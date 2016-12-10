«Уважайте принципы правозащитного сообщества»

«Уважаемый Вадим Валерьевич!

Не могу пройти мимо Вашего выступления против Елены Масюк. Прежде всего хочу сказать, что я с ней абсолютно солидарен: происходит уничтожение общественного контроля. Вы не могли не заметить, что такой же позиции придерживаются и другие выступавшие на встрече с Президентом члены СПЧ — Людмила Алексеева, Андрей Бабушкин, Игорь Каляпин. Да, подавляющее большинство достойных правозащитников вычистили из ОНК. И это грубейшее нарушение Закона, который требует, чтобы члены ОНК имели опыт правозащитной деятельности. А вот бывший начальник СИЗО «Бутырки» Д. Комнов, деяния которого против Сергея Магнитского расследовала в свое время ОНК Москвы, теперь включен в новый состав ОНК Москвы. По-моему это вызов обществу. Впрочем, не только Комнов, но и другие люди, далекие от правозащиты, вошли в составы ОНК 42 регионов России. Конечно, в ОНК должны вступать и те гражданские активисты, которые имеют еще небольшой правозащитный опыт, но желающие заниматься такой деятельностью.

Но в этих комиссиях должно быть сильное правозащитное ядро. А вот сейчас в сформированных комиссиях такого ядра нет. Я боюсь, что в таком случае произойдет имитация общественного контроля.

Вы пишете, что Елена Масюк интересовалась по преимуществу VIP-заключенными. Это ложь. Я был с ней в различных СИЗО и видел, с какой болью она реагировала на острые ситуации. Это именно она разоблачила издевательства над заключенными в СИЗО-4. Там были просто трагические случаи. Сколько мужества и профессионализма она проявляла в этой работе. Матерые уголовники отдали приказ по СИЗО не общаться с членами ОНК. И многие испугались, подчинились этому приказу. Помню, как нас не пускали к себе обитатели пресс-хаты, а рядом стояли сотрудники СИЗО и говорили, ну что ж, ничего не поделаешь. Они были в сговоре с криминалом. Так вот именно Елена Масюк довела дело до конца. Тех руководителей СИЗО-4 убрали. Надеюсь, ими займется Следственный комитет.

Вы недовольны, что Елена Масюк вместе с коллегами подала иск в суд о признании нынешних выборов в ОНК недействительными. Но такие иски готовят и другие правозащитники. И я участвую в организации подачи этих исков. Общественная палата грубо нарушила свой регламент, она показала свою несостоятельность в деле формирования ОНК. В моем варианте Закона, за который Госдума проголосовала в свое время конституционным большинством, право формирования ОНК было предоставлено Уполномоченному по правам человека в РФ. Эта норма сохранялась до 2008 года. Ее поменяли незадолго до принятия Закона. После случившегося скандала надо вернуться к этому вопросу. Это мы обсуждаем и с Уполномоченным по правам человека в РФ, и с руководителем СПЧ при Президенте. Так что суд поможет глубже проанализировать ситуацию и изменить ее.

Вы заявляете, что если Вас «вдруг спросят о целесообразности нахождения Масюк в составе нашей комиссии, буду выступать против. Вплоть до добровольного выхода из состава ОНК». Вас, надеюсь, не спросят. Это не Ваша компетенция. Но Вы заявляете так, зная, что Елену Масюк рекомендовали в ОНК Совет по правам человека при Президенте РФ, Уполномоченный по правам человека в г. Москве Т.А. Потяева, Уполномоченный по правам ребенка в г. Москве Е.А. Бунимович, руководитель комиссии Общественной палаты г. Москвы А.А. Венедиктов, Председатель ООО «Российский Красный Крест» Р.Т. Лукотцева, Председатель Комиссии Совета по правам человека при Президенте РФ А.В.Бабушкин. Вы намерены вступить с этими представителями правозащитного сообщества в конфронтацию? Это губительный путь для человека, намеренного заниматься правозащитной деятельностью.

Вадим Валерьевич, я в правозащитном движении более сорока лет. И в нем всегда действовали разные люди с разными позициями. Но они научились при всех разногласиях заниматься общим делом. И у нас в ОНК Москвы, которую теперь возглавляете Вы, тоже были разные люди. И были сложные, даже напряженные отношения. Но для нас главным было, несмотря на все противоречия, обеспечить возможность всем нормально работать. И наш восьмилетний опыт показал, что это возможно. И Вы это знаете. А теперь Вы хотите разрушить то, что нам удалось построить. Правозащитное сообщество выработало свои принципы взаимоотношений. Уважайте их. Тон, который Вы позволяете себе по отношению к Елене Масюк, недопустим в правозащитном сообществе. Опускаясь до этого уровня, Вы исключаете себя из этого сообщества. Если Вы настаиваете на своей агрессии, тогда я вынужден с Вами согласиться: Вам стоит осуществить свое намерение относительно «добровольного выхода из состава ОНК».

Валерий Борщев, председатель ОНК г. Москвы 1-го и 2-го созывов, член ОНК Московской области».