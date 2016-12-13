Реалии подпольной журналистики

Следствие по делу крымского журналиста Николая Семены закончено, ему предъявлено обвинение, защита приступила к знакомству с материалами. Теперь шесть томов дела будут направлены в прокуратуру, а после — в Железнодорожный районный суд Симферополя, очевидно, уже в новом году. Журналисту проекта «КрымРеалии» киевской редакции «Радио Свобода» предъявили обвинение в призывах к нарушению территориальной целостности страны, то есть в преступлении по части 2 статьи 280 УК с максимальным сроком наказания 5 лет.

По мнению следствия, в статье «Блокада — необходимый первый шаг к освобождению Крыма», которую «КрымРеалии» опубликовали осенью 2015 года, Семена призывал к возвращению полуострова Украине, а значит — покусился на границы России.

Сам журналист объяснял, что написал текст в рамках дискуссии, которая возникла по поводу действий украинских националистов и крымско-татарских активистов, организовавших торговую, а позже и энергетическую блокаду полуострова, при молчаливом согласии официального Киева. Целесообразность этого вызывала и продолжает вызывать сомнение и Семена, по его словам, он попытался в статье объяснить необходимость блокады. «Разговор о принадлежности Крыма России я считаю дискуссионным», — заявил журналист следователю во время допроса, отметив, что статья опубликована в рубрике «Мнения». Следователя такое объяснение, очевидно, не удовлетворило.

Адвокаты Семены дали подписку о неразглашении обстоятельств дела, но некоторые материалы известны. Дело против журналиста возбудили в апреле 2016 года, у него провели обыск и изъяли компьютер, телефон и архивы статей за 20 лет. Потом следователь показывал Семене скриншоты с экрана его компьютера, сделанные в момент написания текста. Журналист считает, что сделать это было возможно, только если получить удаленный доступ к его ПК. Незадолго до этого у Семены перестал работать интернет, и вызванный специалист настраивал его заново, в том числе покопавшись в компьютере журналиста.

Авторство статьи Семена никогда не отрицал, поэтому можно сказать, что единственным доказательством обвинения служит экспертное заключение лингвиста, который, кроме всего прочего, отвечает на вопрос, есть ли в статье Семены «призывы к осуществлению экстремистской деятельности и к нарушению территориальной целостности России». Эксперт посчитал, что такие призывы, адресованные лицам, «заинтересованным в возвращении Республики Крым в состав Украины», в статье есть. В ответ адвокат Семены — Андрей Сабинин заявил, что эксперт-лингвист не имеет права делать юридические выводы о направленности высказываний, и потребовал исключить экспертизу из дела. Впрочем, он тут же добавил, что не сомневается в отказе в удовлетворении ходатайства.

Собственно, больше на Семену у обвинения ничего нет. «Из имеющегося обвинения и тех документов, с которыми мы знакомы, можно сделать вывод, что ФСБ представит суду Николая Семену как ярого ненавистника России. Его образ тщательно собран из вырванных из контекста статей фраз, необъективных экспертиз, выводов и фантазии следствия», — оценил уровень обвинения адвокат Семены — Эмиль Курбединов. Чтобы «подправить» образ журналиста, защита потребовала проведение психодиагностической экспертизы, касающейся в основном личности и характера журналиста.

Обычно защита свою позицию, особенно в делах с политическим подтекстом, старается до последнего не афишировать. С делом Семены все иначе: к материалам приобщено экспертное мнение краснодарского профессора, политолога Михаила Саввы. (Савва получил политическое убежище после возбуждения против него нескольких дел в России, «Мемориал» признал его политзаключенным.) Экспертиза Саввы фактически и есть позиция защиты, и кратко ее можно сформулировать так: российское законодательство соглашается с верховенством международного права над национальным, международные нормы продолжают рассматривать Крым частью Украины, и не соглашается с новыми границами, а если нет границ, то нельзя обвинять человека в том, что он призывал их нарушить.

Николай Семена (справа) в суде. Фото: Антон Наумлюк, специально для «Новой газеты»

Судебный процесс по делу Николая Семены, таким образом, грозит превратиться в скрупулезное разбирательство юридических нюансов присоединения Россией полуострова.

Это то, чего Москва стремится избежать на международном уровне и к чему толкает защита крымского журналиста. Впрочем, адвокаты сами предложили решение и подали ходатайство о прекращении уголовного преследования Семены. Если расчеты защиты правильные, у журналиста есть шанс, что Кремль не захочет обсуждения легитимности присоединения полуострова в суде с неизвестными последствиями с точки зрения международного права. А процесс вполне может стать интересным не только украинским правозащитникам, но и, например, участникам голосования по поводу резолюции ООН по Крыму. 28 ноября в Брюсселе во время Форума гражданского общества Восточного партнерства Николаю Семене вручили премию имени Павла Шеремета, убитого полгода назад. «В знак признания того, что он не побоялся рисковать своей свободой и безопасностью, отстаивая свободу слова в Крыму», — прокомментировал вручение премии сопредседатель форума Кшиштоф Бобински. Семена находится под подпиской о невыезде, поэтому получать премию приехал главный редактор проекта «КрымРеалии» Владимир Притула. Он же зачитал ответное слово журналиста.

«Власти России ликвидировали гражданские свободы и создали репрессивное законодательство, которое широко применяется для подавления гражданских свобод, — говорится в выступлении Семены на получении премии. — Запрет меджлиса, как представительного органа крымско-татарского народа, преследование независимых журналистов, гражданских активистов и представителей мусульманского меньшинства, убийства и похищения людей, немотивированные аресты и осуждения, театральная имитация «борьбы с украинскими диверсантами», — самые последние проявления этой политики. Свободная журналистика на Крымском полуострове сейчас находится в подполье».