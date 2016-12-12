«Время контрреформ: царствование Александра III и начало царствования Николая II»

Царствование Александра Третьего (1881–1894) и первое десятилетие правления его сына Николая Александровича получили в русской историографии имя «эпоха контрреформ» с очевидно негативным оттенком для реформаторов и положительным — для консерваторов.

Сейчас для многих российских политиков и политических мыслителей охранительного толка именно Александр Александрович — идеальный русский император.

Что же на самом деле представляли собой эти годы — четверть века контрреформ. Каковы были их последствия, была ли им альтернатива в русской политической жизни конца XIX столетия. Об этом в лекции профессора Андрея Зубова.