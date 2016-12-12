Экс-президент, премьер, министры и 56 высших чиновников под следствием
В Македонии и Румынии прошли выборы в местные парламенты. Политические, социальные и коррупционные проблемы остались
Выборы в Македонии. Фото: EPA
Александр ЧурсинНовая газета
македония
Выборы состоялись с третьей попытки
Более двух лет в Македонии длился затяжной политический кризис. Отправной точкой для него стали президентские и парламентские выборы 2014 года, которые тогда в очередной раз выиграл национально-консервативный альянс из Внутренней македонской революционной организации и Демократической партии за македонское национальное единство (ВМРО-ДПМНЕ). Оппозиционный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ), категорически отказавшись признать результаты голосования, обвинил находящихся у власти с 2006 года консерваторов в фальсификациях, коррупции и политических махинациях.
Масло в огонь подлили опубликованные социал-демократами прослушки телефонных разговоров высших функционеров ВМРО-ДПМНЕ, в которых они нелицеприятно отзывались о своих коалиционных партнерах — партиях албанского меньшинства. Албанцы, составляющие четверть македонского населения, очень чувствительно отреагировали на негативные оценки в адрес своих политических лидеров. На этнической почве начались беспорядки с поджогами, массовыми драками и перестрелками.
При активном посредничестве Евросоюза и США удалось наладить переговорный процесс между властью и оппозицией. В качестве компромисса решили провести в 2016 году досрочные парламентские выборы, возглавлявший 10 лет правительство лидер ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевский ушел в отставку, была создана специальная прокурорская группа для расследования фактов коррупции.
В короткие сроки прокуроры смогли собрать достаточно материалов, чтобы предъявить обвинение в злоупотреблении служебным положением 56 высшим государственным чиновникам.
Первая попытка досрочных выборов сорвалась в конце апреля. Накануне президент Македонии своей властью амнистировал всех попавших в прокурорское поле зрения коррупционеров. По стране прокатилась волна протестов, требующих немедленной отставки главы государства и проштрафившихся чиновников. Социал-демократы отказалась участвовать в выборах.
Назначенная на 5 июня вторая попытка избрать парламент также провалилась. Прокурорское расследование установило, что в Македонии давно действует отлаженная правящей партией схема фальсификации результатов выборов с масштабным использованием «мертвых душ». Также широко практиковались отчеты избирателей перед своими работодателями, когда прямо в кабинке для голосования на мобильный телефон фотографировался бюллетень с галочкой, проставленной в нужной графе. В противном случае можно было проститься с карьерой, лишится премии или вообще работы.
Кроме того выяснилось, что в стране регулярно велось тотальное прослушивание политиков, журналистов, судей, полицейских чинов и религиозных деятелей, а власти негласно запретили предоставлять слово оппозиции на государственных и частных телеканалах.
Вновь на улицы вышли десятки тысяч людей. Митинги и демонстрации сопровождались блокадой резиденции президента и правительственных учреждений, в ходе которых их обстреливали пакетами и шарами с разноцветными красками. Акция получила имя «пестрая революция».
Опять благодаря посредническим усилиям американцев и европейцев накал страстей погасили. Очередной датой выборов определили 11 декабря. А чтобы исключить «мертвые души», придумали составить списки избирателей с обязательной личной фотографией.
С третьей попытки выборы, наконец, состоялись. Прошли они в основном чисто, но вот ясности в политический расклад сил не внесли. При высокой активности избирателей (66%) главные соперники — консерваторы и социал-демократы — набрали соответственно 37,5% и 36 процентов голосов. Лидеры обеих партий поспешили заявить каждый о своей победе. При этом у СДСМ все-таки больше оснований для того, чтобы праздновать успех — он прибавил по сравнению с предыдущими выборами более 11 процентов.
Впереди — распределение мест в парламенте и сложный процесс формирования коалиционного большинства, судьбу которого, как и в предыдущие годы, будут решать мелкие партии этнических меньшинств. Населению остается только ждать, когда политики договорятся. Хотя в Македонии мало кто верит, что при любой политической комбинации в ближайшее время наступят перемены к лучшему — в стране безработица держится стабильно на уровне 25%, а среди молодежи зашкаливает за 40%.
румыния
Победили социальный популизм и критика Евросоюза
В соседней Румынии 11 декабря также проходили парламентские выборы. И хотя они были очередные, их предыстория является не менее примечательной.
В октябре 2015 года на молодежной дискотеке в Бухаресте произошел пожар — погибли более 60-ти девушек и юношей. Трагедия, выявив вопиющую халатность и коррумпированность городских чиновников, стала причиной многотысячных демонстраций, главным требованием которых была отставка правительства.
Премьер-министр Виктор Понта, за которым тянулся длинный шлейф скандальных грешков (плагиат диссертации, подлог счетов, сокрытие доходов и уклонение от налогов), был вынужден покинуть свой пост. Но поскольку стоящая за ним Социал-демократическая партия (СДП), обладая парламентским большинством, могла блокировать формирование нового коалиционного кабинета министров без своего участия, было решено назначить до выборов техническое правительство во главе с беспартийным экс-комиссаром Еврокомиссии Дачианом Чолошом.
Основными приметами избирательного 2016 года в Румынии стали не только острое противостояние конкурирующих партий, но и громкие разоблачения коррумпированных политиков и государственных чиновников. Коррупционное зло все еще остается для балканской страны настоящим бичом. В румынском языке, например, существует более 30 различных разговорных терминов для обозначения взятки.
Созданное в 2002 году Национальное управление по борьбе с коррупцией (DAN) последние три года возглавляет энергичная Лаура Ковеши, которая за свою непримиримость к взяточникам и мздоимцам стала в Румынии народной любимицей. Под ее руководством DAN только за 2015 год выявило и довело до суда более 1200 фактов коррупции в высших эшелонах власти.
Среди подсудимых оказались бывшие президент и премьер, пять министров, десятки депутатов и мэров, прокуроры, таможенники.
Сумма конфискованного имущества составила сотни миллионов евро. Правда, далеко не все судебные приговоры по инициированным DAN делам означают для коррупционеров реальные сроки заключения, но и условное осуждение лишает их права занимать государственные должности.
На финишной прямой избирательной кампании основная борьба разгорелась между социал-демократами и Национал-либеральной партией (НЛП), которую поддерживал действующий президент Румынии Клаус Йоханнис. Ориентирующиеся на евроинтергацию национал-либералы намеревались в случае победы предложить пост главы правительства нынешнему премьеру Чолушу, рейтинг доверия которого в последнее время достиг рекордных 45-ти процентов.
На фоне растущего влияния праворадикальных популистов, откровенных националистов, ратующих за восстановление «Великой Румынии», и евроскептиков предвыборная агитация изобиловала националистическими лозунгами, черным пиаром и фейковыми новостями. Так, на одном из близких националистам сайтов появилось сообщение, что Дачиан Чолош — незаконно рожденный сын Сороса. Упор делался на то, что известный миллиардер имеет еврейское происхождение и выступает против укрепления идентичности румынской нации.
Социал-демократы, также критикуя Брюссель за игнорирование румынских проблем, сделали ставку на социальный популизм, обещая повысить зарплаты и снизить налоги. При этом они не объясняли, как и за счет чего будут реализовать свои посулы. Ведь и без того дефицит бюджета Румынии в будущем году вырастет в четыре раза.
В итоге СДП, набрав более 46%, останется крупнейшей фракцией румынского парламента. Национал-либералы смогли завоевать только 20 % голосов. Кстати, явка избирателей не превысила сорока процентов.
Празднующий победу лидер социал-демократов Ливиу Драгеа не скрывает своих амбиций возглавить правительство. Однако в этом ему может помешать условия судимость за подтасовку данных национального референдума в 2012 году, когда он руководил министерством регионального развития. По крайней мере, президент Йоханнис уже однозначно заявил, что не будет вручать мандат на формирование кабинета министров политику, имеющему проблемы с законом.