремеев — являлись военнослужащими батальона «Север» МВД Чеченской Республики. Командир воинской части «Север» — Алибек Делимханов, родной брат советника главы Чеченской Республики и депутата Госдумы РФ Адама Делимханова.

Подсудимый Темирлан Эскерханов — проходил службу в РОВД по Шелковскому району Чеченской Республики. Начальником этого РОВД является Ваха Геремеев — двоюродный брат депутата Государственной Думы РФ Адама Делимханова, подозревавшегося в организации убийства в Дубае Сулима Ямадаева и объявленного Интерполом в розыск, и родной брат сенатора от Чеченской Республики в Совете Федерации Сулеймана Геремеева, являвшегося фигурантом по ряду громких уголовных дел. Кроме того, Сулейман Геремеев — родной дядя Руслана Геремеева.

Таким образом, ряд фигурантов данного уголовного дела являлись действующими сотрудниками силовых структур Чеченской Республики, связанными должностными и родственными связями с высокопоставленными должностными лицами Чеченской Республики.

Помимо этого, после задержания Заура Дадаева главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым в инстаграме было распространено заявление о Зауре Дадаеве. Из текста с очевидностью следует, что глава Чеченской Республики лично знаком с обвиняемыми в убийстве Немцова — Дадаевым и Шавановым, которые долгие годы находились в его непосредственном подчинении. Кроме того, потерпевшие считают, что, учитывая характер высказываний Кадырова, а также давнюю историю конфликта последнего с Немцовым, глава Чеченской Республики может обладать информацией не только об исполнителях убийства Немцова, но и об организаторах и заказчиках данного политического убийства.

Помимо этого имеется достоверная информация о непосредственном конфликте между Рамзаном Кадыровым и Борисом Немцовым, которая была подтверждена свидетелем Александром Рыклиным в ходе судебного заседания 30 ноября 2016 года.

Помимо этого, в ходе следствия представители потерпевших обращались к следствию с ходатайствами о необходимости допроса Рамзана Кадырова по данному уголовному делу. В частности в ходатайствах указывалось следующее: «Начало резкого конфликта между Р.Кадыровым и Немцовым подробно описано самим Немцовым в его книге «Исповедь бунтаря» (2007 г.).

отрывок из книги бориса немцова «исповедь бунтаря» «Когда я вышел из зала, ко мне подошел человек с белесыми глазами и сказал, что за такие речи меня надо убить. Я спросил: «Кто вы?» Он достал и предъявил мне удостоверение то ли подполковника ФСБ, то ли полковника. Это был Рамзан Кадыров. Не могу сказать, что я сильно испугался, потому что тут же чеченцы, которые были вокруг, стали говорить, что Рамзан пошутил. Но в его глазах я никакой шутки не заметил. В его глазах я увидел ненависть. Мы вышли на улицу в окружении многочисленной охраны. Подошел Ахмад Кадыров. Он держался спокойно, не спорил, не возражал, только сказал, что уважает меня за смелость, но чеченская ситуация сейчас такова, что должно быть чрезвычайное управление, а без президента это невозможно сделать… Потом он дал мне гигантскую охрану, узнав, что его сын там натворил. И с этой охраной мы уехали в Ингушетию».

Борис Ефимович Немцов неоднократно подвергал критике действия Главы Чеченской Республики. Так, 28 мая 2014 г. в блоге Немцова на сайте «Эха Москвы» появился пост под названием «Кадыров заявил, что в Донецке не его кадыровцы», сопровождаемый видеозаписью телеканала CNN, на которой показаны грузовики с жителями Чечни в российской форме и с оружием, называющие себя “кадыровцами” и находящиеся в Донецке (Украина).

31 мая 2014 г. в вышеуказанном блоге на «Эхе Москвы» Б.Немцов разместил пост под заголовком «Письмо в ФСБ», к которому прикреплен скан его официального обращения к Директору Федеральной службы безопасности А.В.Бортникову от 30 мая 2014 г. по поводу участия вооруженных лиц из Чеченской Республики в вооруженном конфликте на территории Украины <…>.

Кроме того, в ходе обыска по адресу: Москва, ул. Веерная, д. 46, корп. 1, кв. 11, где проживали обвиняемые по настоящему уголовному делу, обнаружены 2 электронных карточки-ключа «Президент-Отель». Согласно ответу из гостиничного комплекса «Президент-Отель» на запрос следователя и подтверждающих документов, имеющихся в материалах уголовного дела, следует, что электронные ключи являются средствами доступа в два номера отеля — 823 и 709, в которых, в частности, проживал Геремеев Сулейман Садулаевич. В номере он проживал в период с 20.09.2014 по 25.09.2014, а в номере 709 — с 16.08.2014 по 21.08.2014. Совершенно очевидно, что обстоятельства, при которых ключи от номеров члена Совета Федерации от Чеченской Республики Сулеймана Геремеева оказались в квартире, где проживали лица, обвиняемые в убийстве Немцова, требуют выяснения, в связи с чем считаем необходимым вызвать в судебное заседание и допросить Сулеймана Геремеева.

Полагаем, что вышеизложенные факты свидетельствуют о том, что высшие должностные лица Чеченской Республики могут располагать сведениями об обстоятельствах планирования и совершения убийства Бориса Немцова.

В итоге Прохоров попросил вызвать в суд Кадырова, начальника РОВД по Шелковскому району Чеченской Республики Ваху Геремеева, командира батальона «Север» Алибека Делимханова, депутата Госдумы Адама Делимханова, члена Совета Федерации от Чеченской Республики Сулеймана Геремеева.

Прокурор Мария Семененко не возражала против вызова Алибека Делимханова, у которого Дадаев был в подчинении, отметив, что Делимханов мог бы ответить на вопросы о командировках Дадаева. К остальным лицам у прокуроров вопросов нет.

— Что касается уважаемого Рамзана Кадырова, то, конечно, нужно учитывать его статус, — говорит Семененко. — Если бы пришел, мы бы его допросили. А так специально вызывать не собирались.

Подсудимый Дадаев, про которого Кадыров писал пост в инстаграмме, тут решил перечислить свои награды, в том числе, полученные от главы Чечни. «Но впоследствии никаких отношений с Кадыровым у меня не было: на спецоперациях пересекались, а чай я с ним не пил. Если вам нужен Кадыров — пожалуйста, допрашивайте!».

— Немцов в силу своей деятельности критиковал очень многих, в том числе и президента. А чего мелочиться? Давайте сразу вызовем Владимира Путина! — шутил адвокат Заурбек Садаханов.

Оставив последнюю реплику без реакции, судья отказал в вызове всех названных Прохоровым людей (включая Кадырова), кроме руководителя батальона «Север» Алибека Делимханова. Причина: высокопоставленные лица Чечни «не связаны» с этим уголовным делом и ничего «не смогут» пояснить.

Пропали два свидетеля стороны защиты: водитель снегоуборщика и давший показания прохожий

Настало время защиты подсудимых. Те тоже заявили ходатайства о вызове свидетелей. В частности, защита Эскерханова просила вызывать людей, которые могли подтвердить его алиби, рассказав, что тот имел постоянный заработок, а значит, ему не нужны были никакие подобные «подработки», у него был другой круг общения и т.д. Обвинение по многим ходатайствам с защитой спорило. Судья с защитой соглашался, но не во всем. В каких-то свидетелях необходимости не видел. Защита настаивала.

Среди прочего защитники подсудимых попросили вызвать водителя снегоуборочной машина Сергея Будникова (его машина закрывала момент убийства Немцова от камер наблюдения на мосту) и Евгения Молодых, прохожего, который видел, как белая машина, в которой были убийцы, отъезжала от Большого Москворецкого моста. Однако как сообщила прокурор Семененко, местонахождение данных лиц следствие установить пока не может, но продолжает их поиски. «Если сторона защиты его найдет, мы будем очень признательны и допросим его», — отметила прокурор.

Решение по ряду ходатайств защиты судья вынесете на заседании 7 декабря.