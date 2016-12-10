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Социальная антропология

«Политический нарциссизм в России»

Кафедра социальной антропологии «Новой газеты» представляет лекцию Александра Рубцова

Фото: «Новая газета»

Общество


По некоторым оценкам, нарциссизм — синдром нашего века. А в политике — одновременно и профессиональное заболевание, и нарастающая тенденция.

Чем конструктивный нарциссизм отличается от деструктивного и как это проявляется в политике? С чем связано формирование нарциссического синдрома у человека, режима, социума? Каковы основные симптомы и последствия этого расстройства? Чем чреваты нарциссические отклонения для индивидуальной психики — и для большой политики?

Об этом и о многом другом интересном из области политической патопсихологии вы узнаете из  лекции Александра Рубцова, постоянного автора «Новой газеты», руководителя Центра исследований идеологических процессов Института философии РАН.

Теги:
лекторий

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