Америка и Европа успокаивают друг друга

По сути дела, это ответ 22 членов ЕС, которые одновременно входят и в НАТО, на угрозы избранного президента США Дональда Трампа отказаться от финансирования Североатлантического альянса.

Чего только не говорят кандидаты в президенты во время предвыборных кампаний. От многих неосторожных слов потом потихоньку отказываются. Но сигнал прозвучал. Ведь действительно, за время, прошедшее после окончания холодной войны, европейские союзники сокращали военные расходы гораздо быстрее, чем Америка.

В результате с 1995 по 2013 год доля США в расходах НАТО выросла с 59 до 72%. Военные расходы Вашингтона — это примерно 4,5% их ВВП. Из других стран альянса положенные 2% тратят на оборону только Великобритания, Эстония, Греция и Польша. Расходы стран ЕС на оборонные исследования упали на треть за 10 лет, из-за чего Европа зависит от Америки в области новейших вооружений. Особенно велико отставание в средствах наблюдения и разведки, кибервойны, по вертолетам, дронам, самолетам-заправщикам, транспортной авиации…

Военную операцию в Ливии, которая привела к свержению режима Каддафи, затеяли Великобритания и Франция. Но для ее завершения они привлекли НАТО, прежде всего США, потому что сразу выявилась нехватка высокоточных боеприпасов, воздушных танкеров, средств разведки и наблюдения.

До Крыма, Донбасса и ИГИЛ (запрещенной в РФ организации) об этой диспропорции с некоторым недовольством напоминали американцы и генеральные секретари НАТО, но как-то не особенно громко и настойчиво. Потому что дискуссия переплеталась с давней проблемой «европейской оборонной идентичности», разговорами о создании «европейской армии», которые раздражали сторонников «трансатлантической солидарности». Американцам, а также британцам очень не нравились (педалируемые в основном Францией) проекты независимой от США оборонной мощи Европы.

Трамп в предвыборных дебатах поставил вопрос ребром: либо вы, европейцы, справедливо делите с нами, американцами, бремя расходов на вашу оборону, либо защищайтесь от своих угроз сами. По крайней мере, многие так это поняли.

И вот 28 ноября Евросоюз обнародовал самый амбициозный за более чем десять лет план финансирования своей обороны и научных исследований в оборонной отрасли. Но прежде всего преодоление фрагментации европейской оборонки (например, на вооружении европейских армий — 16 типов боевой машины пехоты, у американской — один).

Еврокомиссия ставит цель с 2021 года расходовать на научно-технические разработки в области обороны ежегодно 500 млн евро. Из бюджета ЕС на 2021–2027 годы она предполагает выделить на оборону 3,5 млрд евро. Никакой «европейской армии» не будет, как не будет европейского генштаба и каких бы то ни было других европейских структур, дублирующих НАТО.

На саммите ЕС, который состоится 15–16 декабря, этот план утвердят главы государств и правительств.

Прилетевший в Брюссель на совещание госсекретарь США Джон Керри заверил европейских коллег и нас, журналистов, что новая администрация Трампа вовсе не собирается отказываться от обязательств Америки по обороне Европы и бросать НАТО. Трансатлантическая солидарность, по его словам, нерушима. «Обязательства США перед НАТО и по статье 5 (Вашингтонского договора о коллективной обороне) поддерживают все политические течения (Соединенных Штатов)».

План кооперации между НАТО и ЕС в области обороны представили журналистам после министерского заседания генсек альянса Столтенберг и глава дипломатии ЕС Могерини.

Они сказали, что преодолеть новые вызовы безопасности, когда в гибридной войне военные и невоенные способы агрессии комбинируют государственные и негосударственные субъекты (читай Россия и ИГИЛ. — А.М.), ни НАТО, ни ЕС в одиночку не могут. У каждой из этих двух организаций есть свои средства, они не конкурируют, но взаимно дополняют друг друга. При этом Могерини таинственно намекала на «преодоление некоторых призраков прошлого», на «разную природу» НАТО и ЕС, их разный состав. Все это отступает ради защиты общих ценностей. Ведь никогда еще за всю их историю не было такого нагромождения разных кризисов.

Согласованный план кооперации НАТО и ЕС — это выполнение совместной декларации, подписанной в июле в Варшаве руководителями обеих организаций. Он представлен как первый шаг и включает 42 конкретных предложения по укреплению стратегического партнерства по семи направлениям. Это противостояние гибридным угрозам, оперативное взаимодействие, киберзащита и противодействие киберугрозам, развитие вооружений, финансирование оборонной промышленности и научных разработок, совместные военные учения, обучение и повышение квалификации личного состава.