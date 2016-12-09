Тараканы Лены Летучей

Благодаря разгоревшемуся вокруг программы «Ревизорро» скандалу, телевизор посмотрели те, кто в мирное время не приближается к нему на пушечный выстрел. Елене Летучей, ведущей программы, удалось московскую элиту задуматься, то и там ли они едят. Дело хорошее, но, как выяснилось, не вполне законное.

Концентрированный просмотр «Ревизорро» вызывает двойственные чувства. С одной стороны, не хочется оказаться после романтического ужина в инфекционном отделении больницы – я там была, как раз после посещения общепита, и мне не понравилось. С другой, неприятно смотреть на телевизионный позорный столб, мне жалко несчастных поваров-таджиков, как всегда, оказывающихся крайними. Моя юность прошла в учебном заведении, в столовой которого жил бомж и мыл одноразовую посуду, я понимаю, что пока еще глупо ждать на ресторанной кухне белых перчаток и стерильной чистоты, хотя и очень хочется. Но программа завораживает, гипнотизирует. Яркая, нахальная и находчивая блондинка в образе борца за права потребителей сходит на ресторанные кухни, как карающий и справедливый господень архангел в окружении охранников, операторов и членов съемочной группы в количестве, по разным данным, от 8 до 20 человек.

С точки зрения стиля в программе безупречно все: монтаж, ведущая, озвучка, анимация, но главное — непременный скандал в конце.

Что же произошло? В марте 2016 года программа «Ревизорро», с успехом выходившая на канале «Пятница», осталась без главной изюминки – ведущей Елены Летучей, по словам самой ведущей – из-за нервного срыва, который случился с ней после того, как съемочную группу выкинули из проверяемого кафе в Салехарде, избили оператора, сломали видеокамеру и пригрозили ведущей убийством. А к осени Москва запестрела щитами с бойкой блондинкой в образе фельдмаршала Кутузова, сообщая, что «Лена Летучая идет на Москву!». 7 ноября вышел первый выпуск программы, и стало ясно, что «Ревизорро» намерен всерьез сосредоточиться на московских заведениях.

После нескольких выпусков передачи, где в качестве антигероев фигурировали рестораны «Одесса-мама», «Дети райка», «Тодасе» и прочие места, вокруг программы разгорелся скандал. В «Одессе-маме», где Летучая обнаружила отсутствие одноразовых перчаток, а также просроченные и немаркированные продукты, некий мужчина в сером сначала затолкал ведущую в холодильник (в программе слышно, как она успевает попросить с собой камеру), а затем то ли попытался, то ли облил ее водой из ведра. В «Детях райка» Летучая обнаружила в люстре таракана, а за дверью кухни – канализационный насос, что на просторах интернета, естественно, сразу же превратилось в «полчища тараканов», «дерьмо на кухне» и даже – в описании программы на сайте телеканала – в «прорыв канализации».

Фейсбук привычно разделился на два лагеря. «Какой ужас! – восклицали одни. – Дерьмо рядом с едой! Тараканы! Просроченная еда! Спасибо, Лена, что открываете нам глаза!» «Отличное место, ходил и буду ходить, а все летучие пусть летят куда подальше», — отвечали другие. «Как вам не стыдно предъявлять претензии социально близким?» — укоряли одни. «Что это за фанатизм такой – «в вашем заведении съем даже таракана»?» - удивлялись другие.

Варвара Турова совладелица «Детей райка»

«Я к этой программе отношусь неоднозначно, - сказала Турова «Новой газете», - я считаю, некоторые выпуски полезны: те, что посвящены местам, в которых реально опасно есть, правильно, что все это показывают. Но дальше сложно. Я не понимаю, каков статус этих проверок с юридической точки зрения. Врываться на кухни ресторанов в уличной одежде и обуви, с кучей народа точно неправильно». Кроме того, по словам Варвары, ведущая часто ведет себя не совсем честно. В «Детях райка» Летучая потратила довольно много времени, чтобы найти грязь, сама сказала, что надо же, как в зале чисто (это мельком показано в сюжете), но зато страшно обрадовалась, когда бог знает где нашла какую-то пыль. «Я через знакомых знаю мнение руководителя телеканала Николая Картозии – их вообще мало интересует грязь и санитарные нормы, их интересует скандал и шум. Именно это позволяет продавать рекламное время на телеканале. У меня нет к ним вопросов, это телевидение, оно всегда такое, их методы бесчестны».

Митя Алешковский председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощ ь», директор портала «Такие дела»

Проанализировав законодательные акты и законы, я пришел к выводу, что Летучая и ее съемочная группа прикрываются Законом о СМИ, но этот закон не дает права проникать на объекты частной собственности. В 35 статье Конституции говорится о не прикосновенности частной собственности. Закон о СМИ дает право журналисту получать информацию в общественных местах, а статья 20.2 КоАП описывает, что является общественными местами, и кухня ресторана – это не общественное место, это производственное помещение.

Кроме того, появление на кухне этих людей нарушает пункт 2.5 постановления №31 главного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарных правил», в котором четко прописан запрет на появление посторонних лиц в производственных и склад ских помещениях организаций общественного питания. Закон о СМИ позволяет журналисту послать запрос, но он может получить отказ, а кроме того, обязан уведомить заблаговременно о своем визите. Ну и, наконец, есть разъяснение Роскомнадзора, куда по этому поводу обратился автор программы «Бюро журналистских исследований» Роберт Карапетян, и Роскомнадзор в споре предприятий общественного питания с журналистами о съемках телевизионных сюжетов встал на сторону рестораторов.

Эта программа легитимирует для широкой аудитории нелегальные способы установления законности. Право на насилие, на проникновение в частную собственность есть только у государства и нет у Елены Летучей. Его также нет у движения «Стоп хам», у Антинаркотического спецназа «Молодой гвардии», у движения «Антидилер», у Дацика, Марцинкевича и других, но это постоянно происходит в нашей стране. Эти люди прикрываются тем, что выступают за соблюдение закона. Все начиналось с того, что было движение «Стопхам», а теперь их огромное количество, их показывают в прайм-тайм по телевизору, и это значит, что завтра кто-нибудь убьет человека и скажет: он был плохой, поэтому я мог его убить. И это гораздо важнее того, тухлые торты или нет в каком-то ресторане. Этим должны заниматься СЭС и другие уполномоченные органы, а не Летучая. И это основная проблема: нарушению закона придается геройская форма, и нам объясняют, что это правильно и хорошо, потому что это делается на благо потребителя, но невозможно установить законность незаконными способами.