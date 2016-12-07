«Образ» и подобие

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу «Новой газеты», не согласившейся с решением Таганского суда Москвы, который в 2010 году постановил: Роскомнадзор справедливо вынес нам предупреждение за статью о «легальных националистах».

Напоминаем: претензии Роскомнадора касались материала «Банда, агентство, партия. Кто такие «легальные националисты», в которой рассказывалось об организации «Русский образ», членами которой были обвиняемые в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Экстремистскими в ведомстве посчитали фотографии, иллюстрирующие статью, а также прямые цитаты из программы «Русского образа». Роскомнадзор усмотрел в критической статье высказывания, «пропагандирующие исключительность, превосходство или неполноценность человека по признаку его социальной, национальной, расовой принадлежности».

Вместе с тем, по мнению юристов «Новой», суд нарушил постановление пленума Верховного суда о практике применения Закона «О средствах массовой информации», согласно которому при вынесении решений о наличии в материалах СМИ признаков экстремизма нужно учитывать контекст публикации. Статья, опубликованная в первую годовщину убийства Маркелова и Бабуровой, представляла собой исследование формальных и неформальных объединений с националистическим уклоном, в частности организации «Русский образ», в которой состояли осужденные за убийство Никита Тихонов и Евгения Хасис, а также осужденный позднее на пожизненное заключение создатель «Образа» Илья Горячев. Как сказано в материале, члены организации позиционировали себя как «дружественных Кремлю» ультраправых, при этом их политическая программа откровенно противоречит российскому законодательству. В качестве примера в статью были включены неотредактированные цитаты из официального манифеста «Русского образа», взятые с сайта организации, а также фотографии членов этой группировки с фашистскими символами и приветствиями.

В жалобе в ЕСПЧ мы указали, что эти материалы свидетельствовали о тесных связях активистов РО с открыто фашистскими организациями, а сама статья должна была продемонстрировать антисоциальную и незаконную сущность таких группировок и привлечь к ним внимание правоохранительных органов.

Как стало известно, ЕСПЧ объединил жалобу «Новой газеты» с делом «Новороссийского комитета по правам человека», также связанного с обвинениями в экстремизме. В 2010 году городской прокурор потребовал закрыть правозащитную организацию после того, как активисты Вадим и Тамара Карастелевы провели несколько пикетов против принятого в Краснодарском крае Закона «О защите несовершеннолетних». Внимание правоохранительных органов привлек плакат с лозунгом «Свободу не дают, ее берут», который активисты использовали во время пикета 4 апреля 2009 года. Полиция расценивала акцию как «призыв к антиобщественным действиям, выразившийся в неподчинении закону».

По итогам государственной экспертизы, которую проводили два филолога, лозунг был признан экстремистским и «подрывающим нравственные устои общества». При этом никто из экспертов не упомянул о том, что эта фраза является перефразированной строчкой из пьесы Максима Горького «Мещане»: «Прав не дают, права берут».

По своей сути дела «Новой газеты» и «Новороссийского комитета по правам человека» совершенно разные. Единственное, что их объединяет, — применение и к тем, и к другим положений закона о противодействии экстремистской деятельности.

Практика объединения дел в ЕСПЧ считается стандартной. С другой стороны, основываясь на том, что два дела будут рассматриваться вместе, а также на характере вопросов, которые Страсбург задал российскому правительству, можно предположить, что судей интересуют не столько кейсы в отдельности, сколько сам российский закон и практика его применения.

Любой закон не должен быть размытым, последствия его несоблюдения должны быть четко прописаны, а за его применением должен быть надлежащий судебный контроль. Именно за отсутствие таковых возможностей российские правозащитники неоднократно критиковали закон об экстремизме. Есть шанс, что ЕСПЧ как раз и хочет выяснить, не является ли закон гуттаперчевым, нельзя ли под его формулировки подогнать все, что вздумается.

У российского правительства есть время до начала марта, чтобы ответить на вопросы, поставленные ЕСПЧ. После этого у нас появится возможность высказать свои соображения на этот счет.

А у гражданского общества — помочь добиться справедливого решения. Для этого почти любая организация (или правозащитная, или журналистский коллектив) могут направить в ЕСПЧ свои заявления. В Страсбурге действует институт amicus curiae («друг суда» с латинского), позволяющий направлять в суд мнения по различным правовым вопросам. Эти мнения, конечно, не являются решающими, но принимаются к сведению. А описанные выше случаи — явно не единственные в России. Для того чтобы ЕСПЧ не ограничился рассмотрением нашей конкретной жалобы, а попытался препарировать закон об экстремизме в целом, можно направить туда известные вам сведения о некорректном применении закона. И лучше успеть до 8 марта.