Из чего сделан талант?

Ольга Боброваредактор отдела спецрепортажей
В среду у меня была радость: сразу три корреспондента моего отдела — три выдающихся, блестящих пера — присутствовали в Таллине на церемонии вручения премии «Профессия — журналист», учрежденной организацией OpenRussia. Паша Каныгин, Лена Костюченко, Катя Фомина — цвет современной журналистики, гордость редакции и моя личная гордость. Все они были выдвинуты на премию в различных номинациях — среди достойнейших, сильнейших конкурентов.
Думаю, жюри было очень нелегко выбирать победителей среди авторов такого уровня, представивших на конкурс тексты такого качества. Но премия в номинации «Репортаж» досталась нашей Лене Костюченко — за текст «Боги болот никого не отпустят», сделанный даже не из слов — а из воздуха, снов, легенд заснеженной тундры.
И это заслуженная награда.
От лица «Новой газеты» я поздравляю всех участников и номинантов конкурса. Своих еще и обниму, как вернутся.