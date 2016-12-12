Росгвардия вместо «Селигера»

В начале прошлой недели в «охранительном» сегменте социальных сетей наметилось оживление: неизвестные под ником Движение «Наши» приглашали политологов и журналистов — ​якобы на съезд возрожденной организации. Бывшие участники прокремлевского движения, либеральные журналисты и политологи бросились вспоминать «свой» 2007-й и сравнивать эпохи.

По нынешним временам «Наши» были чуть ли не либеральной организацией. Разговоры про модернизацию на свежем воздухе выглядели бы сегодня как острая критика кремлевского курса. От «социальных лифтов» остались: несколько чиновников второстепенных федеральных учреждений или провинциальных администраций, пара-тройка депутатов Думы (в прошлом), десяток-другой муниципальных депутатов, множество малых бизнесменов с интересами в ивент-бизнесе, торговле продуктами питания, медиа и прочих очаровательных глупостях. Даже бывший вождь движения теперь занимается сетевым маркетингом, устраивая «клуб книголюбов» за умеренную плату. Политическая партия «Наших» «Умная Россия» в конце осени была ликвидирована Минюстом. Росмолодежь и проекты «Наших» в Общественной палате, вероятно, ждет та же судьба. Движение «Наши» окончательно и бесповоротно мертво и не подлежит реанимации.

Создание кремлевских «молодежек» пришлось на мощный технологический перелом: «гаджетизацию», рост доступности интернета, развитие блогосферы (в т.ч. появление крупных соцсетей). «Наши» были не одни: молодежное «Яблоко», оппозиционные движения поменьше, организации Лимонова, «Русские марши», Фонд эффективной политики, дебатные площадки, «Живой журнал» как федеральный политический форум — ​все это создавало атмосферу того, что называлось «движухой». Ностальгия по тем временам так или иначе связана с жаждой политической борьбы.

Но той борьбы не будет. Вы хотите проводить массовые акции, чтоб занять площади? Они не нужны, когда площадь можно огородить забором из штыков Росгвардии. Хотите бороться с оппозицией? Несистемная оппозиция в России разгромлена, а системная в «охранительстве» посоревнуется с «Единой Россией». Хотите поддержать Владимира Путина? Его рейтинг в полтора раза выше, чем десять лет назад. Бороться с чиновничеством? Даже ОНФ не может найти таких чиновников, с которыми может бороться.

Движение «Наши» создавалось в условиях сильной конкуренции. В широком смысле это была конкуренция идеологий и технологий между «нашистами», «оранжевыми» и старой административной политической элитой, которую называли «пораженцами». В более узком смысле — ​с другими молодежными проектами. Это выдвигало определенные требования к качеству риторики и идеологии. Более того, сурковское «мы вам страну передадим», объявленное как-то «Нашим» на одном из форумов, было скорее политическим торгом, чем агитационным приемом. Но по мере своего развития и решения поставленных задач конкуренция снижалась, и качество интеллектуальной и политической составляющих падало. От риторики модернизации и декларации суверенитета в какой-то момент движение пришло к «православному корпусу» и организации чего-то вроде сафари-парка для тех самых «пораженцев» на Селигере. Именно этот формат наследуют сейчас разномастные «казаки» и байкеры Залдостанова. Движение «Наши» пробило, как таран, общественную жизнь, а потом, как все тот же таран, было отброшено.

Предыдущая команда в администрации президента лихо выжгла политическое пространство, зачищая его и от чужих, и от своих (особенно от проектов своих предшественников). Но, доведя политическую систему до того состояния мертвенного покоя, в котором она находится сейчас, ужаснулась и сбежала спешно строить парламентаризм. Опираться в случае кризиса теперь можно только на ригидные силовые инструменты, а среды для воссоздания общественной жизни больше не существует.

Вадим Ветерков,

публицист