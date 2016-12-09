Координатор

В ходе операции по освобождению восточного Алеппо погиб полковник Руслан Галицкий. Министерство обороны распространило информацию о том, что офицер скончался от ран, полученных в результате артобстрела со стороны жилых кварталов Алеппо, занятых террористическими группировками. Военное ведомство сообщает, что российский офицер помогал одному из соединений сирийской армии в подготовке военнослужащих и освоении военной техники. Но у меня есть основания предполагать, что МО чего-то недоговаривает, а перед полковником Галицким стояла куда более серьезная задача.

Фото из открытых источников

Дело в том, что я был лично знаком с Русланом Викторовичем Галицким. Сам он был не очень разговорчивым человеком, но от наших общих знакомых я знал, что родился и вырос он на Западной Украине, в 1990 году приехал из Львова в Москву и поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище. Потом окончил академию имени Фрунзе. В 2010 году с должности, имеющей труднопроизносимое название — ​«начальник отделения оперативного отдела оперативного управления штаба Московского военного округа», поступил в академию Генерального штаба, которую блестяще окончил в 2012 году.

По сведениям наших источников в МО России, в Сирии полковник Галицкий занимался оперативным планированием и координированием взаимодействия между авиацией ВКС России, базирующейся на авиабазе Хмеймим, частями сирийской правительственной армии и «другими подразделениями», участвующими в ликвидации террористического интернационала. Именно полковник Галицкий — ​один из тех, кто планировал операцию по освобождению Пальмиры и продолжающуюся операцию по ликвидации террористических группировок в восточной части Алеппо.

Что касается Алеппо, то в точках прорыва линии обороны боевиков был обеспечен количественный и качественный перевес сил, за несколько дней до начала наступления была проведена серия диверсионно-разведывательных рейдов, в ходе которых, не вступая в контактные боестолкновения и используя дальнобойные снайперские винтовки, были ликвидированы десятки лидеров боевиков. Среди них командир так называемой «Армии Алеппо» Абдель Рахман Нур, главарь алеппского филиала запрещенной в России «Харакат Ахрар аш-Шам» — ​Абу аль-Харис, один из полевых командиров «Свободной сирийской армии» — ​Абдаль Хамид, лидеры запрещенных формирований «Джабхат Шамия» — ​Саид Шахаби и Хасем аль-Муса, и эмир группировки «Харакат Нуреддин аз-Зинки» — ​Омар Мухаммад… И это только те террористы, ликвидацию которых удалось подтвердить перехватами телефонной и радиосвязи.

Понадобилось чуть больше суток после начала наступления, чтобы рассечь окруженную в восточной части Алеппо группировку боевиков и начать планомерное освобождение городских кварталов.

Сирийская пресса утверждает, что основная ударная сила, громящая террористические группировки в Алеппо, — ​это сирийский спецназ «Тигры пустыни». Однако из нескольких источников мне известно, что в «сирийском спецназе «Тигры пустыни» хоть и есть сирийцы, но основная задача этой структуры — ​обеспечение видеокартинки для журналистов, чтобы скрыть участие в боевых действиях хорошо подготовленных боевых подразделений, которые в российской и иностранной прессе называют «ЧВК Вагнера» (частная военная компания, командует которой отставной офицер ГРУ с позывным «Вагнер»). Коренной перелом в ход операции по освобождению восточной части города внесла именно переброска в Алеппо более тысячи чевекашников, большинство из которых принимали участие в освобождении Пальмиры.