На Дону — весна, в армии — тоска

Вице-чемпион и чемпион страны во вторник и среду, собрав последние силы, на морально-волевых, провели заключительные матчи в групповом этапе главного турнира Старого Света. «Желто-синие» без шума и пыли устояли в Голландии (0:0) и с третьего места по-казачьи шагнули в плей-офф Лиги Европы, посрамив скептиков. А «красно-синие», уступив «Тоттенхэму» на «Уэмбли» (1:3), не смогли достойно попрощаться с Леонидом Слуцким и в четвертый раз подряд бесславно завершили свою еврокампанию.

Предыдущий 5-й тур, как вы знаете, оказался историческим для «Ростова», окучившего дома «Баварию» Карло Анчелотти, и грустным для армейцев, не совладавших на родном стадионе с «Байером» и потерявших шансы на заветную вторую строчку. И, чтобы обеспечить себе утешительные февральские гастроли и попасть в компанию «Зенита» и «Краснодара», в последней лигочемпионской серии ЦСКА требовалось побеждать англичан в их логове. Задача же у южан после подвига от 23 ноября была попроще: в морозном Эйндховене гостей вполне устраивала и ничья.

Такой бонус, как правило, часто выходил нашим клубам боком. Однако нынешний «Ростов» — это особая «банда», расчетливая, хитрая и стрессоустойчивая. Тяжелая финансовая и кадровая ситуация заставили вернувшегося в клуб Курбана Бердыева и его бойцов, которые едва не разбежались летом после различных скандалов и забастовок, сосредоточиться именно на крестовом европейском походе. И за исключением дебютного матча в Мюнхене, экономные ростовчане, не единожды цинично выставлявшие на поединки внутреннего первенства полурезервный состав (но стоит ли их за это ругать?), сражались с грандами из Германии и Испании на равных, создав команде положительный имидж в Европе. Да и в основную стадию «Ростов», если кто забыл, попал, поборов в квалификации «Андерлехт» и «Аякс», четырехкратного, на минуточку, победителя Лиги чемпионов.

…Наверняка запомнит фамилии игроков ростовского коллектива после декабрьской встречи и тренер ПСВ Филипп Коку, прокомментировавший итоги «нулевого» матча, в котором его подопечные лишь дважды серьезно потревожили Сослана Джанаева, емкой фразой: «Мы сделали все, что могли». Согласитесь, подобные вещи обычно произносят рулевые после битв с «реалами» и «барселонами»… В общем, провинциальный клуб, поразивший невероятным азартом и запредельной самоотдачей даже своих фанатов и заработавший более 15 миллионов евро в качестве премиальных за подвиги в Лиге номер один, уходит на каникулы с чистой совестью.

А вот о ЦСКА этого не скажешь. Поставить восклицательный знак покидающему Ватутинки Леониду Слуцкому не удалось. На протяжении 90 минут на легендарном «Уэмбли» армейцы не напоминали голодного зверя, три месяца не знавшего вкуса европобед. Да и в принципе не напоминали команду, которая весной сражалась с «Ростовом» за чемпионство. И даже на 33-й минуте, когда Алан Дзагоев мастерски распечатал ворота Уго Льориса после скидки Тошича, ощущение безнадеги не исчезло. Опасения подтвердились через 300 секунд: пожар в обороне позволил Деле Алли счет сравнять. А под занавес тайма Харри Кейн беспрепятственно пробил Акинфеева с двух метров. Точку же в матче трагикомично поставил сам вратарь сборной России, после своего же блестящего сейва ногой в падении отправив мяч в сетку. Посочувствовать конармии, провалившей очередную миссию, конечно, можно. Но вот нужно ли?

Если раньше существовало смягчающее вину обстоятельство — двукратное попадание в «межгалактическую группу», то теперь, как и в прошлом году, крыть Евгению Гинеру, по сути, нечем. Все соперники опять были «кентаврам» по зубам. И даже с пустыми карманами и ворохом закадровых проблем дотягивать, как минимум, до Лиги Европы чемпион был обязан. Но вдохнуть в стареющих не только душой ветеранов и старожилов капельку жизни Слуцкий не сумел. Потому что ему, уставшему от всех летних перипетий, самому в последние месяцы не хватало эмоций и желания творить.

Утешать болельщиков ЦСКА должен лишь один факт: трижды после фиаско на международной арене Акинфеев и его друзья финишировали первыми в премьер-лиге.