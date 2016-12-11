Дожить до понедельника

Об этом стало известно 9 декабря: днем в реестре лицензий на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) появилась краткая ссылка на распоряжение о приостановлении действия лицензии от 07.12.2016 № 3205-07. Причины приостановки не указываются. В самом университете ситуацию комментируют очень скупо и ждут понедельника.

«Объявили, что Рособрнадзор приостановил лицензию ЕУСПб. Ситуация иная, чем в 2008 году, потому что тогда была, в сущности, одна претензия (как бы «пожарная», ну или та политическая, по поводу которых натравили пожарных), а теперь это часть тренда», — заявил на странице в фейсбуке преподаватель университета Илья Утехин. Напомним, в январе 2008 года деятельность вуза, расположенного в старинном здании на Гагаринской улице, 3, была приостановлена по распоряжению пожарной инспекции, якобы за нарушение правил безопасности. После устранения части нарушений работа вуза по решению Дзержинского суда была возобновлена — в марте того же года.

«Идет удушение независимого негосударственного образования в РФ. Вот его инструментом и выступает Рособрнадзор, — заявил Утехин, отметив, что это его личное мнение, а не позиция руководства университета. — <...> Закрытие ЕУ будет не просто недобрым знаком — это будет крушением надежд. Нам точно потребуется помощь — пока неясно, какая».

Приостановка лицензии — уже не первый случай административного давления на один из лучших университетов города и России в 2016 году. 1 апреля у ЕУСПб распоряжением Рособрнадзора была отозвана государственная аккредитация. В пресс-службе ведомства тогда сообщили, что решение было принято после проведения внеплановой проверки, в ходе которой были найдены нарушения; аккредитацию отозвали на месяц для их устранения. В руководстве университета тогда заявляли, что отзыв аккредитации носит формальный характер, и проблем для работы вуза и обучения студентов он не создаст.

5 мая мировой судья вынес постановление о снятии всех претензий Рособрнадзора к ЕУСПб и прекращении дела с формулировкой «за истечением срока давности». Отчет о решении суда был направлен в проверяющее ведомство, и 6 мая аккредитация университета была восстановлена.

Однако уже летом ЕУСПб вновь посетили проверяющие органы. Как сообщается на сайте университета, 22 июля в очередном предписании Рособрнадзор отметил отсутствие у вуза спортивных объектов. Кроме того, важным недостатком в работе ЕУ ведомство посчитало то, что университет не организовал прохождение студентами диспансеризации. Проверки не обошли вниманием и содержание обучения: по некоторым направлениям подготовки отсутствовали обязательные рабочие программы, не проводилась аттестация «педагогических работников». Более того, проверяющее ведомство нашло недостаточной квалификацию преподавателей, отметив, что часть из них не имеют ученых степеней доктора наук и нужного стажа научно-педагогической работы.

22 августа ЕУСПб отправил в Рособрнадзор отчет об устранении нарушений. В ответ ведомство начало документарную проверку, в результате которой пришло к выводу, что вуз исправил лишь часть нарушений. 16 сентября вышло очередное предписание, и вузу до 30 сентября дали время на очередное «исправление». К 30 сентября университет подготовил еще один отчет об устранении нарушений, но действия это не возымело: 14 октября Рособрнадзор распорядился прекратить прием абитуриентов в университет — в связи с неисполнением своего предписания.

Попытки вуза оспорить действия проверяющей инстанции в Дзержинском райсуде успеха не имели. 7 декабря в истории борьбы университета с Рособрнадзором была поставлена точка: действие лицензии приостановили, а это значит, что учредитель вуза обязан обеспечить перевод студентов в другие учебные заведения.

Проректор ЕУСПб по связям с госорганами и общественными организациями Никита Ломагин отказался комментировать происходящее. Некоторые источники, впрочем, говорят о том, что лишь лицензия приостановлена, а не аннулирована, а это значит, что ее можно возобновить. «Я бы сейчас не стал комментировать, потому что идут сложные переговоры, вырабатывается позиция, юридическая, правовая, — сказал «Новой» Сергей Абашин, преподаватель факультета антропологии. — Приостановили лицензию — как я понимаю, это значит, что приостановили преподавательский процесс. Мы все сожалеем, ведь это ведущий университет России, один из тех российских вузов, которые хорошо известны во всем мире».

Поздно вечером 9 декабря в СМИ просочились новые слухи: Рособнадзор, якобы, отказывается от претензий к ЕУ. Так, издание Znak.com со ссылкой на источник в правительстве России рассказало, что на совещании у вице-премьера Ольги Голодец представитель Рособрнадзор заявил, что не имеет претензий к университету, и что летние требования по устранению нарушений университетом выполнены. Якобы проблема заключается в том, что летнее решение суда еще в силе, а сейчас была отклонена апелляция, а Рособрнадзор не может прямо отказаться от решения суда. Источник издания сообщил, что ведомству дали время до понедельника, чтобы найти решение. Официального подтверждения этой информации нет.

Елена Зеликова, для «Новой газеты»