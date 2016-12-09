Скрепа на шампуре

Накануне обнародования второй части доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) среди многочисленных прогнозов я бы выделил высказывание вице-премьера и экс-министра спорта Виталия Мутко: «Готовится новая атака на российский спорт». Подтекст отсылал к старому анекдоту про председателя колхоза, который на претензии к плачевному состоянию вверенного ему хозяйства перед визитом иностранной делегации махнул рукой: «Нехай клевещут!».

Виталий Леонтьевич Мутко, отметивший накануне лондонского «правежа» день рождения, в тяжелых случаях привычно «включает шута». Привычно веселились на Олимпийском балу, получая наградные золотые перстни, наши герои. Хотя уже было известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) буквально накануне объявил о продлении санкционных рекомендаций, касающихся зимних видов спорта. Отмахнуться со словами «чихали мы на них», как это делали некоторые участники и гости, выглядело неуместной бравадой.

Ну вот и дождались.

Ричард Макларен в лондонском отеле «Панграс» днем в пятницу с непоколебимой уверенностью объявил о том, что российская система употребления и сокрытия допинга была именно государственной. Что расцвет ее пришелся на последние пять лет. Что ее поддерживали на самом высоком уровне. Что в манипуляции и фальсификации с допинг-пробами были вовлечены более 1000 (!) российских спортсменов. Что система СД (сокрытия допинга) работала на Играх в Лондоне-2012, летней Универсиаде в Казани-2013, чемпионате мира по легкой атлетике в Москве-2013, и, наконец, как «венец творенья», на Зимних играх в Сочи-2014. Где выявлены и доказаны 12 нарушений допингового законодательства у сочинских российских медалистов, в том числе должны быть аннулированы результаты двух двукратных олимпийских чемпионов.

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То, что не было названо ни одного имени, дела не меняет. То, что доказательная база в изложении руководителя расследования не конкретизирована, и оставляет какие-то юридические лазейки, не меняет существа вопроса: на этот раз отбиться от претензий «святой спортивной инквизиции» будет невероятно сложно, если это вообще представляется возможным.

Самое страшное даже не в том, сможет ли российская сторона организовать массированную защиту своих позиций. Которые в лице мировой спортивной общественности уже рухнули и восстановлению, похоже, не подлежат. И даже последствия, какими бы тяжелыми для российского спорта ни были (например, лишение участия в зимних Играх в Пхенчхане и даже домашнего чемпионата мира-2018) , не являются абсолютной катастрофой.

Махать кулаками после драки — вид спорта бесперспективный, но это создает иллюзию борьбы за справедливость. Этим у нас и займутся — отыскиванием юридических нестыковок, контрпропагандой, привлечением на свою сторону медийных персонажей из числа зарубежных политиков и бизнесменов. Но не будет главного — не будет попытки разобраться, наконец, в самих себе. Кто мы? Безвинно оболганные, кристально чистые, духовно богатые — или мелкие мошенники, опозорившиеся перед лицом всего мира и пытающиеся любыми способами снять с себя ответственность? Ведь если бы не было этой кампании по дискредитации так называемой российской государственной допинговой системы, мы бы так и сидели, упиваясь собственным величием и раздавая деньги, машины и золотые печатки «героям спорта»? Так бы и кричали, что мы самые лучшие и честные?

Тезис «у них еще хуже!» — не пройдет. За словами президента РФ Владимира Путина из ежегодного Послания о том, что нет худа без добра, и в России появится самая передовая в мире антидопинговая система, знание глубины проблемы не стоит, а стоит та же привычная и губительная для российского спорта риторика.

Конечно, слегка истеричное «не верим!» и стало в основном первой реакцией на изложение второй части доклада. Что ж, будем разбираться постепенно. Доклад не маленький, 144 страницы, позиций много, в защиту или оправдание, похоже, ничего нет. Политика присутствует не в положениях, а в отношениях, но нам от этого не легче.

Потому что боль — общая. Только она у всех разная. В этом все и дело.