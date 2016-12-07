Хюгге, Вьюгге и месяц до Рождества
На свете счастья нет. Но мы над этим работаем
Фото: Пелагия Замятина / архив «Новой»
…Она встала из-за стола, взмахнула ложечкой в ореховых крошках и вдруг сказала:
— Ленка! Все это — дуб!
— В смысле «дуб»? — испугалась я. (Мне-то как раз казалось, что пирог вышел.)
— Елка, игрушки — особенно плюшевый верблюд. Пирог, разговор, кофейная банка 1900-х. Для меня это было… как дуб князя Андрея. Видишь, как цветет, и думаешь: нет, жизнь не кончена.
Вот и славно: человек вдруг отдал другому — через горсть орехов и стаю елочных ангелов — то, что сам от кого-то получил. Много раз получал. Вспомнить хоть вечер, когда человек, неживой после суточного дежурства в больнице, прибрел по делу к молодоженам. 22-летняя невестка поила свекровь пряным чаем масала с молоком, кормила имбирным печеньем. Никаких слов… Но коржики были — только из духовки. А за окном, как водится у нас, летел и чертил наискось снег.
Или — январь‑1992. Первая зарплата в свободной России. В пересчете — 8 баксов. Звоню подруге, она тоже младший научный со степенью, тоже мать первоклассника и зарплата у нее та же:
— Оля, что ж это?!
— Ну… и пес с ним, — подумав, сказала Ольга. — Пойдем с детьми в Нескучный? С горки кататься.
…Господи, как это было хорошо: лететь очертя голову в овраг! Ни о чем не думать, кроме белого снега и черных веток. Забрести в соседний ампирный флигель, Музей минералогии АН СССР, где при всех режимах пылают темно-лиловым друзы аметиста из Анд, мерцает изморозь платины, кружат пестрые агатовые попугаи в малахитовых джунглях на дверце секретера XVIII века.
Ольгина храбрость — конечно, храбрость, а не беспечность! — спасла меня в этот день. И показала: против черного ветра и белого снега, шоковой терапии и прочего, — есть средства. Много кейсов (как говорят подросшие первоклассники‑1992). Их единая суть: окопаться и утеплиться.
Я, собственно, к тому, что в Москве вышла полезная книга по технологии утепления жизни. Подробная до смешного. Как поваренная. И мудрая каким-то ненавязчивым прикосновением. Как проповедь. Книга называется HYGGE. Секрет датского счастья» (М. КоЛибри, 2016). Автор ее, профессор Майк Викинг, — основатель и директор Института исследования счастья в Копенгагене.
Дания, страна со 179 дождливыми днями в году, долгой зимой и коротким летом, с хронической нехваткой солнечного света восемь месяцев в году и серым зябким морем, — неизменно занимает первое (или близкое к тому) место во всемирном рейтинге счастья. Да, конечно: прочная экономика, продуманный социальный рай. Рабочий день кончается в пять. Для тех, у кого есть дети, — в четыре: человек должен проводить вечера с семьей… Важные факторы, спору нет.
Но помимо того — датчане столетиями строят систему хюгге. Способ окопаться и утеплиться.
…О, там тьма компонентов: теплый рассеянный свет и огонь в печи, горячий кофе, глинтвейн, облако теплого золотого запаха печенья, уже готового… минуту вдыхать — и вынуть противень. Старые свитера. Старые пластинки. Старые друзья. Рождество: без него хюгге не бывает. А тьма и метель за окнами (как и тьма-метель внутри нас) лишь придают этой философии стойкого оловянного солдатика смысл и силу. Хюгге и есть — система и труд самообороны от тьмы.
Самые провокационные мысли профессор Викинг вбрасывает невзначай, меж рецептами пончиков. «Никаких соревнований. Вы нам уже нравитесь». «Стройте отношения и рассказывайте истории». «Хюгге — это ситуации, наполненные спокойной взаимной заботой». «Вы не можете купить правильную атмосферу или чувство близости. Их… нельзя оплатить ничем, кроме времени, интереса и участия». «Вкус к жизни связан с чувством благодарности» — цените же, ребята, тепло фаянсовой кружки, шероховатость парусины, запах корицы, треск огня и улыбку.
В общем — это тихий совет не ждать милостей от Парок, прядущих судьбы, карьеры, встречи.
А строить счастье самим. Последовательно. Из простых вещей. Включая катанье с горки.
Полагаю: это мудрый совет. Хорошо бы и нам собрать-перебрать все кейсы, весь опыт спасения от метели в тепле, от отчаяния в разговоре на кухне, все рецепты пирогов, сроки наряжения общих и ничьих елок в московских дворах (у нас во дворе это делается — и никто за десять лет шарика не разбил!), все способы заваривания кипрея с гречишным медом и сбережения горячей картошки под старым драповым пальто, весь запас историй, всю благодарность, накопленную за жизнь (уже отданную кому-то и еще не отданную: ведь это никогда не происходит «симметрично», в обмен, в ответ — но всегда происходит, в конце концов, почти случайно).
Пора бы и тут строить потихоньку, но упорствуя в том, — какое-то свое «вьюгге».
Русскую народную систему борьбы с холодом и тьмой: малыми группами, повзводно. Устроения квадратных метров, за которые ты в ответе, — как форта на границе с зимой. Как места, где окопались и утеплились. Где привечают путников. И знают, что найдут такие же форты в пути.
Самое время начать. Темнеет в четыре. Гололедица. И всего месяц — до Рождества.