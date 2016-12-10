Кому занесли 100 миллионов?

​​​​​​​Начальник главного управления собственной безопасности МВД РФ по СЗФО (руководитель 17-го отдела «Запад») Юрий Тимченко вымогал деньги за то, чего выполнить не мог (версия ГСУ СК РФ по Петербургу). А по утверждению самого подозреваемого, и не собирался выполнять.

Оперативники петербургского ФСБ совместно со следователями регионального ГСУ СК РФ взяли начальника 17-го отдела «Запад» в центре города в ночь на 9 декабря при попытке, по мнению правоохранителей, получения взятки в размере 50 млн руб. Еще 50 млн руб., как считает следствие, Юрий Тимченко хотел получить в ближайшее время. Уголовное дело возбудили по ст. 290 ч. 6 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом». Кроме полковника полиции сыщики задержали двоих бизнесменов — Сергея Зиновенко и Константина Марченкова, предположительно связанных с ООО «Деловые линии» (крупнейшая в России транспортная компания, занимающаяся перевозкой грузов, а также предоставлением услуг по хранению и складской обработке грузов). Обоих подозревают в посредничестве при даче взятки (ст. 291.1 ч. 4 УК РФ).

Спецоперация по задержанию началась около девяти часов вечера 8 декабря.

Как стало известно «Новой» от собственных источников, на подземной парковке ТРК «Галерея» в центре города остановился черный «Мерседес» GL, в котором находились Марченков и Зиновенко. К ним подсел представитель компании «Деловые линии» и передал коммерсантам 50 миллионов рублей (как выяснилось впоследствии, фальшивых). Тут же из соседних машин выскочили оперативники ФСБ и бойцы спецподразделения «Град», дожидавшиеся завершения сделки, задержали бизнесменов с увесистой сумкой, наполненной муляжом, и отвезли их в следственный изолятор ФСБ.



Самого Тимченко с поличным силовикам поймать не удалось. По предварительным сведениям, он (каким-то образом узнав о происшедшем) просто не доехал до места, а свернул к дому в Саперном переулке, где и был задержан. При обыске в квартире полковника изъяли 350 тысяч рублей.

Скверная для Тимченко история началась именно с «Деловых линий». В ноябре в Петербурге в отношении этой компании начали уголовное дело по факту неуплаты налогов более чем на 1 млрд рублей. На счета ООО, где хранились 1,6 млрд рублей, наложили арест. По версии ГСУ СК РФ, Тимченко требовал от руководства «Деловых линий» взятку в 100 млн за содействие в снятии ареста с расчетных счетов и прекращении уголовного дела. В течение ноября-декабря полковник якобы неоднократно настаивал на том, чтобы представитель компании передал ему деньги через посредников — Марченкова и Зиновенко.

справка Юрий Тимченко начинал профессиональную карьеру участковым в столичном ОВД «Замоскворечье», а затем — инспектором в московском ГАИ. В 2003 году устроился на работу в Департамент собственной безопасности (ДСБ) МВД. Тогда же участвовал в поимке «оборотней» из МУРа. В 2004 году стал одним из разработчиков ликвидации действующей российско-германской группировки, угонявшей автомобили в Европе для перепродажи их в России. С сентября 2011 года полковник Тимченко — помощник командующего войсками по работе с кадрами МВД РФ по Красноярскому краю. С апреля 2014-го исполняет обязанности начальника 17-го отдела по СЗФО Управления «Р» ГУСБ МВД России. 17-й отдел («Запад») появился после реформирования системы окружных подразделений МВД РФ. Ранее к 17-му отделу ГУСБ МВД была приписана личная охрана министра внутренних дел России. Теперь это подразделение собственной безопасности по Северо-Западу.

— Согласно требованиям Тимченко, часть взятки в сумме 50 млн рублей ему должны были передать не позднее 8 декабря 2016 года, а вторые 50 млн рублей — после снятия ареста с расчетных счетов ООО, — сообщили «Новой» в петербургском ГСУ СК РФ.

По данным «Новой», и Марченков, и Зиновенко так или иначе были связаны с «Деловыми линиями».

36-летний Сергей Зиновенко — директор адвокатского бюро «Зиновенко и партнеры», работающего в том же бизнес-центре, где и «Деловые линии». Бюро занимается юридическим сопровождением дел компании-грузоперевозчика. Однако ранее, по информации «Новой», Зиновенко являлся начальником юридической службы «Деловых линий». «Новой» удалось обнаружить документ со списком участников и слушателей форума «Юридические итоги года», датированный 6 декабря 2010 года. Среди слушателей там есть и некий Сергей Зиновенко — «директор по юридическим вопросам» ООО «Деловые линии».

34-летний Константин Марченков — генеральный директор компании «Инфо-сервис», производящей рекламные конструкции. Такую продукцию фирма выпускала и для «Деловых линий».

В ночь на 10 декабря следователи передали в Смольнинский районный суд материалы для ареста всех троих фигурантов. Рассмотрение дела стартовало уже после полуночи. Судья Юлия Котенева спросила у Тимченко, «способен ли он продолжать процесс с учетом времени суток»? Высокопоставленный полицейский ответил утвердительно, но попросил судью о «любой мере пресечения, не связанной с заключением под стражу». Адвокат подозреваемого Владимир Шукис вдогонку предложил подписку, залог, личное поручительство или домашний арест. Гособвинитель возразила и потребовала арестовать Тимченко на два месяца.

— Я не считаю себя виновным, — заявил судье полковник. — Денег не вымогал и не получал. Я не расследовал дело о неуплате налогов и оперативно его не сопровождал. Не согласен с выводами следствия.

Но в ходе процесса выяснилось, что в договоренности о передаче взятки и получении денег сознался Марченков. Он же, по утверждению следователей, оказал содействие в расследовании дела и задержании Тимченко.

Около двух часов ночи 10 декабря Юлия Котенева вынесла решение: оставить всех троих фигурантов в СИЗО до 7 февраля. Адвокаты подозреваемых намерены обжаловать эту меру пресечения. По словам адвоката Владимира Шукиса, полковник полиции даже формально не имел отношения к делу о неуплаченных налогах «Деловых линий», поэтому его вина недоказуема.

Однако, как стало известно «Новой», следователи рассматривают другие схемы взаимосвязи, как минимум — две. Первый вариант следствия: Тимченко не пытался повлиять на исход дела в отношении «Деловых линий», но, узнав о том, что оно итак пущено на самотек и разваливается, рискнул заработать на этом.

То, что проблемы с налоговиками удачно разрешились, 9 декабря «Новой» подтвердили и сами бизнесмены:

— На 9 декабря все долги перед Федеральной налоговой службой закрыты, — сказали в пресс-службе «Деловых линий». — Погашение задолженности осуществлялось в течение ноября и декабря. По состоянию на 9 декабря со счетов компании в адрес ФНС перечислено 1,6 млрд рублей.

Вторую версию предполагает ГСУ СК РФ по Петербургу: Тимченко не был конечным получателем 100 млн рублей, а только выступал посредником при передаче взятки. Если следователям удастся доказать, что деньги предназначались не начальнику главного регионального управления собственной безопасности МВД РФ, то уголовное дело против него переквалифицируют по другой статье — «мошенничество».

Тимченко и впрямь на своем посту не мог ни контролировать расследование дела о неуплате налогов, ни снять арест со счетов «Деловых линий». Кто мог? Чтобы ответить на этот вопрос, следователи ищут возможного нового фигуранта этого громкого коррупционного дела среди высокопоставленных сотрудников СК РФ.

Между тем, 9 декабря министр внутренних дел Владимир Колокольцев освободил от должности заместителя начальника ГУСБ МВД РФ Антона Ромейко-Гурко.

— Такое решение принято в связи с арестом в Петербурге Юрия Тимченко, — сообщила «Новой» официальный представитель МВД Ирина Волк. — Министерство провело служебную проверку по данному факту, это — ее итог. Кроме того, в скором времени грядут серьезные изменения в ГУСБ МВД России: будут ликвидированы ГУСБ, дислоцирующиеся в округах, с целью оптимизации деятельности ГУСБ МВД РФ.

10 декабря рапорт об увольнении подал еще один заместитель начальника ГУСБ МВД РФ Владимир Цветков.

Санкт-Петербург