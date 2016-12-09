Из чего сделан талант?

В среду у меня была радость: сразу три корреспондента моего отдела — ​три выдающихся, блестящих пера — ​присутствовали в Таллине на церемонии вручения премии «Профессия — ​журналист», учрежденной организацией OpenRussia. Паша Каныгин, Лена Костюченко, Катя Фомина — ​цвет современной журналистики, гордость редакции и моя личная гордость. Все они были выдвинуты на премию в различных номинациях — ​среди достойнейших, сильнейших конкурентов.

Елена Костюченко, Павел Каныгин, Екатерина Фомина

Думаю, жюри было очень нелегко выбирать победителей среди авторов такого уровня, представивших на конкурс тексты такого качества. Но премия в номинации «Репортаж» досталась нашей Лене Костюченко — ​за текст «Боги болот никого не отпустят», сделанный даже не из слов — ​а из воздуха, снов, легенд заснеженной тундры.

И это заслуженная награда.

От лица «Новой газеты» я поздравляю всех участников и номинантов конкурса. Своих еще и обниму, как вернутся.