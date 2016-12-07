Футболисты попали в офшорную ловушку

На прошлой неделе интернет-портал Football Leaks, занимающийся расследованиями финансовой составляющей футбола, анонсировал публикацию документов, которые касаются лучших футболистов мира и их зарубежных офшоров. По сообщениям журналистов, в неуплате космических сумм налогов замешаны такие известные игроки, как колумбийцы Радамель Фалькао и Хамес Родригес, немец Месут Озил, португалец Криштиану Роналду и тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо. Накануне сотрудники издания Der Spiegel, Sunday Times и Expresso, которые участвовали в расследовании, рассказали о новых «фигурантах» дела: футболистах мадридского «Реала» Фабио Коэнтрау, Луке Модриче и Пепе. Все они, за исключением Модрича, что особенно интересно, являются клиентами португальского агента Жорже Мендеша. Football Leaks, который в Европе называют футбольной версией WikiLeaks Джулиана Ассанжа, готовит читателей к свежей порции футболистов и документальных разоблачений их денежных махинаций.

«Новая газета» собрала вместе самые громкие налоговые процессы в футболе, связанные с офшорами, и выслушала мнения спортивных агентов о том, почему от богатых неплательщиков в футболе больше всего пострадала Испания.

Лионель Месси

В 2013 году четырёхкратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси получил от прокуратуры Испании обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,1 млн евро с дохода в 10 млн. На протяжении трёх лет (2007, 2008, 2009 гг.) аргентинский футболист не платил налоги со своей прибыли за рекламные кампании. В суде выяснилось, что когда Лео был ещё несовершеннолетним, но уже очень талантливым, перспективным игроком, его отец Хорхе заключил договор с двумя офшорными компаниями, в Белизе и Уругвае. Прямиком туда «тек» гонорар с рекламных контрактов игрока. «Денежные дела ведет мой папа, и я ему доверяю», — сказал Месси в подтверждение слов о том, что был не в курсе своей налоговой задолженности. Месси-старший ответил, что полагался на испанских консультантов, а те его подставили.

Так или иначе, имя аргентинца всплыло в контексте уклонения от налогов еще не раз, например, в «Панамских бумагах», где было доказано его сотрудничество с юридической фирмой Mossack Fonseca, которая прятала доходы своих клиентов в офшорах.

Самюэль Это'О

2012 год — прокуратура Барселоны заинтересовалась бывшим игроком каталонского клуба, а именно Самюэлем Это’О, который на тот момент защищал цвета махачкалинского «Анжи». За время своего выступления в Барселоне, как оказалось, Это’О не заплатил налогов на 3,5 млн евро. Камерунец зарегистрировал две фирмы, одну в Испании, а другую — в Венгрии, чтобы туда поступали деньги с контракта с «Барселоной» и фирмой Puma. То, что «уходило» в Венгрию, не облагалось налогом, а в Испании Это’о платил отчисления ниже 45-процентной ставки налога на доход, которая является обязательной для физических лиц в этой стране.

Алексис Санчес

В октябре 2016-го прокуратура Каталонии снова проявила повышенный интерес к футбольным налогоплательщикам и взялась за нападающего лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса. Санчесу поступило обвинение в неуплате налогов на сумму 983, 433 тысячи евро (2012-2013 гг.) за период его выступления в сине-гранатовой футболке. До перехода чилийца в «Барселону» правами на его имиджевый образ владела компания Inversiones Aslan. Что делает Санчес? Подписывает контракт с «Барсой», и права на собственное «имя» переходят ему лично. Правительственные органы Каталонии посчитали, что дальше Санчес сымитировал передачу прав на свои рекламные деньги предприятию Numidia, зарегистрированному на Мальте, которое он сам и создал.

Лука Модрич

Несколькими днями позже Football Leaks «переметнулся» к футбольному Мадриду. Хорватский полузащитник Лука Модрич открывает череду футболистов «королевского клуба», замешанных в сокрытии своих денег через зарубежные компании. Сообщается, что Модрич вместе с женой открыл собственную компанию в Люксембурге, где налоги значительно ниже, чем в Испании. Туда три года подряд «утекали» деньги футболиста за доход с использования медиа его имиджевого образа.

Криштиану Роналду

Как утверждает Football Leaks, лучший футболист мира Криштиану Роналду за семь лет перевел деньги на общую сумму в 150 млн евро в офшоры компании Tollin, которая зарегистрирована на Виргинских островах. За 12 лет Роналду заработал на рекламе 150 миллионов, а выплатил налогов только на 5,6 миллионов, то есть оплатил менее 4 %. Также футболисту «Реала» вменяют липовое составление декларации на доходы за 2015-2020 год, которые он, на самом деле, внес в документы 2014 года, когда получал налоговые льготы в Испании.

Football Leaks обещает новых звездных неплательщиков и обнародования их офшорных «закромов». Например, Месут Озил, как утверждают журналисты, оптимизировал налоги в 2011-2013 г., когда играл в Испании, за мадридский «Реал». Фабио Коэнтрау и Пепе якобы скрыли через панамский офшор от налоговых органов 3,5 и 3,7 млн соотвественно. Португальский тренер Жозе Моуриньо, как пишет Football Leaks, в свою очередь, скрыл 12 млн — и, что не удивительно, занимаясь тренерской деятельностью все в той же Испании.

Комментарии футбольных агентов

Константин Сарсания:

— В Испании закон мягче, он и позволяет делать такие вещи. В Ла Лиге принято платить деньги футболисту не только в виде заработной платы, там существует еще такая вещь, как право на имидж. Помню времена, когда наши футболисты там контракты заключали, и они говорили, что есть отдельно зарплата, есть реклама, и есть право на имидж. Так вот деньги за право на использование твоего «имени» часто платятся не напрямую игроку, а компаниям, среди которых вполне могут быть офшорные. У нас, в Германии, Англии такого нет. А в Испании очень распространено. Отчасти из-за совершенно диких налогов, они там под 50 %.

Думаю, все равно будет очень сложно определить, нарушали ли что-то Роналду, Озил, Моуриньо и прочие. Насколько я понимаю, их агент Жорже Мендеш говорит, что ничего нарушено не было. Все деньги текли в компании по закону. Да, многие были офшорными. Но сложно доказать, что это был именно гонорар на имидж. Поэтому как тут быть? Безусловно, стоит ждать новых разоблачений, но там будет страшная борьба юристов.

Дмитрий Селюк:

— Дело в том, что испанские налоговые органы просто наконец-то взялись за то, чтобы тщательно проверить людей шоу-бизнеса, спортсменов. Потому что пора — там большие деньги гуляют. Особенно у известных футболистов, у которых большие контрактные обязательства. Но обратите внимание, в Испании сейчас только этим стали заниматься серьезно, а в Англии всегда так было, потому что в Англии ни через какие офшорные компании никто рекламные деньги переводить и не думает.

Среднестатистический футболист платит налоги автоматически. У него зарплата в клубе начисляется сразу за вычетом этих денег. Если на сегодняшний день мы посмотрим Россию, вот что увидим: клуб продает игрока за 8 миллионов, а пишет в бумагах РФС 2 миллиона. Куда пропало остальное? В России почему-то на это закрывают глаза, в Испании — перестали.

И еще, что важно во всей этой истории: нужно выбирать агента или представителя себе с репутацией. Толкового человека, а не того, кто хочет за счет футболиста набить карман деньгами. Хотя в случае Мендеша ничего плохого сказать не могу, он очень приличный специалист. Может, просто они «заблудились» со своими рекламными контрактами.