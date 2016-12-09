Эксперименты на людях

Где и как будут лечиться москвичи?

Одной из самых обсуждаемых тем в 2016 году была столичная медицина, нововведения в системе здравоохранения и планы по «ее дальнейшему усовершенствованию».

Реорганизация бригады сосудистых хирургов в Первой градской больнице имени Пирогова, оптимизация психиатрических клиник, объединение женских консультаций и роддомов, слухи о закрытии онкобольницы №62… Для московских медиков год заканчивается большим количеством «сюрпризов».

Во-первых, выездные бригады специализированной медицинской помощи выходят из подчинения больницам и перепоручаются станциям скорой медицинской помощи, что, по мнению департамента здравоохранения, сократит время прибытия к пациентам.

Во-вторых, женские консультации Москвы отныне будут подведомственны родильным домам, а не поликлиникам.

В-третьих, амбулаторные онкологические отделения (а их в городе 17) планируется переподчинить стационарам, «поскольку сегодня плохо контролируется амбулаторный этап лечения пациентов. Городские поликлиники не справляются из-за слабого финансового обеспечения амбулаторной онкологии».

Похожие перемены, как обещают чиновники, произойдут и с травматологическими пунктами Москвы.

В мегаполисе началась реорганизация нескольких психиатрических больниц:

№№12, 14 и 15. Опять-таки для улучшения работы амбулаторного звена. Хотя сами врачи обновляемых клиник говорят о «разрушении столичной психиатрии»: «Еще недавно в той же ПКБ №15 существовали отделения паллиативной помощи для пожилых больных, работали единственный в Москве Центр Альцгеймера профессора С.И. Гавриловой и уникальная подростковая служба, состоящая из амбулатории, стационара для подростков (включая два острых отделения) и школы. Теперь ничего не осталось».

Сотрудники роддомов и женских консультаций тоже жалуются: «Это не реформы, а желание сократить средства. Растут очереди, пациентки ждут приема по 2—2,5 месяца. Больницы теряют опытных специалистов. В одном из районов города после таких «улучшений» остался один врач УЗИ на несколько тысяч женщин. Почему авторы реорганизаций, оптимизаций не прислушиваются к экспертам-практикам?»

В социальных сетях бурно обсуждается «закрытие 62-й онкологической больницы». Чиновники департамента здравоохранения считают опасения горожан по этому поводу необоснованными.

В ноябре мэр столицы подписал постановление правительства Москвы №578-РП «Об изменении типа государственного автономного учреждения «Московская городская онкологическая больница №62». Клиника теряет автономию, становится бюджетным учреждением, закупки которого будут полностью контролироваться департаментом здравоохранения и Тендерным комитетом Москвы. До сих пор 62-я больница могла приобретать часть препаратов для пациентов самостоятельно. С 2017 года у нее не будет такого права…

Что еще произойдет в столичном здравоохранении?

В городе откроют 45—50 кабинетов профилактики инсультов, где будут работать кардиологи и неврологи.

«Вот туда после реформ медики и пойдут, — шутят врачи. — Как пациенты».

Поедет ли Москва?

Транспортная реформа в городе, как и многие другие реформы, началась внезапно, без объявления войны. На москвичей обрушилось сразу с десяток нововведений, примерно поровну удобных и неудобных.

Вдруг более чем вдвое сократилось число маршруток, зато ввели в действие МЦК, еще одно кольцо метрополитена, которое всем очень нравится. Теперь, чтобы перебраться из района в район, мы уже не должны непременно ехать в центр и совершать там дикое количество пересадок.

Но до этого чудо-кольца надо на чем-то доехать, а маршрутки ходят кое-как и далеко не всюду, а автобусы переполнены и сесть в них теперь проблема. Цель реформы была в том, чтобы покончить с «черными» маршруточниками, но поскольку «белые» работают из рук вон плохо, в итоге их функции выполняют бомбилы, которые предлагают всем желающим доехать до метро за 150—200 рублей. Хотели как лучше, а получилось вот так.

С другой стороны, новые синие автобусы и новые маршрутки, которые закупили специально в связи с реформой, гораздо безопаснее старых и красивее. Это прекрасно. Прекрасно и то, что в маршрутках можно теперь расплачиваться универсальной картой «Тройка». Еще лучше, если во всем общественном транспорте можно будет бесплатно пользоваться бесплатным вайфаем, как это пообещал мэр еще летом. Но вот представьте себе: садитесь вы зимой в автобус после получасового ожидания на морозе. Давка дикая, настроение у всех так себе. Но вы все-таки в этой давке вытаскиваете свой гаджет, авторизуетесь (!) и читаете в интернете что-нибудь хорошее о Москве.

Так что неудобства компенсируются удобствами, и наоборот.

С МЦК — та же история. Жить стало принципиально легче. Но почему надо по десятиградусному морозу идти от станции метро к станции МЦК, непонятно. На Ленинском проспекте сделали довольно удобный переход со старой линии на новую. Но пока это скорее исключение. Может быть, мы торопим события и скоро удобно будет и на других станциях? Но когда? Об этом городское начальство ничего нам не говорит. Удобства, как всегда, грянут внезапно.

Парадокс, но любые попытки градоначальства навести на улицах европейский порядок и красоту, устранить транспортный беспредел и нелегальщину наталкивают москвичей на мысль: а при беспределе-то было лучше.

Куда податься бедному горожанину?

Указ о новом налоге на недвижимость был подписан президентом еще в 2014-м, вступил в силу в 2015-м, а радикально изменил нашу жизнь уже в этом году, когда пришло время его платить. Теперь мы платим за квартиру не по инвентаризационной стоимости, довольно низкой, а по кадастровой, приближенной к рыночной. Это означает, что тот, кто раньше платил 300 рублей, теперь заплатит несколько тысяч. Разница — в 20—30 раз. Зависит от того, где вы живете и на скольких метрах.

Налог вводят плавно, с множеством льгот, полную его ставку нам предстоит ощутить на себе только в 2020 году. Но в перспективе он приведет к тому, что пожилые и мало зарабатывающие люди, живущие в центре, будут вынуждены продать свои квартиры. Деньги от них хотят очень существенные. А это значит, что в ближайшие 10 лет коренным образом изменится демография центра. Старых москвичей там практически не останется, под людей с высокими доходами выстроят дорогую инфраструктуру, а все остальные отправятся на окраины и в дома престарелых. То есть социальное расслоение достигнет своего апогея.

Пока что налог ввели в качестве эксперимента только в 28 регионах. Естественно, среди них присутствует Москва, где цены на недвижимость зашкаливают. Но вот какая штука. Жилье люди покупали в тучные годы, а то и получили еще при советской власти, а сейчас пик кризиса, доходы уменьшились где-то втрое, жизнь подорожала на столько же. Но государству нужны деньги. Именно сейчас. И поэтому оно оставляет за собой право в ближайшем будущем повысить кадастровую стоимость, а значит, и ставку налога. Кадастровая стоимость недвижимости определяется государством и зависит от района в первую очередь. Главный месседж: бедным в богатых районах не место.

Есть и еще одна тонкость. Если государство ошиблось в расчетах, платить все равно придется. Сначала заплати, а потом спорь. Расплачиваешься за чужую ошибку, а потом доказываешь свою правоту в суде. И сам платишь за оценку у соответствующего специалиста. Все вместе может потянуть на 100 тысяч рублей и больше.

Платить придется всем, но по-разному. При цене недвижимости по кадастру до 10 000 000 рублей — 0,1%; от 10 000 000—20 000 000 рублей — 0,15%; от 20 000 000—50 000 000 рублей — 0,2%; от 50 000 000—300 000 000 рублей — 0,3%; выше 300 000 000 рублей — 2%. Есть и льготы для пенсионеров и инвалидов. Есть и налоговые вычеты: в каждой квартире не облагаются налогом 20 квадратных метров. Как минимум во всем этом придется разобраться каждому собственнику жилья. А если не хотите и не можете разобраться, это теперь ваши проблемы, а не муниципальных властей.