Новая газета

13.12.16

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История

«Время контрреформ: царствование Александра III и начало царствования Николая II»

Кафедра истории «Новой газеты» представляет лекцию Андрея Зубова

Фото: «Новая газета»

Царствование Александра Третьего (1881–1894) и первое десятилетие правления его сына Николая Александровича получили в русской историографии имя «эпоха контрреформ» с очевидно негативным оттенком для реформаторов и положительным — для консерваторов.

Сейчас для многих российских политиков и политических мыслителей охранительного толка именно Александр Александрович — идеальный русский император.

Что же на самом деле представляли собой эти годы — четверть века контрреформ. Каковы были их последствия, была ли им альтернатива в русской политической жизни конца XIX столетия. Об этом в лекции профессора Андрея Зубова.

Теги:
история, лекторий, профессор зубов

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