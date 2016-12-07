Новая газета
Литература

«Книги, чтение и издательская индустрия в эпоху перемен». Лекция Владимира Харитонова

Кафедра литературы «Новой газеты» представляет

Фото: «Новая газета»

Общество

«Новая газета»редакция


Уже довольно давно технологии проникают во все сферы нашей жизни. Они сильно изменили и процесс получения информации, в частности, чтение. Появление электронных книг — такое же революционное событие для книжной культуры, как изобретение печатного станка Гутенбергом. Как изменился книжный рынок после появления электронных книг? Об этом — в лекции исполнительного директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова.

Теги:
лекторий, литература

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