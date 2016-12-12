Утомленные Ельциным

Режиссер Никита Михалков атаковал екатеринбургский «Ельцин-центр» за антигосударственную политику. Выступая в Совете Федерации, Михалков заявил, что в музее происходит «ежедневная инъекция разрушения национального самосознания». Вдова Ельцина обвинила режиссера во лжи и напомнила, что он ни разу не видел экспозиции, которую критикует. В 1996 году Михалков был доверенным лицом Ельцина на выборах и утверждал, что тот спас Россию от катастрофы. В «Ельцин-центре» говорят, что у них есть несколько «очень трогательных» писем Михалкова на имя президента, написанных в этот период.

Но в наши дни особое неудовольствие Михалкова вызывает десятиминутный рисованный ролик, которым открывается экспозиция музея. Режиссер утверждает, что в этом ролике вся история России до Ельцина есть «мерзость, грязь, предательство и рабство». Чтобы прийти к такому выводу, нужно быть Михалковым, всем прочим лучше посмотреть экспозицию и оценить ее самостоятельно.

Что в действительности делает мультфильм из «Ельцин-центра» — так это ставит под сомнение догматический образ русской истории, собранной из этапов построения великого государства. Агентом истории становится не государство, но люди: видео рассказывает о прошлом России, понятом как путь народа к свободе. Отчасти это имеет параллели с ранним советским каноном народного прошлого, в центре которого стоят фигуры вроде Разина и Пугачева. Но мультфильм из «Ельцин-центра», конечно, не продвигает коммунистической идеологии. Он о другом: это довольно оптимистическая и романтическая картинка, согласно которой россияне берут судьбу в собственные руки и не нуждаются в начальстве.

Такая постановка вопроса вызывает дикое раздражение «государственника» Михалкова. Этот момент стоит зафиксировать: народ не имеет права на свободу, сама попытка рассуждать об этом объявляется во-первых, преступной, и, во-вторых, антиисторической. Михалков требует для себя монополии на историю, напоминающей водочную монополию царского правительства — народ должен упиться историческим величием, выданным режиссером. Для этого Михалков даже намерен строить на Оке контрцентр «Цитадель», посвященный войне и баракам.

Горячий отклик Никиты Сергеевича доказывает, что экспозиция «Ельцин-центра» бьет в точку. Она провоцирует задуматься об антиимперской России — истории людей, а не их правителей. Истории свободы, а не принуждения. Истории тех, кто делал свою землю местом, пригодным для жизни, а не боролся за «геополитическое величие». Эта республиканская история, написанная глазами угнетенных, не включенных в государственно-коррупционные пищевые цепочки.

Такая история, к слову, еще должна быть написана в нашей стране и ждет своего создателя. Не случайно в интернете ролик называют «странным» — эта оптика непривычна для наших широт.

В личном общении Михалков человек чрезвычайно обаятельный и способный, кажется, может очаровать любого. Это совсем не удивительно, учитывая, что он профессиональный артист. Удивительно другое: мы живем в обществе, в котором слова артиста относительно политики или истории воспринимаются всерьез. Мы зачем-то всерьез исследуем убеждения Никиты Михалкова, хотя очевидно, что они (начиная с его блестящей апологии коммунизма в фильме «Свой среди чужих» и заканчивая нынешним православным брюзжанием) не более чем творческое отражение господствующего в соответствующую эпоху мифа. Артисту не нужны убеждения, ему вполне достаточно искренне верить, что он живет в замечательные времена.