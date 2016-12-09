«Если бы он отказался, мы бы не обеспечили охрану Игр в Сочи»

1 ноября Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы, а также к штрафу в 29 миллионов 656 тысяч рублей директора 13-го судоремонтного завода Сергея Новогрибельского.

«Новогрибельский С.А. признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, совершенном при выполнении ФГУП «13 Судоремонтный завод Черноморского флота» МО РФ государственного контракта на сервисное обслуживание и ремонт кораблей и судов Черноморского флота», — ​говорится в сообщении пресс-службы гарнизонного суда. Местные СМИ пояснили: осужденный распорядился поставить на корабли Черноморского флота вместо новых деталей бывшие в употреблении.

Через три недели после вынесения приговора в редакцию «Новой газеты» обратился капитан 2 ранга в запасе Владислав Дегтяренко. Назвал Новогрибельского высококлассным специалистом и бескорыстным человеком. Предоставленные редакции материалы дела капитан 2 ранга сопроводил следующим комментарием:

— Офицерам, начиная с лейтенантов, внушают одну истину: ​кто хочет выполнить приказ, тот ищет пути, как его выполнить, а кто ищет оправдания для невыполнения — тот не хочет его выполнять. Знакомые служащие говорят: «Мы теперь [после приговора] не понимаем, что важнее: выполнить приказ или соблюсти бумажные условия».

Дело о запчастях

3 августа 2007 года главком ВМФ Владимир Масорин, выступая перед служащими Черноморского флота на флагмане «Москва», сообщил, что ЧФ будет охранять зимнюю Олимпиаду в Сочи в 2014 году.

На Черноморском флоте началась активная подготовка к Играм. В августе 2013 года между Минобороны и расположенным в Севастополе 13-м судоремонтным заводом был заключен контракт на ремонт 26 кораблей. Среди них — морской тральщик «Вице-адмирал Жуков», малый противолодочный корабль «Муромец» и ракетный катер «Р‑109». Работы предстояло выполнить следующие: на «Вице-адмирале Жукове» — ​произвести капитальный ремонт дизельного двигателя, на «Муромце» — ​закупку верхнего и нижнего отсеков главного двигателя, на «Р‑109» — ​закупку дизельного двигателя. Обстоятельства подготовки к Олимпиаде этих кораблей и легли в основу уголовного дела.

— В контракте был пункт, согласно которому ремонт должен был быть осуществлен с новыми запчастями. Однако когда завод начал искать поставщика этих запасных частей, то выяснилось, что к Олимпиаде ни один производитель изготовить и доставить в Севастополь такие детали не сможет, — говорит Владислав Дегтяренко. — Был созван целый консилиум, куда вошли Новогрибельский, представители отдела управления эксплуатации и руководство ЧФ. Они рассмотрели возможность агрегатной замены главных двигателей кораблей на такие же, но не новые. Также решили, что такая сложная конструкция, как двигатели М‑503 и М‑507, является не запасной частью, а изделием.

По словам Дегтяренко, других вариантов введения кораблей в строй на тот момент не было.

— Один законсервированный двигатель нашли на самом заводе: на нем наработка была всего 150 часов. Два двигателя купили на Феодосийском судоремонтном заводе, у Украины. Для двигателя, который требовалось установить на тральщик, пришлось дополнительно произвести модификацию. В результате все корабли, которые должны были охранять Олимпиаду, успешно отбыли на задание, выполнили его и вернулись в Севастополь.

А в августе 2014 года Военным следственным управлением СК по Черно­морскому флоту было возбуждено уголовное дело. Следователей интересовало, почему на корабли были поставлены двигатели, бывшие в употреблении. В СК посчитали, что руководство завода, узнав об отсутствии новых двигателей, должно было сообщить заказчику, Минобороны, о невозможности исполнения государственного заказа, а не подписывать акты приема-передачи выполненных работ.

Новогрибельскому предъявили обвинения по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

В обвинительном заключении, подписанном руководителем Воен­ного следственного отдела СК России по Черно­морскому флоту Иваном Дорогининым, говорилось, что Новогрибельский действовал «с прямым умыслом, то есть осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, в целях извлечения незаконной выгоды для возглавляемой им организации и для себя лично». В качестве извлекаемой выгоды назывались 29 млн рублей, которые были выделены МО на ремонт трех кораблей и которые впоследствии перекочевали в приговор в виде штрафа.

Суд, впрочем, в приговоре указал, что мотивов материальной корысти у Ново­грибельского не было, а действия его были связаны с «ложно понятыми интересами службы».

«Интересовали корабли, а не госконтракт»

В распоряжении редакции «Новой» оказался протокол допроса в суде командующего Черноморским флотом адмирала Александра Витко. Адмирал свидетельствует, что лично разрешил начальнику судоремонтного завода ставить на боевые корабли б/у-комплектующие.

Гособвинитель: Известно ли вам, какие двигатели были установлены на «Жуков», «Муромец», «Р‑109»?

Витко: 510, 510, 503 машина.

Г.о.: Какого качества они были, они являлись новыми согласно условиям ГК (государственного контракта. — И. Ж.)?

Витко: В июне 2013 года я помню разговор с директором завода, это было на совещании. На тот момент не было нового двигателя. Он спросил, какой ставить, я разрешил ему установку дизеля, который находился на складе. По остальным я знаю, что он устанавливал дизеля после ремонта, чтобы подготовить корабли.

Г.о.: Они соответствовали условиям ГК?

Витко: На тот момент меня интересовали корабли, а не ГК.

Г.о.: Начальник 13-го СРЗ (судоремонтного завода. — И. Ж.) мог отказаться от выполнения ГК?

Витко: Если бы он отказался, то он бы не выполнил задачу, и мы бы не обеспечили охранные мероприятия в Сочи.

— Когда я принял должность в мае 2013 года, то необходимо было обеспечить подготовку к Олимпийским играм в Сочи. 1 октября группировка по прикрытию Олимпийских игр была подготовлена и приступила к выполнению задач. По состоянию на март 2013 года не было подготовлено большинство кораблей, за 4 месяца был подготовлен 21 корабль, было заменено 18 дизелей, было осуществлено сервисное обслуживание, текущий ремонт кораблей, и группировка с 1 октября выполняла задачу, и с этой задачей справилась. <…> Работа была очень напряженная, у меня претензий к выполнению ГК за 2013 год нет, — ​заявил Витко.

Другие свидетели тоже заявили, что приостановка ремонта кораблей командованием флота расценивалась бы как «невыполнение приказа и срыв боевой задачи по охране Сочи‑2014».

Письмо Верховному главнокомандующему

После суда профсоюз работников 13-го судоремонтного завода попытался организовать собрание, на котором планировалось обсудить приговор Новогрибельскому. Но в назначенный день встреча была внезапно отменена. По информации «Новой газеты», на ее организаторов надавил начальник Главного технического управления ВМФ контр-адмирал Игорь Зварич.

Тогда профсоюз обратился с письмом к президенту Путину.

«С болью мы воспринимаем результаты судебного разбирательства, которое не учло всех обстоятельств и условий деятельности завода в 2013 году при подготовке кораблей и судов флота для решения задач обеспечения безопасности Олимпийских игр в Сочи. Флот не только успешно выполнил эту задачу, но и способствовал возвращению Севастополя и Крыма «в родную гавань». За это заводу и его начальнику С.А. Новогрибельскому неоднократно высказывались слова признательности и выражалась благодарность от имени правительства России и Министерства обороны. Нареканий и претензий к работе со стороны заказчика — Министерства обороны, а также Главного командования ВМФ и командующего Черноморским флотом не было. Однако в отношении С.А. Новогрибельского в августе 2014 года было возбуждено уголовное дело».

Авторы обращения пишут о необходимости дополнительного расследования, в котором бы учитывались все обстоятельства работы завода и самого Новогрибельского.