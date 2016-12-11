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В Белоруссии арестовали трех журналистов российского СМИ: что известно?

Фото: РИА Новости

Политика

Ирина ХалипСоб. корр. по Белоруссии

За два дня в Белоруссии задержаны три журналиста портала Regnum (публиковавшиеся также в «Ленте.ру»): Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Возбуждено уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса РБ — «разжигание межнациональной розни». Обвиняемым — доценту университета, школьному сторожу и бывшему сотруднику Академии управления — грозит срок от 5 до 12 лет.

Юрий Павловец — доцент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Преподает политологию и идеологию белорусского государства. Дмитрий Алимкин — школьный сторож из Бреста. Сергей Шиптенко до 2010 года работал в Академии управления при президенте Беларуси, но был уволен за сотрудничество с сайтами «Империя» и «Регнум». Его задержали на день позже Павловца и Алимкина — в пятницу. На своей странице в фейсбуке он успел прокомментировать два предыдущих ареста: «По "вежливым людям" соскучились». («Вежливыми людьми» после крымских событий марта 2014 года называют военнослужащих российской армииРед.)

Все трое публиковались под псевдонимами, хотя все, кому это вообще было интересно, прекрасно знали, кто за псевдонимами скрывается.

Основная риторика их текстов: Беларусь — это недогосударство, белорусский язык — это диалект русского и признак низкого происхождения.

Уголовное дело было возбуждено после того, как министерство информации обратилось в следственный комитет и направило туда тексты Павловца, Алимкина и Шиптенко. Статья 130 предполагает меру пресечения в виде содержания под стражей, куда и отправились все трое.

Реакция либерального сообщества Белоруссии разделилось на три части.

Первая злорадствует: «Нас 20 лет за «Жыве Беларусь!» сажали, теперь пусть и эти сидят, и сидят долго». Вторая требует признать арестованных политзаключенными, поскольку нарушено их право на свободу высказываний. А третья сожалеет о том, что задержанные — граждане Белоруссии, а не России: не сажать их нужно, а отправить в российскую провинцию на постоянное место жительства, и пусть там наслаждаются величием империи.

Минск

Реакция

9 декабря агентство Regnum выпустило заявление по поводу задержания своих журналистов. Преследование их редакция считает «недобросовестным» и «надуманным» провокационным актом, а самих арестованных призывает признать политзаключенными.

В Regnum заявили, что осуждают всякие проявления шовинизма и неонацизма в Белоруссии. И при этом считают, что спецслужбы своими действиями толкают президента Лукашенко «пойти по пути Виктора Януковича».

Regnum также раскрыло псевдонимы, под которыми публиковались в СМИ задержанные. Так, Юрий Павловец использовал псевдоним Николай Радов, а Дмитрий Алимкин — псевдоним Алла Бронь. Сергей Шиптенко публиковал материалы под своей настоящей фамилией.

Теги:
экстремизм, журналисты, идеология, белоруссия

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