В Белоруссии арестовали трех журналистов российского СМИ: что известно?

За два дня в Белоруссии задержаны три журналиста портала Regnum (публиковавшиеся также в «Ленте.ру»): Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко. Возбуждено уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса РБ — «разжигание межнациональной розни». Обвиняемым — доценту университета, школьному сторожу и бывшему сотруднику Академии управления — грозит срок от 5 до 12 лет.

Юрий Павловец — доцент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Преподает политологию и идеологию белорусского государства. Дмитрий Алимкин — школьный сторож из Бреста. Сергей Шиптенко до 2010 года работал в Академии управления при президенте Беларуси, но был уволен за сотрудничество с сайтами «Империя» и «Регнум». Его задержали на день позже Павловца и Алимкина — в пятницу. На своей странице в фейсбуке он успел прокомментировать два предыдущих ареста: «По "вежливым людям" соскучились». («Вежливыми людьми» после крымских событий марта 2014 года называют военнослужащих российской армии — Ред.)

Все трое публиковались под псевдонимами, хотя все, кому это вообще было интересно, прекрасно знали, кто за псевдонимами скрывается.

Основная риторика их текстов: Беларусь — это недогосударство, белорусский язык — это диалект русского и признак низкого происхождения.

Уголовное дело было возбуждено после того, как министерство информации обратилось в следственный комитет и направило туда тексты Павловца, Алимкина и Шиптенко. Статья 130 предполагает меру пресечения в виде содержания под стражей, куда и отправились все трое.

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Реакция либерального сообщества Белоруссии разделилось на три части.

Первая злорадствует: «Нас 20 лет за «Жыве Беларусь!» сажали, теперь пусть и эти сидят, и сидят долго». Вторая требует признать арестованных политзаключенными, поскольку нарушено их право на свободу высказываний. А третья сожалеет о том, что задержанные — граждане Белоруссии, а не России: не сажать их нужно, а отправить в российскую провинцию на постоянное место жительства, и пусть там наслаждаются величием империи.

Минск

Реакция

9 декабря агентство Regnum выпустило заявление по поводу задержания своих журналистов. Преследование их редакция считает «недобросовестным» и «надуманным» провокационным актом, а самих арестованных призывает признать политзаключенными.

В Regnum заявили, что осуждают всякие проявления шовинизма и неонацизма в Белоруссии. И при этом считают, что спецслужбы своими действиями толкают президента Лукашенко «пойти по пути Виктора Януковича».

Regnum также раскрыло псевдонимы, под которыми публиковались в СМИ задержанные. Так, Юрий Павловец использовал псевдоним Николай Радов, а Дмитрий Алимкин — псевдоним Алла Бронь. Сергей Шиптенко публиковал материалы под своей настоящей фамилией.