Экс-президент, премьер, министры и 56 высших чиновников под следствием

македония

Выборы состоялись с третьей попытки



Более двух лет в Македонии длился затяжной политический кризис. Отправной точкой для него стали президентские и парламентские выборы 2014 года, которые тогда в очередной раз выиграл национально-консервативный альянс из Внутренней македонской революционной организации и Демократической партии за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ). Оппозиционный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ), категорически отказавшись признать результаты голосования, обвинил находящихся у власти с 2006 года консерваторов в фальсификациях, коррупции и политических махинациях.

Масло в огонь подлили опубликованные социал-демократами прослушки телефонных разговоров высших функционеров ВМРО-ДПМНЕ, в которых они нелицеприятно отзывались о своих коалиционных партнерах — партиях албанского меньшинства. Албанцы, составляющие четверть македонского населения, очень чувствительно отреагировали на негативные оценки в адрес своих политических лидеров. На этнической почве начались беспорядки с поджогами, массовыми драками и перестрелками.

При активном посредничестве Евросоюза и США удалось наладить переговорный процесс между властью и оппозицией. В качестве компромисса решили провести в 2016 году досрочные парламентские выборы, возглавлявший 10 лет правительство лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский ушел в отставку, была создана специальная прокурорская группа для расследования фактов коррупции.

В короткие сроки прокуроры смогли собрать достаточно материалов, чтобы предъявить обвинение в злоупотреблении служебным положением 56 высшим государственным чиновникам.

Первая попытка досрочных выборов сорвалась в конце апреля. Накануне президент Македонии своей властью амнистировал всех попавших в прокурорское поле зрения коррупционеров. По стране прокатилась волна протестов, требующих немедленной отставки главы государства и проштрафившихся чиновников. Социал-демократы отказалась участвовать в выборах.

Назначенная на 5 июня вторая попытка избрать парламент также провалилась. Прокурорское расследование установило, что в Македонии давно действует отлаженная правящей партией схема фальсификации результатов выборов с масштабным использованием «мертвых душ». Также широко практиковались отчеты избирателей перед своими работодателями, когда прямо в кабинке для голосования на мобильный телефон фотографировался бюллетень с галочкой, проставленной в нужной графе. В противном случае можно было проститься с карьерой, лишится премии или вообще работы.

Кроме того выяснилось, что в стране регулярно велось тотальное прослушивание политиков, журналистов, судей, полицейских чинов и религиозных деятелей, а власти негласно запретили предоставлять слово оппозиции на государственных и частных телеканалах.

Вновь на улицы вышли десятки тысяч людей. Митинги и демонстрации сопровождались блокадой резиденции президента и правительственных учреждений, в ходе которых их обстреливали пакетами и шарами с разноцветными красками. Акция получила имя «пестрая революция».

Опять благодаря посредническим усилиям американцев и европейцев накал страстей погасили. Очередной датой выборов определили 11 декабря. А чтобы исключить «мертвые души», придумали составить списки избирателей с обязательной личной фотографией.

С третьей попытки выборы, наконец, состоялись. Прошли они в основном чисто, но вот ясности в политический расклад сил не внесли. При высокой активности избирателей (66%) главные соперники — консерваторы и социал-демократы — набрали соответственно 37,5% и 36 процентов голосов. Лидеры обеих партий поспешили заявить каждый о своей победе. При этом у СДСМ все-таки больше оснований для того, чтобы праздновать успех — он прибавил по сравнению с предыдущими выборами более 11 процентов.

Впереди — распределение мест в парламенте и сложный процесс формирования коалиционного большинства, судьбу которого, как и в предыдущие годы, будут решать мелкие партии этнических меньшинств. Населению остается только ждать, когда политики договорятся. Хотя в Македонии мало кто верит, что при любой политической комбинации в ближайшее время наступят перемены к лучшему — в стране безработица держится стабильно на уровне 25%, а среди молодежи зашкаливает за 40%.