Сломанное алиби

​​​​​​​В Московском окружном военном суде продолжаются слушания по делу об убийстве Бориса Немцова. Доказательства представляет сторона обвинения. На скамье подсудимых пятеро — Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов, Анзор и Шадид Губашевы и Хамзат Бахаев. Шестой — Беслан Шаванов — погиб при задержании. В суде уже выяснили, что за Немцовым следили на автомобиле ZAZ Chance, в котором нашли следы подсудимых. Свидетель, бывшая домработница, днем ранее опознала на видео около места убийства Анзора Губашева и Беслана Шаванова. По версии следствия, они следили за политиком, Заур Дадаев — непосредственный киллер. Дело в отношении предполагаемого организатора — Руслана Мухудинова — выделено в отдельное производство, сам он в розыске.

Двадцать пятое заседание в среду начинается с громкого лая ротвейлера.

— Голодная, — отмечает пристав.

— Да он ее мучает, — говорит из аквариума подсудимый Эскерханов.

Пес успокаивается и отворачивается к стене. Через некоторое время раздается уютный сап.

Начинает представлять присяжным доказательства сторона защиты.

Допросы свидетелей защиты — их пока трое (мама Губашевых, гражданская жена Бахаева Гусева и его приятель Талхигов) — начнутся во вторник. Отклоненные накануне ходатайства о вызове других свидетелей — адвокат Каверзин их переписал и составил корректно — судья обещал рассмотреть в конце.

Пока же исследовали письменные доказательства, их представил адвокат Хамзата Бахаева Заурбек Садаханов. Другие адвокаты пока не готовы.

Хамзат Бахаеву 47 лет, родился в станице Вознесенская Малгобекского района (оттуда же родом Анзор и Шадид Губашевы), был женат, и у него в Ингушетии шестеро детей. Бывшая жена Бахаева, мать его детей, по данным источников «Новой», пропала и давно не выходит на связь.

Бахаев уехал с родины и жил в подмосковном поселке Козино вместе с братьями Губашевыми. Работал, по рассказам в суде девушки Шадида Губашева, «где-то в теплосетях». По материалам дела — был знаком с троюродным братом Губашевых Зауром Дадаевым и с Русланом Гермеевым. По версии следствия, Хамзат Бахаев передавал информацию о Немцове, перевозил исполнителей и помогал им скрываться, его телефон зафиксирован в тех же местах, где был автомобиль ZAZ Chance, на котором осуществлялась слежка. Также его машина была зафиксирована в районе Внуково, откуда улетали Дадаев и Геремеев 1 марта 2015 года. Также секретный номер Анзора Губашева, который работал только неделю перед убийством, связывался с единственным абонентом — и этот абонент по биллингам зафиксирован у дома, где часто бывал Бахаев.

Начал адвокат со справки о финансовых операциях лиц, причастных к совершению преступления. Служба не располагает данными, говорится в документе, — учредителями юридических лиц подсудимые не являлись и финансовых операций не проводили. «Никаких 15 миллионов, никаких ценностей не было», — говорит Садаханов.

По мнению адвоката, это говорит о том, что деньги за исполнение убийства подсудимые не получали, а значит — это не они.

Дальше адвокат показал присяжным карточку учета автомобиля Lada Priora Бахаева, договор-купли продажи от 27 января и документы об оформлении 5 февраля 2015. Право управления в полисе ОСАГО — с 30 декабря 2014. Фактически Бахаев владел автомобилем с 27 декабря 2014 года. Садаханов говорит, что важно запомнить эти даты.

— Со слов Бахаева, — отметила прокурор Семененко и подмигнула Бахаеву. В аквариуме растерянно хихикают.

Адвокат тем временем показывает присяжным данные из ГИБДД: в день убийства Немцова Lada Priora не была зафиксирована в Москве в местах, где жил и работал политик, и вообще в пределах Замоскворецкого района. Машина не фиксировалась в Москве и области с 26 февраля по 1 марта 2015 года.

— А его и не обвиняют в том, что он был на месте убийства, — заметила прокурор. — Он мог быть в любом месте. Он обвиняется в том, что помогал найти информацию, передавал ее исполнителям убийства, а потом, попросту говоря, помог скрыться исполнителям из Москвы!

— Уважаемая Мария Эдуардовна! — встал Бахаев, — В отличие от вас, мне не приходится ничего скрывать.

По детализации телефонных соединений Бахаев с 23 часов 27 февраля и до 14 часов 1 марта находился на улице Ивана Франко: там квартира родственницы, за которой присматривала гражданская жена Бахаева Галина Гусева.

По словам подсудимого, 1 марта 2015 его Lada Priora была зафиксирована камерой на Внуковском переезде: он отвозил клиента как таксист в одну из близлежащих деревень. В аэропорту Внуково, откуда улетал Геремеев, его не было. На вопрос адвоката Дадаев ответил, что улетел в Грозный в 14.20. Бахаев же проезжал через переезд у станции Внуково в 18.25.

— Ничего, мы в дополнениях все подсчитаем и расскажем, — миролюбиво заметила Семененко.

В конце заседания судья удовлетворил еще несколько ходатайств защиты о вызове свидетелей: так, в суд вызовут начальника Эскерханова, у которого тот работал водителем, и его приятеля Балюка.

Защита Дадаева настаивает на вызове в суд бригады врачей скорой помощи и сотрудников полиции, которые вечером 27 февраля (в день убийства Немцова) приезжали на вызов на Веерную, 3, где была какая-то драка.

— Расскажите, Дадаев! — сказал ему адвокат Цакаев и подмигнул.

По словам Дадаева, он вовсе не был на Москворецком мосту в ночь на 28-е, а весь вечер сидел дома на Веерной, 3. Когда начался шум, он вышел из квартиры узнать, что случилось («Я же полицейский!»). Сотрудники ответили, что кто-то подрался. Защита Дадаева считает, что врачи и полицейские могут подтвердить алиби подсудимого, так как с помощью видео это сделать не удается. В официальном ответе Департамента технологий города Москвы сказано, что камеры подъезда 7 дома 3 на Веерной улице с 24 февраля по 3 марта 2015 года находились на ремонтном обслуживании. Часть из них не работала, на части был сбит таймер и показывал время 37.40 и 43.12 минут. Обвинение просило исключить эти видеозаписи из доказательств, защита — наоборот, посмотреть и астрономически определить время, когда приезжала скорая, и когда из квартиры в подъезд выходил Дадаев. Судья Житников сообщит свое решение на следующем заседании.

Пока же известно, что на 13 декабря вызваны на допрос Руслан и Артур Геремеевы. Но придут ли они — большой вопрос.