День Красноярска  и свободы

Гран-при фестиваля документального кино «Артдокфест» получило «Освобождение: инструкция по применению» красноярца Александра Кузнецова.

Лаконичная картина, не только честная метафора русской жизни, но и история страстных усилий преодоления этой жизни. Прежде всего — ​себя, своей судьбы, диагноза, навешанного тебе. («Новая» представила этот фильм в № 126 от 11 ноября.)

Титры в начале: «Тинской психоневрологический интернат — ​закрытое учреждение. Люди, попавшие в интернат, находятся в нем пожизненно. Они лишены дееспособности. Недееспособность — ​это ограничение в правах: лишение прав на финансовую независимость и на работу, права жениться и иметь детей».

Юля и Катя борются с роком, лишающим их всего, ради чего стоит появляться на свет. И тронутые Господом, и просто выросшие дети, кинутые родителями, танцуют на своей дискотеке под ритмы 90-х, задорную песню шведского квартета: «Don’t you ever consider giving up / You will find, oooh / It’s a beautiful Life, / It’s a beautiful Life» («Никогда не думай о том, чтобы сдаваться, / И ты увидишь, что жизнь прекрасна»). И директор интерната Сергей Ефремов (отличный мужик, он и есть настоящий герой современности, это он, прежде всего, давал пошаговую инструкцию освобождения своим воспитанникам) снова и снова повторяет Юле: «Все завтра зависит от тебя». И когда у Юли все получается, в интернате ей говорят: «Не стой никогда на месте, продвигайся только вперед, и вперед, и вперед. Да, и про нас не забывай. Дурдом забудь, только нас не забывай».

И тут же — ​сомнения. Не проще ли было в клетке, не страшней ли воля? Да, это развернутая метафора, это о всех нас. Это ведь человек из совсем других сфер и миров недавно сказал: «Мы друг на друга клевещем, доносим иногда — ​прямо вот так, ябедничаем. И опять хотим в клетку. В клетку-то зачем опять? «Чтоб цензура, давайте!» Не надо, не надо! Господи, что же мы утрачиваем и сами отказываемся от завоеваний? Что же мы иллюстрируем Достоевского, который говорил: «Только лиши нас опеки, мы тут же попросимся обратно в опеку». Ну что же мы? Ну неужели он такой гений, что и на нас настучал на тыщу лет вперед? Про наше, так сказать, раболепство» (Константин Райкин).

Лучшим полнометражным фильмом названы «Убеждения» Татьяны Чистовой. Спецприз получил «Кредит на убийство» Влади Антоневича. Диплома «Упоминание жюри» удостоена картина «Павленский. Голая жизнь» Дарьи Хреновой. Главный приз «АртдокСети» — ​у «Серого» Бориса Уткина. Объявлены и победители премии неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». Лучшим неигровым кинофильмом признаны «Кольца мира» Сергея Мирошниченко. Лучшим артфильмом — ​«Аустерлиц» Сергея Лозницы. Лучшим неигровым телефильмом — ​«Сердце. 40 лет спустя» Евгения Голынкина. Лучшим научно-популярным, просветительским фильмом (им. Льва Николаева) — ​«Ян Карский. Праведник мира» Славомира Грюнберга. «Лавровой ветви за вклад в кинолетопись» удостоен документалист Алексей Погребной. Лучшим дебютом в кино и на телевидении названа дилогия Андрея Ананина «Американская мечта» и «Дым отечества».

И еще один красноярец, давно, правда, перебравшийся в Москву, подтвердил свою безупречную репутацию мастера. Закономерно «Лучшим по профессии» по итогам последних трех лет признан оператор Юрий Ермолин («Конкурс. Пианисты», 2016; «Слово на ладони», 2015; «Кольца мира», 2015; «Дух в движении», 2015; «Философия мягкого пути», 2014).