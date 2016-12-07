Культура над политикой

Интерьеры: Генеральный штаб Эрмитажа и Музей этнографии, училище Штиглица и павильоны «Ленфильма», Александринский и Мариинский театры. Петербург сам диктовал стилистику: синхрон деловитости и парадности.

Драматургия была продуманной. Основная ее черта — ​насыщенность и одновременность событий. И хотя даже Карлсон, который живет на крыше, не смог бы охватить всего, уровень логистики этого года позволял максимум.

Форматы. Стержневые дискуссии шли в Атриуме. Бизнес-соглашения обсуждались на Деловой площадке в Мраморном зале. Все секции собирали значимых персонажей, стремясь вырабатывать повестку для профессиональных сообществ — ​архитекторов и дизайнеров, специалистов по урбанистке, театральных деятелей, циркачей, музейщиков, музыкантов. Вечером каждый мог выбрать свою премьеру — ​от «Эдипа» Римаса Туминаса до сенсации — ​первого исполнения оркестром Мариинского театра «Погребальной песни» Стравинского, считавшейся утраченной. От «Анны Карениной» в Балтийском доме (постановка Александра Галибина) до проекта Анатолия Белого «Кинопоэзия», который осуществляли Елизавета Боярская и ее коллеги-актеры МДТ — ​Театра Европы.

В первой половине дня шли дискуссии и переговоры, вечером — ​интеллектуальные марафоны, мастер-классы диджеев в клубе «Площадка», импровизированные ночные киносъемки в Парке культуры. Жизнь кипела всюду — ​от пресс-центра до помещений под крышей Эрмитажа: в одном зале фотограф Аллан Танненбаум, певец нью-йоркского Сохо, представлял свою выставку «Джон и Йоко» — ​40 фотографий любовной хроники Леннона и Оно, с 1975 по 1980 год; в другом — Сергей Кузнецов и Валерий Гергиев объясняли публике, какой интригующей площадкой станет московский парк «Зарядье» со стеклянным куполом под небом (демонтаж 375 квадратных метров площади, бетонирование, засыпка нового грунта на территории в 250 тысяч метров). На Новой сцене Александринки шла дискуссия о театральном образовании, а на «Ленфильме» солировали Федор Бондарчук и Райф Файнс…

Идеи. Ради них и собран форум. Пленарное заседание «Культурное наследие в зонах вооруженных конфликтов» было одним из важнейших.

Защита памятников культуры, говорилось на форуме, должна стать мировой идеологией. России, откуда родом знаменитый «Пакт Рериха» и Декларация прав культуры Дмитрия Сергеевича Лихачева, есть что сказать по этому поводу.

«Применять силу, чтобы защищать памятники культуры» — ​таким был императив обращения на предыдущем, IV форуме. И вот — ​опыт работы в Сирии, Мали, Ираке. На земле за последний век уничтожен 1 миллион 170 тысяч памятников, и огромная часть — ​в Пальмире. Всем, кто занят сохранением мирового наследия, сегодня знаком термин «гуманитарное разминирование».

Отныне первыми на опустевшие поля сражений должны выходить саперы: противоминный международный центр невероятными усилиями смог сохранить уцелевшие памятники Пальмиры на территории 234 га. Особенность — ​высокая плотность минирования, множество снарядов, установленных в «неизвлекаемое положение». В городах Хомсе и Тадморе снаряды крепились на общественный и личный транспорт, к установке террористы привлекали детей. Министр культуры Ирака Муфид Джавад аль-Джазаири говорил о том, что памятники становятся предметом мародерства, большого бизнеса, и нужно законодательное вмешательство ООН.

Одной из самых перспективных выглядела встреча руководителей «Фестиваля фестивалей» — ​Авиньона, Эдинбурга, Шанхая. В этом году Москва начала совместный проект с фестивалем в Эпидавре. Жак Монтеньяк, бессменный генеральный секретарь Авиньонского фестиваля в течение тридцати лет, объяснил свою концепцию театрального праздника, перефразировав Жана Вилара: «Фестиваль — ​это ночь, небо, текст, народ!»

Вангелис Теодоропулос, глава древнейшего театрального фестиваля Греции — ​Афин и Эпидавра, предъявил главную тему года: приход Чужого. Греция поневоле стала воротами для эмиграции в Европу, и, «несмотря на бедность и кризис, которые нас постигли, многие греки открыли свои объятия пришельцам». В древности Чужой, сказал Вангелис, был главным гостем, и когда в доме пекли рождественский хлеб, первый его кусок предназначался Христу, второй — ​Чужому и только после этого — ​всем, кто сидел за столом. Это отношение к пришельцам формировалось веками, и театр сегодня готов поддержать традицию и тему.

Центром дискуссии о роли прессы как моста между художниками и властью стала простая мысль: художникам пора менять восприятие политиков. В Евросоюзе создана программа «Новый нарратив Европы». Три дюжины интеллектуалов вовлечены в диалоги с властью, руководители стран стремятся понять, где проходят линии общественного напряжения, как рефлексируются проблемы реальности. У прессы роль медиатора.

Что важнее для театрального бизнеса — ​профессиональная оценка или социальные сети? В России сегодня в СМИ практически исчезают отделы культуры, а значит, некому выполнять задачи профессиональных модераторов. Обсуждают не постановку Бриттена — ​обсуждают то, что ребенка с мамой не пустили на вечерний спектакль в Большой театр, не оценивают выставку Фабра как художественное событие — ​обсуждают чучела животных и работу таксидермистов. Но один из ключевых выводов был прямо маслом по сердцу: если вы серьезное политическое издание, то обязаны писать о серьезном искусстве, и по возможности с профессиональным блеском.

Габриэль Прокофьев, внук Про­кофь­ева, композитор, диджей, руководитель ночного клуба в Лондоне, уверен, что классическую музыку в свободном стиле надо исполнять на старых складах и в автобусах, чтобы вывести культуру за пределы учебников. На вечеринке Non-Classic Night продемонстрировал класс: хип-хоп, техно и нарезки Стравинского и Прокофьева. А знаменитый американский пианист Даниэль Поллак, ставший первым послом Форума, полагает, что главное для музыкантов «передавать энергию сочувствия людям, чтобы они могли ощущать себя частью человечества».

Деньги. На форуме вручали общенациональную премию «Меценат года», учрежденную Минкультом. Лауреатом‑2016 стал основатель бренда «Yota» Сергей Адоньев. А общий вклад номинантов премии в меценатскую деятельность в этом году выше двух миллиардов рублей.

В рамках встречи «Великий Шелковый путь» подписаны образовательные и деловые соглашения с Китаем.

Первым лицам российского театра вручали премиальные сертификаты за «эффективность»: 148 миллионов рублей, 17 коллективов, среди которых Александринка, РАМТ, МДТ, БДТ, Ярославский театр Федора Волкова, Вахтанговский. Доходы театров-федералов выросли за минувшие 4 года вдвое. А вручив сертификаты, Владимир Мединский прыгнул в автомобиль и поехал на строительную площадку: смотреть, почему такими низкими темпами идет возведение нового здания Малого драматического.

Цифры. В пятом форуме участвовало двадцать тысяч человек. Среди 90 делегаций были представлены все регионы России и 35 иностранных государств. За три дня состоялось 338 событий.

Главная тема. Ее сформулировал Михаил Пиотровский, процитировав Блаженного Августина: «Без памяти нет совести». Впервые с необыкновенной отчетливостью прозвучала формулировка принципа «культура над политикой». За множеством событий форума звучала пронзительная нота — ​как отдаленный сигнал тревоги: атаки террористов на Францию, гибель хранителей Пальмиры, взрывы в Ираке. Права культуры тесно слиты с правами человечности. Еще и поэтому их нужно утверждать.