У вас еще нет трещин — тогда мы идем к вам!

Утро 10 декабря для жителей исторического района Гривка в центре Казани начинается с шума стройки. Сегодня на объекте по адресу: улица Односторонняя Гривка, 1, забивают первые пробные сваи. Скоро здесь будут два новых 20-этажных жилых дома, на 130 квартир каждый. Гривка — огромный поселок в центре Казани на берегу реки Казанки, в частном секторе более 1000 домов и несколько тысяч жителей, с другой стороны поселка расположена система озер и экопарк Харовое. Парк недавно спасли от застройки, благодаря протесту жителей и личному решению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Все дома частного сектора выстроены на ленточном фундаменте, так как район стоит на грунтовых водах, а часть строений расположена на территории осушенного болота.

Строительство двух многоэтажных домов началось 1 декабря, в течение нескольких дней был возведен забор вокруг территории в 40 соток, начали рыть котлованы. В пятницу, 9 декабря, накануне установки пробных свай, 10 ближайших к строительному объекту домов посетили сотрудники «Центра экспертиз и испытаний в строительстве» и зафиксировали отсутствие трещин в строениях. На недоуменные вопросы хозяев: а если после стройки трещины появятся? — философски ответили: «Ну появятся — будут ремонтировать…»

Всего для строительства обеих высоток потребуется вбить 1200 свай.

Житель одного из ближайших к стройке домов, Равиль Сабитов, чей дом находится менее чем в 30 метрах от одного из котлованов, бывший депутат Госсовета Республики и председатель комитета по строительству, рассказывает.

монолог Равиль Сабитов экс-депутат Госсовета Татарстана, председатель комитета по строительству: «Я родился и вырос в этом городе, я его очень люблю и хочу здесь жить, как можно дольше и как можно лучше. За последние 10 лет в Казани сделано и построено столько, сколько, кажется, не было сделано за все предыдущее время: дороги, эстакады, мосты, метро, парки. Но, как и во многих городах России, существует огромная проблема — точечная застройка. Рядом с нами есть маленький участок земли, всего 40 соток. На встречах с жителями администрация района утверждала, что здесь будет детский сад, или крытая парковка, или, может быть, отделение полиции, или магазин. И вдруг две недели назад молниеносно началось строительство. Я сам строитель, знаю, что это такое. Многие частные дома здесь построены 20—25 лет назад, все они на ленточном фундаменте, это бетонные блоки на глубине 2—2,5 метра, кирпичная кладка сверху — и больше ничего. Никто тогда не рассчитывал ни на какие усиленные фундаменты. Кто же мог предположить, что рядом будут строить такие высотки — 20 этажей? Основная опасность, которая может проявиться не сегодня и не завтра, а через год или даже два, — здесь на глубине 3,5 метра грунтовые воды, так называемые плывуны, зимой сейчас они себя никак не проявляют. А весной всплывают, у жителей всех близлежащих домов каждый год затапливает погреба и подвалы. Как только начнут бить сваи, получится «эффект холодца»: в одном месте нарушат грунтовые воды, и дальше пойдет реакция, она может проявиться не прямо здесь, а на расстоянии, плывуны по всей территории района, здесь больше тысячи домов».

Фото: «Новая газета»

На запросы местных жителей администрация города ответила, что были проведены публичные слушания, где обсудили и одобрили проект строительства. Жители удивились: никто из них не присутствовал на слушаниях, потому что жителям района о них не сообщили.

Обращения к администрации района, застройщику и в другие инстанции также не принесли результата. Местным СМИ даже не смогли представить проектную документацию, а разрешение на строительство выдано «Негосударственной межрегиональной экспертизой». В документе указано в том числе 9565 куб. м строительного объема парковки. По указу мэра Казани И. Р. Метшина от 25.12.14 на каждую квартиру в многоэтажном доме должно быть обеспечено два машино-места, в случае с объектом в Гривке это 260 квартир, то есть 520 парковочных мест. На крошечной территории в 40 соток, в 27 метрах от заборов ближайших частных домов, с плывунами по всей площади района.

Строительством объекта на улице Односторонняя Гривка занимается ООО СМУ-88, учрежденное 1 августа 2016 года. Уже 18 августа была куплена земля под этот проект, а в ноябре уже получено разрешение на строительство. Ранее этот земельный участок принадлежал близлежащей гостинице «Сафар», но позднее выяснилось, что собственность на землю не была оформлена должным образом, и путем нескольких перепродаж участок был передан городу, а после этого куплен СМУ-88 у коммерческой фирмы.

На запрос редакции «Новой газеты» гендиректор СМУ-88 Илья Вольфсон ответил, что фирма действительно открыта специально для реализации конкретно этого строительства в районе Гривка, якобы в целях более прозрачного финансирования одного объекта. Уже начаты продажи и заключено более 30 договоров долевого строительства, закончить проект планируется в первом квартале 2018 года. На мой вопрос о причине такой спешки руководитель компании ответил, что это не спешка, а нормальная организация процесса. О возможных последствиях для жителей окрестных домов резонно заметил: «Если забивка свай повлечет за собой какие-либо негативные последствия, мы, будучи ответственной компанией, готовы добровольно компенсировать ущерб».

Попытки связаться с администрацией города и задать вопросы по данному объекту успехом не увенчались. Чем объясняется такая выдающаяся скорость реализации проекта, мы попытались выяснить у главы исполкома города Казани Дениса Калинкина. Тем более что в городе принято считать: фирма принадлежит ему. Телефонный разговор тоже получился бессодержательным. Я представилась и обозначила тему беседы, после долгой паузы услышала только: «А что?..» — и короткие гудки. Больше Калинкин к телефону не подошел.

В приемной Азата Нигматзянова, первого заместителя руководителя исполкома по вопросам градостроительной политики, подписавшего разрешение на строительство объекта в Гривке, мой запрос обещали передать и перезвонить, — однако этого не произошло, и больше к телефону также никто не подошел. Жители района, пытавшиеся обратиться за помощью в администрацию города, ответили мне, что никто, кроме президента республики Рустама Минниханова, помочь здесь не сможет, а они готовы выходить на улицу с протестом, чтобы спасти свои дома.

«Новая газета» продолжит следить за развитием событий.