«Книги, чтение и издательская индустрия в эпоху перемен». Лекция Владимира Харитонова



Уже довольно давно технологии проникают во все сферы нашей жизни. Они сильно изменили и процесс получения информации, в частности, чтение. Появление электронных книг — такое же революционное событие для книжной культуры, как изобретение печатного станка Гутенбергом. Как изменился книжный рынок после появления электронных книг? Об этом — в лекции исполнительного директора Ассоциации интернет-издателей Владимира Харитонова.