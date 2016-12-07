25 лет новой России, 85 — Борису Ельцину: Ельцин-форум приглашает к разговору

На конференции планируется обсудить следующие вопросы:

85 лет Б.Н. Ельцину. Эпоха Бориса Ельцина с позиции культуры памяти.

25-летие института президентства в России. Всенародные выборы в июне 1991-го. Исторический и личностный выбор, цели и ценности.

25 лет победы над ГКЧП, политическом чернобыле советской системы (август 1991-го): значение для настоящего и будущего России.

25-летие начала деятельности реформаторского меритократического правительства под председательством президента Б.Н. Ельцина (ноябрь 1991-го): мифы, ошибки, достижения. Значение для настоящего и будущего России.

Историческое значение 25-летия Беловежского консенсуса (декабрь 1991-го).

Культура памяти против конъюнктуры памяти: мировоззренческие и методологические основания, ценности и смыслы, истина и правда.

Какую роль могут и должны играть в преодолении вызовов и угроз для ближайшего будущего России: совершенствование образования, нравственно-духовного потенциала российского общества и в целом укрепление фундаментальных ценностей культуры и права? Как этого добиться в современных условиях? Что нельзя не делать сегодня и завтра каждому достойному гражданину Российской Федерации? В чем сегодня личная ответственность и где границы человеческих возможностей.

Россия-2016—2026: как возможна меритократия в России — политософия надежды.

Модератор конференции — Геннадий БУРБУЛИС, заведующий кафедрой политософии и философских наук Международного университета в Москве, президент центра «Стратегия».

Ельцин-форумы традиционно проводятся в декабре и приурочены к Дню Конституции и организованы Президентским центром Б.Н. Ельцина. Задача Ельцин-форумов — осмысление процесса и политико-правовых итогов последних двух десятилетий существования российского государства. Этот период сейчас называют историей новой России. У него есть точка отсчета: принятие Верховным Советом РСФСР Декларации о государственном суверенитете. Этот акт ознаменовал начало конституционной реформы, высшей точкой которой стало принятие Конституции России 12 декабря 1993 года. Как считают специалисты по государственному праву, это было обретение обществом конституционного консенсуса.

Форум прошлого года открывал доклад доктора философских наук Андрея Медушевского «Политический режим постсоветской России: структура, эволюция, тенденции развития».

Политическая система, как экономическая и другие, подвержена цикличности, то есть определенным закономерностям, имеет свои спады и подъемы, и задача ученого — научиться их выявлять. Медушевский убеждает, что существуют и конституционные циклы. Если смотреть с этой точки зрения, то нынешняя политическая система в своем развитии прошла три этапа: преодоление, отказ от советского наследия (например, «сдача в архив» руководящей роли КПСС), затем конституционная революция 1993 года, и третий этап, начавшийся в 2000-х, который характерен авторитарным вектором. Цикл, в котором мы находимся, не закончен. В нем вполне возможна новая перестройка. Внутри цикла в каждом из этапов происходило перераспределение властных полномочий, смена акцентов во внешней и внутренней политике, вообще — в повестке дня для страны.

Осмысление текущей повестки и внесение коррективов в нее обсудят 14 декабря на Ельцин-форуме.

Подготовила

Екатерина Ремизова