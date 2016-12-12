Премиальный класс

Спасибо, доктор!

Елизавета Глинка, основатель и директор международной общественной организации «Справедливая помощь»

Новость о награждении доктора Лизы Государственной премией за достижения в области благотворительности и правозащитной деятельности снова повысила градус дискуссий в отечественных соцсетях, вылившихся в километры возбужденных комментариев. «Либеральная» общественность недовольна тем, что Елизавета Глинка не отказалась от премии и «не спросила про Сенцова».

Самое большое негодование по-прежнему вызывает, конечно, тот факт, что она помогает детям в Донбассе. Но те, кто обвиняет ее, просто не видели, как доктор Лиза общается с детьми. Как становятся одновременно внимательными и улыбчивыми ее глаза, когда она смотрит на своих маленьких подопечных. Как для нее становится не важным все вокруг, когда она решает свою главную задачу — ​спасти детей и делает это там, где никто другой спасти уже не может.

Елизавета Глинка давно помогает самым разным людям, которые в этом нуждаются. Довольно часто — ​с риском для собственной жизни, не говоря о здоровье. Например, когда она боролась за сохранение квартир стариков, которых брали в оборот «черные риелторы», ей пришлось нанимать охрану; кроме того, у нее бывали самые разные ситуации на Украине, о которых она рассказывает с большой неохотой. Однако Лиза Глинка и ее коллеги продолжают помогать несмотря ни на что: бездомных кормят и оказывают им доврачебную помощь на московских вокзалах, неимущим устраивают бесплатные ужины по пятницам, умирающих и тяжелобольных обеспечивают медикаментами и уходом.

В 2001 году доктор Лиза открыла первый бесплатный хоспис в Киеве. На ее счету сотни, если не тысячи спасенных жизней.

«Новая газета» поздравляет Елизавету Петровну с наградой, желает ей сил и радости от работы, которую она делает за всех нас.

Ксения Кнорре-Дмитриева,

для «Новой»

Отец-основатель

Отец Александр (Александр Ткаченко), основатель первого детского хосписа в России

Фото: РИА Новости

Ткаченко — ​создатель детских хосписов в России, до него у нас в стране их не было. Эта работа начиналась как подвижничество. Первые 5 лет он своими силами, своими средствами насколько мог, настолько и помогал смертельно больным детям. Вместе с друзьями (в их числе — ​Федор Бондарчук, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Александр Сокуров) отец Александр навещал маленьких пациентов. Чтобы поддержать.

В 2006 году отцу Александру удалось создать первый детский хоспис в Петербурге. На набережной Фонтанки, где уже работал взрослый хоспис, он взял в аренду часть помещений — ​точнее, всего две палаты. Сделали ремонт. Взяли детей… И оказалось, что их беда и боль — ​безразмерны. «Эмоционального отдыха не было с тех пор», — ​признается священник.

В 2008 году «детскому хоспису» отдали здание сгоревшего особняка Николаевского сиротского пансиона. Его ремонтировали два года. И в 2010 году в Северной столице открылся хоспис для детей на 300 мест. Потом на 70 мест — ​в Ленобласти. Сейчас Ткаченко строит новые хосписы — ​в Павловске (пригород Петербурга) и в Домодедове — ​для жителей Московской области.

Все это время ни на день не прекращалась помощь детям. И сейчас отец Александр думает не о премии. Новый год на носу. Его организация, как обычно, проводит акцию «Мечты сбываются». Это когда дети пишут, возможно, последние письма Деду Морозу — ​о своих мечтах. Но на дворе — ​кризис! И если раньше обычные петербуржцы могли себе позволить пожертвовать на чужое счастье от 100 до 1000 рублей, то теперь таких жертвователей — ​в сотни раз меньше. И у отца Александра сегодня не исполнено больше 200 детских «мечт»! Вот на это он и израсходует свою премию — ​чтобы мечты сбывались, несмотря ни на что.

Если читатели «Новой» захотят присоседиться, то на сайте www.мечтыдетей.рф можно выбрать любую мечту и оставить заявку на ее осуществление. Волонтеры «детского хосписа» ответят на все ваши вопросы по телефону 8 800 333–90–06. Или можно помочь в осуществлении мечты, отправив SMS на номер 3443 с размером суммы и со словом «Небо».

Отец Александр, спасибо!

Нина Петлянова,

«Новая»