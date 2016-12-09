Доставка от Сахи

«Почта России» нашла для себя новый «склад» нерегистрируемых посылок. Раньше письма, пакеты и коробки пылились по московским отделениям, но с 1 января 2017-го эту незавидную роль возьмет на себя город Мирный. Если вы закажете вещь по интернет-магазину в Москву, это не помешает ей для начала остановиться на складе в Якутии. И до выяснения номера регистрации товара, там на какое-то время остаться…

Чтобы понимать вероятность вашего столкновения с подобной ситуацией, достаточно увидеть цифру: 90 % товара, отправляемого по почте из-за рубежа, не регистрируется. Это данные Ассоциации компании Интернет-торговли (АКИТ). Теперь наверняка будет известна точка, где почти наверняка «застрял» ваш чехол для айфона или сувенир.

Впрочем, в самой «Почте России» сообщили «Новой газете», что «идея» с Якутией — только ради качественного сервиса. Мы также поговорили с директором АКИТ о росте цены доставки и узнали у эксперта, как изменится время, за которое заказчик получит на руки свой товар.

«Почта России» пресс-служба

— Изменения приема и тарификации коснулись только мелких нерегистрируемых пакетов с товарным вложением. В письмо вкладывается некое вложение, например, чехол от телефона. Оно уже становится мелкой посылкой. И вот это письмо идет без какого-либо трекинга, то есть невозможно отследить, где оно находится. Оно может идти через транзитные страны, морем. Скажем, в Сингапур оно может идти через несколько десятков стран. Все это влияет на сроки доставки, это неудобно потребителю. Мы хотим, чтобы потребитель получал качественный сервис, и потому создаем единый сортировочный центр. Мелкие нерегистрируемые пакеты будут постепенно заменены альтернативными продуктами, которые будут сочетать в себе удобство почтового канала с новейшими технологиями контроля сроков, качества и скорости доставки «от двери — до двери».

ММПО в г. Мирный служит в качестве альтернативной точки входа для нерегистрируемой почты от иностранных почтовых администраций, которые не желают действовать в соответствии с утвержденными Почтой России процедурами. По факту все остальные 12 ММПО продолжают работать, а тот, что открывается в Якутии будет предназначаться только для нерегистрируемых отправлений. ММПО Мирный к началу работы будет оборудовано по необходимым стандартам и в соответствии с планируемой нагрузкой для бесперебойного приема входящей международной корреспонденции. Стоит отметить, что объемы почтовых отправлений в Республике Саха (Якутия) ежегодно растут на 60-80% в год. Открытие ММПО в г. Мирный позволит обрабатывать почтовые отправления доставленные собственными магистральными самолетами Почты России ТУ 204-С. 5 декабря один из самолетов совершил первый почтовый рейс в Якутию.

Алексей Федоров Президент Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ)

— «Почта России» создала очень остроумный кейс, выбрав в качестве места приема международных посылок город Мирный, в который сложно добраться. И если какая-либо другая почта решит довезти туда нерегистрируемые посылки, «Почта России» их примет.

Вопрос касается исключительно зарубежного трафика, и цена доставки для конечного пользователя не изменится. Вся доставка будет спонсироваться китайским государством, как это происходит на сегодняшний день. В самом пессимистичном варианте, за дополнительно потраченные 30 рублей российский гражданин получит более качественный сервис.

Доставка одного и того же товара сегодня стоит из России в Китай — 1000 рублей, из Китая в Россию — бесплатно. Мы видим, что китайские компании и, возможно, китайское государство спонсируют доставку товара на российский рынок. Нам очень хотелось бы видеть такое же отношение российского государства к своим интернет-магазинам.

Мы понимаем, что в данном случае речь идет о мелких пакетах до 2 кг. Сегодня стоимость 100 гр. регистрируемого пакета составляет 87 руб., нерегистрируемого — 36. Таким образом, «Почта России» добивается, чтобы нерегистрируемый трафик стоил столько же, сколько и регистрируемый. Когда это произойдет, люди смогут получать посылки быстрее (в течение 7 дней) и с гарантией (возможным станет отслеживать посылки).

Андрей Виноградов старший преподаватель кафедры логистики НИУ ВШЭ

— Я думаю, что это программа нацелена на то, чтобы товар быстрее был доставлен к заказчику. Мы помним о том, за что у нас больше всего критикуют «Почту Россию» — они стремятся уйти от имиджа «тормозящего элемента» пути посылки.

Я так понимаю, что это программа по развитию сортировочных центров. И она впоследствии будет распространяться не только на Якутию. Речь идет об открытии нового центра и изменения маршрута доставки, чтобы разгрузить московский узел. Эта децентрализация происходит для того, чтобы не возникало узких мест в московском регионе, как было несколько лет назад. Я думаю, что руководством «Почты России» просчитываются различные сценарии. И если принято решение о строительстве распределительного центра в Якутии — это является рациональным, исходя из соотношения сроков доставки и стоимости. То есть стоимость, конечно, может увеличиться, но при этом будет сокращено время доставки.