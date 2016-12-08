Зачистка спальных районов

Мещанский суд столицы арестовал 12 человек по подозрению в причастности к деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). Во вторник сотрудники ФСБ совместно с Центром «Э» МВД РФ задержали 25 человек, из которых позже 13 человек были отпущены. Остальных арестовали до 30 января. Задержания и обыски прошли рано утром одновременно по нескольким адресам в Москве и Подмосковье. По версии следствия, задержанные «вовлекали граждан в деятельность запрещенной в РФ организации», а именно — проводили «агитационные занятия». Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ (организация деятельности террористической организации). Как происходили обыск и задержание, «Новой газете» рассказали родственники арестованных.

Игамбердиев Хамид Алижонович, 1985 года рождения, уроженец города Самарканда, гражданин РФ. Задержан 6 декабря в 6 часов утра. В момент задержания находился дома, в Москве, по адресу улица Дубнинская.

Самийра, жена Хамида Игамбердиева:

— Сквозь сон я услышала звонок в дверь, потом стук. Вначале я подумала, что наша хозяйка пришла. У хозяйки бывает, что она рано утром приходит и что-то забирает из дома.

Муж проснулся сразу. Я слышала, как в это время вышел муж сестры, Айдар (Айдар Ахмадуллин, 1987 г.р., уроженец Башкирии, также был задержан, однако после допроса его выпустили. — Ред.). Он спросил: «Кто там?» А там сказали, что полиция и ФСБ. Помню, как Айдар спросил, на каком основании они пришли к нам. Силовики начали кричать и долбиться в двери. И в это время муж мне сказал: быстро одевайся. Я еле успела надеть хиджаб, как ворвались люди в масках. Айдар открыл им.

Они ворвались и уложили на пол мужа, зятя, а меня не стали трогать. Сестра сейчас в роддоме, мы были втроем.

Они сразу же разбежались по комнатам, начали рыться в вещах, спрашивали, есть ли оружие, бомбы. Я не понимала, что происходит. При входе они показали постановление суда, я запомнила, что оно от 30 октября. Я еще удивилась, почему они ждали полтора месяца (в протоколе обыска указано, что постановление датировано 2 декабря. — Ред.).

Их было около пятнадцати человек. Все время обыска я была с ребенком в комнате. Я боялась, что они могут подкинуть что-нибудь в наши вещи, и пыталась выйти, но они меня не выпускали. Муж лежал на полу. Через некоторое время люди в масках сказали ему, что он ведет себя адекватно, и сняли с него наручники.

Потом они стали задавать вопросы о каких-то лекциях. Мой муж никогда ничего не преподавал. Но они настаивали и всё интересовались, сколько человек он собирал на свои лекции, как он проводил их, кому читал. Забрали жесткий диск у компьютера и телефон.

Все-таки подбросили две книги: «Концепция Ислама» и «Система Ислама». Никогда их у нас не было. Я на днях делала генеральную уборку — из роддома вот-вот должна вернуться жена Айдара. Я помню все книги, какие у нас были. Пока они разбирали полку с книгами, пытались на нас давить, поймать на слове, запутать и все сводили к тому, что мы являемся членами «Хизб ут-Тахрир», в которой мы никогда не состояли.

Когда мужа увели, они подошли ко мне и сказали: «А вы знаете, что ваш муж является членом «Хизб ут-Тахрир»?» Я ответила, что не знаю. Они сказали, что мы сейчас его заберем.

С сотрудниками ФСБ в качестве переводчицы была узбечка. У них были свои понятые. Мы хотели вызвать соседей, но они не разрешили.

Мой муж около 15 лет живет в России. Больше 10 лет в магазине «Ашан» проработал мерчендайзером. Потом устроился мастером стиральных машин. Посещал он в основном мечеть в Отрадном. Айдара вчера ночью отпустили. Он рассказывает, что они пытались из него выбить показания против моего мужа, что он состоит в «Хизб ут-Тахрир».

Хидирбаев Азиз , 1983 г.р., уроженец города Сырдарьи, гражданин РФ. Задержан 6 декабря в 6 часов утра. В момент задержания находился дома, в Москве, по адресу улица Дубнинская.

Ахгуль, жена Хадирбаева Азиза:

— 6 декабря утром к нам пришли с обыском сотрудники Следственного комитета, все было вежливо и культурно. Мужа и свекра завели на кухню, с ними говорил следователь. Пришли двое понятых, еще двое мужчин у нас в комнате проводили обыск.

При обыске у нас забрали деньги, которые мы копили. На эти деньги мы хотели купить дом в Узбекистане. У свекрови лежали 360 тысяч, то, что она из своей зарплаты скопила, и 180 тысяч — это наши сбережения были. Все забрали.

Когда забирали деньги, они составили протокол при понятых. Так как я была привязана к ребенку, я проконтролировать этот процесс не смогла. Я начала потом возмущаться, объясняя, что там и деньги свекрови, что это не только наша сумма и что вообще мне теперь делать с ребенком одной.

Мне обещали позвонить, следователь сказал, что он известит, что там с моим мужем. О том, что был суд и что его заключили под стражу, — это все я узнала из телевизора.

Я знаю, что «Хизб ут-Тахрир» запрещена в России. Сама я мусульманка, но к этой организации ни я, ни мой муж никакого отношения не имеем. Для меня было шоком, когда сказали, что он состоит в «Хизб ут-Тахрир». Я работала в мусульманском фонде, училась в медресе при московском муфтияте. В наш фонд часто приезжали из ФСБ, постоянно курировали нас, проводили профилактические мероприятия, читали лекции.

Мой муж посещал Центральную мечеть. Его знают как порядочного человека. Он много работал, ему всегда не хватало времени — когда он мог успеть? Даже когда он дома находился, он постоянно вел переговоры о работе по телефону. У него просто физически ни на что не хватало времени. Изначально он работал поваром, сушефом в ресторане. Потом устроился в компанию, которая занимается кошачьими кормами.

На работе он бы на хорошем счету. Все его знают как ответственного человека. Он очень справедливый, своим подопечным каждую копейку считал и трясся.

Он гражданин России. Выходец он из Узбекистана, учился в русской школе. Мы с ним познакомились в 2010 году. Поженились.

Когда я вышла замуж, переехала в Москву и устроилась работать в школу, к нам домой периодически приходил участковый, проверял. С ним у нас были хорошие отношения. У меня папа работает в правоохранительных органах.

Звонили с работы мужа, сказали, чтобы я держалась. И что его пока даже с работы не собираются увольнять, все надеются, что это недоразумение, которое скоро разрешится.