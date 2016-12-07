Дадин «ушел на этап»

Первого в России осужденного по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга») отправили отбывать наказание «в другой регион». Что это за регион, во ФСИН не говорят, ссылаясь на законодательство, регламентирующее порядок информирования родственников о прибытии осужденного в колонию. Имеют право. Потому что маршрут этапирования арестантов всегда относился к сведениям, разглашение которых запрещено. Процедура перевозки осужденных — самое удобное время для совершения побегов. И это не воровские байки времен банды «черной кошки». Побеги во время этапирования происходят и в наши дни. Последний по времени резонансный побег во время перевозки приходится на июль 2013 года, когда в Нижегородской области сбежали четверо преступников, осужденных за убийство. Этот побег был хорошо подготовлен. Когда преступники напали на конвой и разоружили охранников, им удалось быстро скрыться, потому что в условленном месте беглецов поджидал автомобиль с сообщниками.

Дотошная проверка после этого побега показала, что беглецы заранее получили сведения о маршруте, по которому их будут этапировать. И побег произошел именно из-за утечки информации.

После нижегородского побега во ФСИН была проведена серьезная работа по предотвращению самой возможности рассекречивания маршрута этапирования. К примеру, введена норма, что конвой получает маршрут движения в запечатанном конверте, который вскрывается лишь перед самым выездом за ворота колонии или тюрьмы. И в приказе на конвоирование указывается лишь «плечо» до пункта, где арестант вместе с личным делом передается другому конвою. И так до самого прибытия в «пункт назначения».

Дадин, конечно, никуда не сбежит. Но правила перевозок осужденных для всех одинаковые. Что для признанных политзаключенными, что для убийц, что для насильников. Есть только требование не перевозить в одном камере автозака или «столыпинки» (спецвагон для перевозки осужденных) первоходов и рецидивистов. Ради выполнения этого требования летом 2010 года меня этапировали из тюрьмы в колонию, стоя в «стакане» — в установленном на попа железном ящике с просверленными дырками на уровне головы, чтобы не задохнулся…

У перевода Ильдара в другую колонию есть и положительные моменты, есть и отрицательные. Хорошо то, что сотрудники и активисты ИК-7 теперь лишены возможности отомстить парню за то, что про ИК-7 и нравах, царящих в колонии, узнала вся Россия.

Плохо, что ФСИН на вполне законных основаниях может не предоставлять информацию об этапировании Дадина. А «этап» — такая штука, что везти осужденного могут и неделю, и две, и месяц… Хотелось бы ошибиться, но думаю, что «в другой регион» его доставят уже после Нового года. И этот регион будет явно не Подмосковье, и не Тула или Тверь…

У «столыпинок», в которых этапируют арестантов, нет расписаний, их цепляют к обычным поездам. Иногда «столыпинки» по несколько суток стоят в железнодорожных отстойниках в ожидании «попутного» поезда.

А еще в пути будут обязательные «стоянки» в пересыльных камерах СИЗО. Потому что по законодательству каждый осужденный имеет право на помывку в бане не реже одного раза в десять суток. А в пересылках, после «помывки», Дадин будет дожидаться, пока соберется достаточное количество осужденных, чтобы можно было отправить его на очередное «плечо» маршрута. Не повезут же его одного в спецвагоне…

Ирек Муртазин, политзаключенный, в 2009—2011 годах отбывавший наказание по ст. 282 УК РФ в колониях управления ФСИН по Татарстану