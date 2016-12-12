«Черная пятница» по-российски

Главные телеканалы могут сколько угодно упражняться в антизападной риторике, но это не отменяет того факта, что в своем потребительском поведении россияне не сильно отличаются от тех же американцев. Отечественный бизнес давно уловил потребительский глобализм и встроился в него — ​с удовольствием. Или вообще без эмоций: не важно, ведь рынок — ​это великий оппортунист.

Особенно это заметно с наступлением зимы. С каждым годом новогодние украшения в наших городах появляются все раньше и раньше, в первую очередь в магазинах и офисах. Елочки, гирлянды и мишура поселяются в торговых залах уже к середине ноября, привлекая внимание к товарам и распродажам. Это не отечественное изобретение — ​именно так ведет себя бизнес на Западе.

В Германии витрины супермаркетов зачастую украшают к Рождеству уже в сентябре (!). В Канаде в этом году елки и прочие товары в больших магазинах появились в конце октября — ​начале ноября. В США рождественские украшения в витринах выставляют после Хеллоуина (31 октября), а на следующий день после Дня благодарения (последний четверг ноября) американцы врубают рождественский режим на всю катушку: наступает «черная пятница» — ​начало безумного предрождественского шопинга. На следующий день у них «суббота малого бизнеса»: американцы посещают маленькие магазины. Начало следующей недели знаменуется «киберпонедельником»: люди массово делают заказы онлайн. Причем каталоги с рождественскими товарами приходят по почте уже в августе.

Главная причина, по которой рождественская феерия смещается к началу осени, — ​стремление получить максимальную прибыль. «Продавец, выставляй праздничный товар сейчас, пока твой конкурент не увел твоего покупателя и не заставил его раскрыть кошелек», — ​пишет в своем блоге специалист по мерчандайзингу Боб Фиббс. Американские левые интеллектуалы непатриотично рассуждают о том, что цель праздничного украшательства — ​нажива: чтобы продать людям ненужные в общем-то вещи, коммерсанты цинично эксплуатируют чувство любви к семье и потребность в человеческом тепле, которые ассоциируются с Рождеством. Сразу после Рождества тамошний бизнес моментально перестроится на продажу товаров к Дню св. Валентина.

«Черная пятница» быстро глобализуется. Несколько лет назад ее позаимствовали даже британцы, потратив в этом году на покупки в «черную пятницу» более миллиарда фунтов.

Бизнес как бизнес, ничего личного, то есть — ​национального. Так что наша общность с Западом гораздо прочнее, чем думают штатные ксенофобы, выступающие на разных ток-шоу. Например, сразу несколько магазинов в моем городе заранее отрекламировали начало своих распродаж как «черную пятницу», в других российских городах — ​то же самое. И по части циничной коммерции мы никому не уступим: мы научились зарабатывать даже на Победе, привязывая георгиевские ленты к водке, чипсам и семечкам. Если деньги не пахнут окопной гарью и кровавыми бинтами, тем более не пахнут они новогодними свечами и хвоей. Будучи частью европейской цивилизации, Россия подхватила вирус коммерциализации и консюмеризма, хоть и остается, как нас убеждают по телевизору, оплотом духовности и традиционных ценностей (напомните об этом людям, которые тащат на киносеансы ведра попкорна и литры пепси-колы).

Но есть и отечественная специфика новогодних торжеств. Для бюрократии Новый год — ​это в первую очередь кампания, которую надо провести четко, в срок и с заданным результатом. Причем результат должен иметь количественное выражение: сколько «новогодних мероприятий» провели, сколько людей участвовало, чем выше массовость — ​тем лучше. В финальный отчет войдет все до последнего метра светодиодных гирлянд. «В этом году планируется увеличить их количество до 140 км, — ​сообщает, например, пресс-служба губернатора Ульяновской области. — ​Планируется, что в областных учреждениях будет установлена 51 новогодняя елка, будет создано более 50 снежных фигур и тематических композиций». А вот художественную самодеятельность неразумных коммерсантов предполагается ограничить: «С руководителями коммерческих структур проводится организационная работа по новогоднему украшению торговых павильонов». Нет сомнений, что в новогоднюю ночь шашлык на площади Ленина будет такой же вкусный, как на День Победы.

Но все же, получается, что именно консюмеризм, столь ненавистный левыми мыслителями, удерживает нашу связь с остальным миром. Православные ортодоксы, к примеру, вообще против празднования Нового года, а св. Валентина они пытаются вытеснить «своими» Петром и Февронией. Но безуспешно: «валентинки» — ​это не только весело и приятно, это уже индустрия. Так что пусть в России тоже будет «черная пятница» и «киберпонедельник», пусть по стране несется тошнотворный запах попкорна, пусть елки наряжают хоть в июле. Пока все это есть, мы — ​часть Европы.