Золотые руки

Краткая история новейшей борьбы с «отдельными недостатками» в системе госуправления в целом умещается между двумя афоризмами президента: от «Где посадки?» до «Борьба с коррупцией не должна превращаться в шоу». Мы собрали в одном рейтинге все самые громкие посадки должностных лиц, случившихся с начала первого срока. Место в рейтинге тем выше, чем большая сумма (в пересчете на рубли) была инкриминирована фигуранту. Мы также исходим из положений Конвенции ООН о незаконном обогащении и усиливаем позиции фигурантов за счет обнаруженных у них денежных средств и ценностей, даже если их преступное происхождение не было (пока) доказано.

№1 Алексей Кузнецов

Должность: Министр финансов Московской области В чем обвиняется: СКР обвиняет Кузнецова более чем по 150 эпизодам мошенничества на 11 млрд руб. В 2007 году Кузнецов, его заместитель Валерий Носов и бывшая жена Жанна Буллок приняли меры к выпуску очередного облигационного займа на сумму 5 миллиардов рублей. Затем часть этих денежных средств — 1 миллиард рублей, полученных от продажи облигационного займа, фигуранты, используя подконтрольные им общества, похитили и перевели на счет контролируемой ими компании «Нова Прова Инжиниринг Лимитэд», зарегистрированной на Кипре. В дальнейшем деньги перечислены на счета жены Носова и его родственников, а также счета Буллок, которая использовала их в том числе на покупку и ремонт яхты. В августе 2008 года в отношении министра было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий — по версии следствия, он передавал участки плодородной земли для застройки «РИГрупп», а также получил дорогой участок для строительства собственной усадьбы. В ноябре 2009 года против Кузнецова было возбуждено уголовное дело по статьям 159 УК РФ («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация денежных средств»): его обвинили в организации хищения через ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания» (МОИТК) средств, выделенных подмосковным правительством на погашение долгов по ЖКХ. В пресс-релизе МВД РФ сообщается, что Кузнецову также инкриминируется «Растрата», в результате чего бюджету Московской области причинен ущерб на сумму более 3,5 млрд рублей. Обнаруженное имущество: 15 октября 2014 года в Петербурге был обнаружен ангар, в котором хранились 82 предмета антикварной мебели, 113 картин известных художников, две старинные иконы и 13 ящиков с редкими изданиями книг. По полученной информации, вещи принадлежали Алексею Кузнецову и готовились к отправке в США, общая стоимость коллекции оценивалась по актуальному на тот момент курсу в 100 миллионов долларов, или 4 миллиарда рублей. Имущество арестовано и отправлено на хранение в Эрмитаж. Следствие также добилось ареста в России восьми участков в Подмосковье, принадлежащих Кузнецову, двух квартир в Москве и двух машин. Мера пресечения / Приговор: С 2012 года в связи с бегством за границу Кузнецов находился в международном розыске по каналам Интерпола, 6 июля 2013 года МВД РФ объявило о его задержании во Франции. Россия добивается экстрадиции чиновника.

Петр Саруханов / «Новая газета»

№2 Дмитрий Захарченко

Должность: Заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД) В чем обвиняется: Захарченко подозревают в получении взятки — 7 миллионов рублей, а также создании помех следствию. На суде, где его арестовали на два месяца, следствие заявило, что Захарченко предупредил о готовящихся обысках и задержаниях бывшего финансового директора обанкротившегося Нота-банка Галину Марчукову, свою землячку и давнюю знакомую. Марчукову и других руководителей кредитной организации обвиняют в хищении 26 миллиардов рублей со счетов банка. Миллиарды, найденные при обыске, СМИ называют общаком преступной группировки, состоящей из офицеров МВД. Дело против Захарченко возбудили по трем статьям Уголовного кодекса — 285-й (злоупотребление должностными полномочиями), 294-й (воспрепятствование предварительному следствию) и 290-й (взятка в особо крупном размере). Обнаруженное имущество: По официальным данным, у Дмитрия Захарченко найдено 120 миллионов долларов и два миллиона евро наличными. Об этом стало известно в ходе заседания суда по мере пресечения Захарченко, которое состоялось 10 сентября. Следователи оценили изъятую сумму в 8,5 миллиарда рублей; наличные нашли в квартире сестры Захарченко. 15 миллионов рублей изъяли из автомобиля Захарченко. Адвокат Захарченко Юрий Новиков пояснил, что полковник МВД пользовался автомобилем, в котором в багажнике лежали 15 млн рублей, по доверенности. Настоящий владелец машины подтвердил, что 15 млн рублей принадлежат ему и взяты в кредит. Журналисты различных изданий также находили у родственников Захарченко четыре квартиры стоимостью 700 миллионов рублей и 300 миллионов евро в швейцарских банках. Но в деле, по данным Следственного комитета, никаких денег, кроме найденных при обыске, нет. Мера пресечения / Приговор: Содержание под стражей.

№3 Евгений Адамов

Должность: Министр по атомной энергии (1998—2001) В чем обвинялся: В 2005 году арестован по запросу США, в конечном итоге экстрадирован в Россию, где Адамову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 2 статьи 285 УК России). Ему инкриминировали неправомерное списание долгов компании Globe Nuclear Services and Supply Limited в размере около 100 млн долларов США, передачу этой же компании прав на реализацию в США природного урана, а также соучастие в размывании доли государства в этой компании. Обнаруженное имущество: Нет данных. Мера пресечения / Приговор: В 2008 году Адамов был осужден Замоскворецким судом Москвы по статьям 159 и 285 УК РФ на пять с половиной лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор был отменен Московским городским судом по ходатайству защиты. Пересмотрев дело, Московский городской суд приговорил Евгения Адамова к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.

№4 Евгения Васильева

Должность: Начальник департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ В чем обвинялась: По версии следствия, Васильева, используя служебное положение, выбирала наиболее ликвидное имущество, принадлежащие ОАО «Оборонсервис», после чего организовывала его продажу по заниженной цене. Похищенными активами Васильева лично распоряжалась через подконтрольные ей фирмы. Кроме того, получала миллионы рублей наличными от доверенных лиц, отвечавших за легализацию похищенных денежных средств. Общий ущерб, по данным обвинения, превысил 3 миллиарда рублей. Обвинялась по 12 эпизодам преступлений, предусмотренных статьями 159, 174.1, 201, 286 УК РФ (мошенничество; легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; злоупотребление полномочиями; превышение должностных полномочий). Суд признал Васильеву виновной в мошенничестве и отмывании денег, но оправдал по одному из основных эпизодов — хищению акций «31 ГПИСС» на 2 млрд рублей, а также по продаже участка земли в Темрюкском районе и попытке мошенничества со зданием на Большой Серпуховской улице в Москве. Обнаруженное имущество: При обыске в квартире Васильевой изъяли 1173 ювелирных изделия с драгоценными камнями и 19 кг золота и платины. Общая стоимость, по оценке специалистов, порядка 130 миллионов рублей. Изъяты также коллекция картин и 3,5 миллиона рублей наличными. На время процесса была арестована и недвижимость: пятикомнатная квартира 192 кв. м в Молочном переулке, которую риелторы оценили в 300 миллионов рублей, а также нежилое помещение на Арбате площадью 600 квадратных метров, две квартиры в Санкт-Петербурге и особняк в Ленинградской области. Арестованы были вклады (25 миллионов рублей) и более 300 миллионов на счетах различных компаний. Мера пресечения / Приговор: 8 мая 2015 года приговорена к пяти годам лишения свободы. В срок заключения засчитано также пребывание под домашним арестом с 23 ноября 2012 года по 8 мая 2015 года. По официальным данным, отбывала наказание сначала в московском СИЗО, а затем 34 дня в колонии во Владимирской области. 25 августа 2015 года суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Васильевой, которая, как объявлено, возместила ущерб около 200 миллионов рублей. Покинула колонию в тот же день.

№5 Алексей Бажанов

Должность: Заместитель министра сельского хозяйства РФ (2009—2010). В чем обвиняется: Бажанову вменяется отмывание денег в крупном размере (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), мошенничество в сфере предпринимательства (ст. 159.4 УК РФ), мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). 10 апреля 2013 года Алексей Бажанов был задержан по делу о хищении 1,1 миллиарда рублей у «Росагролизинга» в Воронежской области. Однако в конце года был отпущен под подписку о невыезде: следователи переквалифицировали обвинение с мошенничества в особо крупном размере на более мягкое — мошенничество в сфере предпринимательства, которое не предусматривало продления содержания под стражей. Почти сразу полиция стала жаловаться, что он не принимает участие в расследовании другого эпизода — о хищении 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для маслозавода под Воронежем, а также отмывании части из 1,125 млрд руб., ранее мошеннически похищенных у «Росагролизинга». В итоге Бажанов обвинялся по трем статьям, а общая сумма ущерба, нанесенного его действиями, по версии следствия, составила 11 миллиардов рублей. В декабре 2015 года следственные органы вынесли решение о приостановлении дела о хищении более 1 млрд рублей «Росагролизинга» «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Обнаруженное имущество: Швейцарская генеральная прокуратура 20 ноября 2015 года сообщила об аресте счетов Бажанова на сумму 7 миллионов швейцарских франков по запросу российских властей. Мера пресечения / Приговор: Арестован заочно, объявлен в международный розыск как нарушивший условия подписки о невыезде. По данным СМИ, может находиться в Швейцарии, где имеет вид на жительство и где в отношении него также ведется расследование.

№6 Вячеслав Гайзер

Должность: Глава Республики Коми. В чем обвиняется: 18 сентября 2015 года в отношении Гайзера и еще 18 человек СКР возбудил уголовное дело по статьям 210 (организация преступного сообщества) и 159 (мошенничество) УК РФ. Впоследствии чиновнику было предъявлено и обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По заявлению Следственного комитета, целью деятельности возглавляемого, в том числе Гайзером, преступного сообщества было совершение тяжких преступлений, направленных на завладение преступным путем государственным имуществом. Первый эпизод касается ОАО «Птицефабрика Зеленецкая». Участники преступной группы якобы обменяли ее активы на акции неликвидных компаний и впоследствии недоплатили в бюджет республики более 900 млн руб. Второй связан с «Сыктывкарским промышленным комбинатом». Бывшего главу Коми также обвинили в получении взятки в виде имущества сыктывкарской гостиницы «Авалон». Сначала по этому эпизоду ему вменялось мошенничество, но позже эпизод переквалифицировали на более тяжкий состав — получение взятки в виде передачи имущества, а именно доли в гостинице «Авалон». Тогдашний представитель СКР Владимир Маркин отмечал также, что ущерб от деятельности группы составил не менее 1 миллиарда рублей. Обнаруженное имущество: При обыске следователи обнаружили крупную сумму денег и коллекцию дорогих часов, стоимость одной из марок составляет около 1 млн долларов, а также проект договора по покупке самолета Bombardier Learjet 60. Мера пресечения / Приговор: Содержится под стражей.

№7 Геннадий Лопырев

Должность: Генерал Федеральной службы охраны по Северо-Кавказскому федеральному округу. В чем обвиняется: Предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР по материалам ФСО совместно с оперативными службами ФСБ РФ. По версии следствия, Лопырев получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Обнаруженное имущество: СМИ сообщили, что Лопырев был задержан при получении взятки с поличным. Также сообщалось, что при обыске у него изъята крупная сумма денег — более 1 млрд рублей. Мера пресечения / Приговор: 26 ноября 94-й гарнизонный военный суд санкционировал арест Геннадия Лопырева на два месяца под стражей.

№8 Олег Донских

Должность: Директор департамента по административной работе Министерства сельского хозяйства РФ В чем обвиняется: Ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере). Против Донских возбуждено два уголовных дела. Одно в 2011-м, другое — в 2012 году. В первом речь идет о хищениях через преимущественно государственную лизинговую компанию «Росагролизинг» 500 млн рублей во времена, когда он возглавлял подразделение компании по ЦФО. По версии следствия, Донских вместе с партнерами — гендиректором «Липецкагротехсервиса» Игорем Коняхиным и главой «Межрегионторг+» Сергеем Бурдовским — занимался фиктивными поставками оборудования для животноводческих ферм и спиртзаводов. Деньги перечислялись фирмам-посредникам по поддельным контрактам, после чего переводились на счета фирм-однодневок и обналичивались. Во втором уголовном деле описывается похожая схема: в 2007—2009 годах государство перечислило «Росагролизингу» около 300 млн рублей на строительство двух животноводческих ферм в Рязанской области. По документам и актам фермы были построены и оснащены самым современным оборудованием, однако, по данным следствия, в реальности все деньги были разворованы. Обнаруженное имущество: Оперативники навестили с обысками столичные квартиры чиновника. У него обнаружили дом в элитном подмосковном поселке Горки-2, несколько квартир в Москве, а также целый автопарк новых автомобилей Mercedes. Также у него дома был найден незарегистрированный револьвер. Данные о результатах обыска загородного дома не приводятся. Мера пресечения / Приговор: Подписка о невыезде. Однако чиновник из столицы сбежал. По некоторым данным, вначале Олега Донских перевезли в Чечню, а потом через границу с Грузией — в одну из европейских стран, по другим данным, он находится в США. В международном розыске по линии Интерпола.

№9 Александр Хорошавин

Должность: Губернатор Сахалинской области. В чем обвиняется: Хорошавин и чиновники его администрации обвиняются по 9 эпизодам получения взяток (ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ) и одному эпизоду легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Предполагается, что взятки брали от предпринимателей, исполняющих государственные контракты за счет бюджетных денежных средств, а также получающих меры государственной поддержки. Общая сумма взяток, по версии СК РФ, превышает 522 млн рублей. Наказание по данному обвинению предусматривает до 15 лет заключения. Обнаруженное имущество: При обыске изъято около 1 миллиарда рублей наличными и 800 ювелирных изделий. В 2016 году по иску прокуратуры суд принял решение о конфискации имущества семьи экс-губернатора на сумму около 1,1 миллиарда рублей. Конфискованы несколько квартир и земельные участки в Москве, дом на Рублевском шоссе, автомобили, ювелирные изделия и денежные средства. Мера пресечения / Приговор: Содержится под стражей.

№10 Денис Сугробов

Должность: Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД В чем обвиняется: Как сообщал официальный представитель СКР Владимир Маркин, Сугробову вменяется 21 эпизод: создание преступного сообщества, превышение должностных полномочий, фальсификации доказательств и провокация взятки (ст. 210, 286, 303 и 304 Уголовного кодекса). Потерпевшими проходят 30 человек, указывает СКР. По версии следствия, Сугробов как организатор ОПС «с рядом своих подчиненных и при пособничестве гражданских лиц осуществляли руководство над ним, совершая преступления против государственной власти, интересов государственной службы и правосудия». Целью же сотрудников полиции во главе с двумя генералами будто бы стали улучшение показателей раскрываемости преступлений и получение государственных наград, а корыстный умысел заключался в получении премий из бюджета. Потерпевшие заявили исковые требования на сумму 218 млн руб. Читайте также Дело спецслужб. Подробности и подоплека скандального процесса над главой антикоррупционного ведомства МВД Денисом Сугробовым Обнаруженное имущество: В ходе допроса Сугробов показал, что владеет 1/5 доли в малогабаритной квартире, а его супруга владеет недвижимостью на сумму более 30 млн руб., а также автомобилем. Мера пресечения / Приговор: Содержание под стражей, идет суд.

№11 Игорь Пушкарев

Должность: Глава города Владивосток. В чем обвиняется: Пушкареву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 285 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 204 УК РФ), также обвинение по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) предъявлено директору МУПВ «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову, которого следствие называет соучастником. По данным СКР, в 2009—2014 годах Пушкарев организовал приобретение МУПВ «Дороги Владивостока» у группы компаний «Востокцемент», контролируемой его родственниками, строительных материалов. При этом строительные материалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 млн рублей. При этом якобы предприятию нанесен ущерб на сумму 158 млн рублей. Кроме того, в 2012—2014 годах Пушкарев, по версии следствия, передал Лушникову деньги в сумме не менее 1,4 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. Обнаруженное имущество: Обыски прошли в доме Пушкарева. Следователи обнаружили вертолет и два катера: «Надежда» и «Афина». Однако в СМИ просочилось не так уж и много подробностей — в основном фотографии самого дома с бассейном и вертолетной площадкой, а также информация о наличии у бывшего мэра квартиры в Москве. Мера пресечения / Приговор: Содержится под стражей.

№12 Алексей Улюкаев

Должность: Министр экономического развития РФ. В чем обвиняется: Предъявлено обвинение по ч. 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере). По версии следствия, Улюкаев незаконно требовал от представителя ПАО «НК «Роснефть» в качестве взятки денежные средства за законную выдачу положительного заключения и оценки в отношении сделки по приобретению ПАО «НК «Роснефть» государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть». По информации адвоката обвиняемого, министр деньги в руки не брал, вместе с тем источники утверждают, что материалы оперативно-технических мероприятий, проведенных по инициативе и при непосредственном участии начальника службы безопасности ПАО НК «Роснефть» Олега Феоктистова, «свидетельствуют о наличии притязаний министра на эти деньги. Обнаруженное имущество: На конец 2014 года, согласно декларации, в собственности Улюкаева находились восемь участков для ведения личного подсобного хозяйства общей площадью 10,5 га. Также он владел квартирой площадью 225 кв. м, домом — 531 кв. м и автомобилем Range Rover. В его пользовании находилась дача площадью 197 кв. м. Супруга владела шестью земельными участками (один — площадью 14 соток в РФ, пять — общей площадью 18 соток в Крыму), двумя квартирами (45 и 61 кв. м), двумя домами (250 и 162 кв. м, оба — в Крыму), автомобилями Lexus RX 350 и Lada 212140. В прошлом году министр приобрел дополнительно два земельных участка. Первый — площадью 4,6 га — для подсобного хозяйства. Второй — 22 сотки — под дачное строительство. Мера пресечения / Приговор: Домашний арест.

№13 Вячеслав Трофимов

Должность: Заместитель прокурора САО г. Москвы В чем обвинялся: Мошенничество на сумму около 18 миллионов рублей. Следствие обвиняло Трофимова в совершении трех эпизодов мошенничества на указанную сумму и попытке вымогательства от жителя столицы 3 миллионов долларов за обещание освободить его от уголовной ответственности по делу о контрабанде. Впрочем, квалифицировать данное преступление как вымогательство взятки следствие не стало, возбудив дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупных размерах, сопряженное с вымогательством»). Обнаруженное имущество: По данным СМИ, во время обыска в кабинете Вячеслава Трофимова на подоконнике нашли 200 000 долларов. Однако подтверждения СКР эта информация не имеет. Мера пресечения / Приговор: В декабре 2010 года Головинский суд Москвы приговорил Трофимова к 13 годам и шести месяцам лишения свободы. Однако в 2012 году СМИ сообщили, что осужденному экс-зампрокурора срок заключения сократили на 5 лет решением Верховного суда.

№14 Николай Аксененко

Должность: Министр путей сообщения РФ. В чем обвинялся: Обвинялся в «превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий» (пункт «в», часть 3, ст. 286 УК) и «присвоении и растрате в крупном размере» (пункт «б», часть 3, ст. 160 УК) — сумма растраты порядка 70 миллионов рублей. «Дело Аксененко» основано на проверке Счетной палаты, результаты которой были обнародованы в июне 2001 г. Как утверждали аудиторы, руководство МПС отвлекало деньги от инвестпрограммы министерства, чтобы покупать себе квартиры по $400 000—800 000. Также, по версии Счетной палаты, немалая часть балансовый прибыли отрасли оказывалась на счетах многочисленных целевых фондов. Обнаруженное имущество: Нет данных. Мера пресечения / Приговор: Мерой пресечения была выбрана подписка о невыезде, но впоследствии Аксененко отпустили на лечение за границу. Умер через два года, 20 июля 2005 года, в мюнхенской клинике Гросс-Хадерн. В 2006 году его именем названа привокзальная площадь станции Мошково на Транссибирской магистрали, а в 2013 году на украинской верфи построен новый двухпалубный автомобильно-пассажирский паром «Николай Аксененко». До 2014 года паром работал на маршруте Кубань — Крым.

№15 Анатолий Сердюков

Должность: Министр обороны РФ. В чем обвиняется: Сотрудники Следственного комитета РФ предъявили обвинение в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, А. Сердюков в устной форме поручил подчиненным построить за счет бюджета министерства автомобильную дорогу от села Краса в Астраханской области до острова Школьный, на котором располагается некоммерческое партнерство «Житное». Кроме того, по распоряжению бывшего министра были проведены работы по обустройству территории «Житного». В результате действий А. Сердюкова государству был причинен ущерб на сумму более 56 млн руб. В декабре 2012 года находящийся в СИЗО бывший глава юридической службы ООО «МИРА» Дмитрий Митяев рассказал следствию, что Сердюков лично выпускал директиву и давал указания членам совета директоров «Оборонсервиса», в который входили сам министр обороны и его подчиненная Евгения Васильева, как голосовать по вопросу продажи того или иного военного имущества. По данным СМИ, Сердюков лично утверждал график «распродаж» активов Минобороны, которыми занималась его подруга Евгения Васильева (выше в рейтинге), а также активно участвовал в работе созданного по его распоряжению холдинга «Оборонсервис». Обнаруженное имущество: Нет данных. Мера пресечения / Приговор: В феврале 2014 года Главное военное следственное управление ГВСУ СК России решило прекратить следствие в отношении Сердюкова, так как он попадал под амнистию к 20-летию Конституции Российской Федерации, будучи признан «защитником отечества». Главная военная прокуратура подтвердила правомочность такого решения.

№16 Григорий Пирумов

Должность: Заместитель министра культуры. В чем обвиняется: Дело возбуждено ФСБ России и расследуется по статье мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Пирумов является организатором хищения средств, выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря. В уголовном деле присутствуют также контракты на реставрацию Псковского драмтеатра, Изборской крепости, монастыря Иоанна Предтечи в Москве и музея космонавтики в Калуге. Всего с 2012 года было похищено около 50 млн рублей, считают в СК. Обнаруженное имущество: Интерфакс со ссылкой на источник сообщал об аресте счетов Пирумова «на десятки миллионов рублей», но эта информация не была детализирована для СМИ следствием. Мера пресечения / Приговор: Содержится под стражей.

№17 Вячеслав Дудка

Должность: Губернатор Тульской области. В чем обвиняется: Обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка). Следователи утверждали, что весной 2010 года губернатор Тульской области и его подчиненный, директор департамента имущественных и земельных отношений Вячеслав Волков, получили взятку в размере 40 миллионов рублей за землеотвод для компании ГРИНН на строительство супермаркета. Обнаруженное имущество: СМИ сообщали о найденных во время обыска в доме Дудки 20 миллионах рублей, но эта информация не была подтверждена. Мера пресечения / Приговор: Находился под домашним арестом. 22 июля 2013 года Советский районный суд г. Тулы признал бывшего губернатора виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев со штрафом в размере 900 000 руб., с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Он также не имеет права три года занимать государственные должности сроком, лишен звания почетного гражданина г. Тулы, г. Новомосковска и Новомосковского района, государственных наград: медали «За боевые заслуги», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ордена Почета. Взят под стражу в зале суда.

№18 Андрей Шишкин

Должность: Заместитель руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой России) В чем обвиняется: Уголовное дело возбуждено по заявлению учредителя девелоперской компании ООО «Каскад» Сергея Курникова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2010 году девелопер выиграл аукцион по застройке жилыми домами микрорайона Восточный в подмосковной Истре. Господин Курников заявил, что Шишкин за согласование проектной документации по увеличению площади застройки жилкомплекса в Восточном потребовал от него 30 млн руб., и он их заплатил. Пикантности добавил тот факт, что Шишкин для Курникова был «не тем человеком» — в его полномочия рассмотрение подобных вопросов не входило. Когда Курников об этом узнал, он и обратился в правоохранительные органы. Обнаруженное имущество: По данным РИА Новости, в ходе обыска в кабинете Шишкина было изъято множество расписок о том, что он якобы давал деньги в долг разным людям. «Не исключено, что эти расписки являются частью преступной схемы и служили прикрытием, если бы, например, при передаче денег Шишкину в его кабинете появились оперативники», — сказал источник агентства. Мера пресечения / Приговор: Приговорен к шести годам колонии общего режима за мошенничество.

№19 Никита Белых

Должность: Губернатор Кировской области. В чем обвиняется: Возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Белых получил 400 тыс. евро (что соответствует 24,1 млн рублей на момент возбуждения дела) за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство. Белых отрицает свою вину, но ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. СМИ называли и взяткодателя — гражданина Германии Юрия Зудхаймера, члена совета директоров «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) и свидетеля по делу чиновника. К нему СКР претензий не имеет. Обнаруженное имущество: В ходе обысков, прошедших в кабинете Белых, а также в его резиденции «Черное озеро», следователи не обнаружили никаких ценностей. Об этом заявил прежний адвокат экс-губернатора Вадим Прохоров. Мера пресечения / Приговор: Содержится под стражей.

№20 Евгений Урлашов

Должность: Мэр Ярославля. В чем обвиняется: Обвинение предъявлено по ч. 3 статьи 30, ч. 6 статьи 290 УК РФ (групповое покушение на получение взятки по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством, совершенное в особо крупном размере), а также п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в крупном размере). По версии следствия, он требовал от директора дорожной фирмы «Радострой» Сергея Шмелева 14 млн руб. за возможность заключить с ним контракт на уборку города. При отказе директору «Радостроя» грозили тем, что не заплатят за уже выполненные работы. Кроме того, Урлашову вменяют в вину и то, что он получил от директора другой дорожной фирмы — «Ярдорстрой» — взятку в размере 17 млн руб. за содействие в передаче этой компании контрольного пакета акций «Городского дорожного управления». Обнаруженное имущество: Как сообщили в пресс-центре МВД, при обыске дома у Урлашова нашли и изъяли $500 000. Мера пресечения / Приговор: Суд приговорил Урлашова к 12,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор, процесс не завершен.

№21 Александр Сорокин

Должность: Старший следователь СК по особо важным делам, полковник юстиции. В чем обвиняется: Сорокин подозревается по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, Сорокин получил 50 тысяч долларов от адвоката «за выполнение ряда процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся у него в производстве». Обнаруженное имущество: Нет данных. Мера пресечения / Приговор: Содержание под стражей.

Шпаргалка антикоррупционера