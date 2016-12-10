«Относитесь по-человечески!»

карточка процесса Суд: Белореченский районный суд Краснодарского края Подсудимые: ВРИО начальника и бывшие сотрудники воспитательной колонии Статьи: «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть» (ч. 4 ст. 111 УК), «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (ч. 3 ст. 286 УК), «Злоупотребление должностными полномочиями» (ч. 3 ст. 285 УК). Стадия: дело передано в суд Грозит: до 22,5 лет

7 декабря прокурор Белореченского района Краснодарского края утвердил и направил в суд обвинительное заключение в отношении 10 бывших сотрудников воспитательной колонии по делу об убийстве заключенного. Временно исполнявший обязанности начальника колонии Владислав Иванов, а также бывшие сотрудники колонии Андрей Криволапов, Арсен Шамхалов, Павел Грицина, Муса Аллаев, Сергей Андриященко, Роман Берсенев, Сергей Лабинский, Валерий Заднепровский и Валерий Савченко обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть 16-летнего Виталия Попа, и по ряду других статей УК. Шестеро из них, включая организатора преступления Владислава Иванова, находятся под стражей, трое — под домашним арестом, и один — под подпиской о невыезде.

Потерпевших в уголовном деле семеро: мама убитого Виталия Попа и шестеро подростков, выживших после избиения сотрудниками колонии.

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Согласно версии следствия, врио начальника колонии Владислав Иванов 24 ноября прошлого года приказал старшему инспектору отдела охраны Арсену Шамхалову встретить «сложный» этап, который прибудет ночью. При этом дал указание пропустить на территорию колонии охранников, которых там, согласно ведомственному приказу, быть не должно, и отключить видеокамеры. Эти приготовления, очевидно, были обусловлены именно «особенностями» встречи. Так все и сделали. По неподтвержденным данным, к полуночи, когда семерых подростков привезли в колонию, сотрудники были пьяны.

Надев для устрашения шапки-балаклавы с прорезями для глаз, сотрудники завели всех семерых прибывших подростков в коридор ДИЗО (дисциплинарный изолятор) и начали избивать.

Просто бить было, видимо, скучно, поэтому подростков раздели догола, заставляли мочиться друг на друга и окунали головой в унитаз. Вся процедура продолжалась 2-3 часа. Следствие считает, что обвиняемые не рассчитали свои силы, поэтому в результате нанесли более серьезные повреждения, чем предполагали.

Сергей Андриященко в какой-то момент даже попытался утихомирить разошедшихся коллег, но безрезультатно.

Больше всех от избиения пострадал Виталий Поп — на его теле эксперты обнаружили следы не менее чем 17 ударов по жизненно важным органам, а сколько их было на самом деле, можно только предполагать. Активнее всего действовали старший инспектор отдела охраны Арсен Шамхалов и начальник караула Андрей Криволапов, именно их следствие считает виновными в смерти Попа. По версии следствия, подростка избивали наиболее жестоко потому, что он отказался мыть унитаз. Как рассказал «Новой газете» адвокат Александр Попков, который вместе с коллегой Андреем Сабининым представляют интересы потерпевших, свидетели показывали, что перед смертью Виталий Поп кричал избивавшим его сотрудникам колонии: «Относитесь по-человечески!»

Справка о смерти, выданная родителям Виталия Попа.

Остальные подростки, к счастью, остались живы, но получили серьезные повреждения: закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы ребер, многочисленные ушибы.

По словам Александра Попкова, трое медработников колонии в течение трех часов просили врио начальника колонии Владислава Иванова вызвать «скорую», но он игнорировал эти просьбы, а вместо этого давал указания скрыть происшествие. В результате одна из врачей вызвала скорую помощь по собственной инициативе.

Трое из десяти подсудимых признали свою вину частично, остальные семеро виновными себя не считают.