Депортации русских не будет

Их откладывают на три года — вечером 9 декабря Госдума приняла «в целом» соответствующий закон, возражений от Совета Федерации не ждут. Благополучное большинство вряд ли представляет, от какой мерзости мы отскочили.

О каких масштабах речь? Все данные оценочны.

2 декабря президент провел в Санкт-Петербурге заседание Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку. Владимир Путин между прочим заметил: «В нашей стране, так же как и в Соединенных Штатах, — примерно равное количество людей, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, это свыше 10 миллионов человек. И, безусловно, мы с вами должны это иметь в виду, поскольку это вызывает законные озабоченности и раздражение у местного населения, особенно в крупных российских городах».

Первое января могло стать черным днем, конечно, не для всех 10 миллионов.

1 января 2017 года заканчивается действие главы VIII.1 Закона «О гражданстве Российской Федерации». Она упрощала легализацию:

а) имевшим гражданство СССР и прибывшим в РФ до 1 ноября 2002 года, если они не имеют другого гражданства, вида на жительство или прописки в иностранном государстве;

б) их детям;

в) тем, кто получил паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 года, но у кого впоследствии органы не определили «наличие гражданства РФ», имеющим гражданство иностранного государства, при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.

По данным МВД, эта глава облегчала оформление гражданства (не требовалось добиваться разрешения на временное проживание или вида на жительство, предъявлять данные об источнике средств к существованию, сдавать экзамен по русскому языку) более 70 тыс. соотечественникам, однако воспользовались ее нормами 45 тысяч. Остальные — не менее 25 тыс. человек — обязаны были выехать из России. Законом от 12 ноября 2012 года устанавливался срок: до 31 марта 2017 года (не позднее трех месяцев со дня окончания срока действия главы VIII.1), иначе — депортация.

Петр Саруханов / «Новая газета»

Законопроект, продлевающий действие этой главы еще на три года, внес в ноябре первый зампред Комитета по делам СНГ Константин Затулин. 8 декабря, накануне рассмотрения, к числу инициаторов проекта добавили Ирину Яровую. И Дума его поддержала. Примечательно, что законодательное требование депортации бывших соотечественников, то есть результаты работы прежнего состава Думы, состав нынешний (не сказать, что сильно отличающийся) назвал «дискредитацией РФ».

«Не терпится опробовать Нацгвардию»

СПЧ меж тем рекомендует провести иммиграционную амнистию для соотечественников, ставших «нелегалами поневоле» из-за несовершенства законодательства. Соответствующие письма из администрации президента разослали первым лицам всех ведомств, причастных к миграции. Как пишет председатель исполкома «Форума переселенческих организаций» Лидия Графова, «к сожалению, ответы получены пока неутешительные».

Куда хотели депортировать всех этих людей? Или собираются депортировать через три года? Они не менее 14 лет (кто-то всю жизнь) живут в России, многие из них — русские и коренные россияне. Куда их?

Президент Уральской ассоциации беженцев, консультант-эксперт Общественной палаты Свердловской области Людмила Лукашёва говорит о необходимости срочных мер: «Если бы хотя бы одно ведомство откликнулось на наши прежние обращения, нам не пришлось бы в авральном режиме предупреждать ту гуманитарную катастрофу, к которой подталкивают общество те, кому не терпится опробовать Нацгвардию». Это цитата из письма Лукашёвой от 9 декабря, когда еще было неизвестно, как отреагирует Дума на проект Затулина. А отправлено это письмо Сергею Меняйло, сибирскому полпреду президента. Почему ему? Потому что в Красноярске живет Наталья Коверник, героиня серии публикаций «Новой газеты» (№ 131 за 2011 год, № 105 и 134 с.г.). Конституционное право Коверник на изменение гражданства присвоили чиновники. Они отказывают ей в том, что она — гражданка России.

Между тем: Н. Коверник родилась 28.10.1961 в Красноярске. Ее мать, Игнатова Александра Васильевна, уроженка д. Ново-Михайловка Партизанского района Красноярского края, являлась гражданкой России по рождению, российского гражданства не прекращала, иного не приобретала. Ее отец, Игнатов Виктор Павлович, уроженец д. Осиповки Туруханского района Красноярского края, являлся гражданином России по рождению, российского гражданства не прекращал, иного не приобретал. «Коверник приобрела гражданство РФ на момент своего рождения и продолжает в нем состоять, поскольку не ходатайствовала о его прекращении», — цитирую экспертное заключение от Лукашёвой. Да, на момент распада СССР Коверник постоянно проживала на территории, отошедшей к Республике Украина. Но поскольку у РФ нет договора о двойном гражданстве с Украиной, полномочные органы РФ не имеют права признавать Коверник гражданкой Украины. «Иное толкование закона и следующие за ними действия фактически произвольно без свободного волеизъявления гражданина лишают Коверник законно приобретенного российского гражданства, нарушают статью 6 Конституции, умаляют достоинство ее личности».

В истории Коверник со всей наглядностью отражаются некоторые сущностные черты российской государственности. С ее желанием осчастливить всех вовне, с раздачей российских паспортов иностранным деятелям искусств, жителям Южной Осетии и Абхазии, с борьбой против «произвольного лишения гражданства» как инструментария Риги и Таллина. С наделением двух миллионов крымчан российскими паспортами, чему не помешали их украинские паспорта, и отказе Коверник признать ее российское гражданство из-за того же украинского паспорта.

«Судя по поведению и ответам, направляемым руководством местного миграционного ведомства, в его структуре отсутствуют специалисты, компетентные в вопросах определения гражданства РФ, — пишет Лукашёва. — К сожалению, это типично не только для Сибири. Нам известен единичный случай, когда руководство местного миграционного ведомства положительно отреагировало на гражданскую инициативу по самоопределению статуса гражданства. Это было в Челябинской области. В нашем регионе, несмотря на положительную судебную практику, уже бывшее УФМС во главе с уже бывшим начальником вступило в открытую конфронтацию с гражданами и годами устраивало бюрократическую волокиту вокруг нежелания соотечественников, не утративших гражданства России по рождению, получить паспорт без повторного приобретения гражданства».

Коррупция в режиме ожидания

На антикоррупционном форуме в Екатеринбурге 5 и 7 декабря, организованном областной Общественной палатой, констатировали: реформирование ФМС проходит в закрытом режиме. Октябрьские обращения Лукашёвой к первому замглавы МВД Александру Горовому, в четыре думские фракции с предложениями о реформировании ФМС остались без ответа. И нет причин ждать изменений к лучшему.

«В настоящее время коррупция в сфере миграции перешла в режим ожидания (на период реформ), но и деятельность миграционного ведомства по осуществлению основных функций (паспортизация, определение наличия гражданства, исполнение решение суда по миграционным спорам) сведена на нет. До настоящего времени не исполнено ни одно решение суда, вступившее в силу по спорам, прошедшим под контролем нашей организации и ее партнеров», — констатирует Лукашёва.

Она просит Меняйло поручить главному фединспектору в СибФО взять под личный контроль соблюдение прав Коверник.

После выхода последней нашей заметки о деле Коверник мне позвонила полковник Ирина Мужецкая, начальник отдела информации и общественных связей краевого УМВД, и пригласила для конструктивного диалога к начальнику бывшего территориального управления ФМС, теперь Управления по вопросам миграции краевого УМВД. Я в эту контору не ходок, потому что слушать в 129-й раз одни и те же аргументы, почему Коверник никогда не была гражданкой РФ и почему ее «по-хорошему» надо выдворять, — бессмысленно. Коверник же — куда деваться — пошла. Вышла и подтвердила: аргументация не меняется.

Слушайте. Все независимые юристы, к которым обращались и я, и Коверник, говорят: гражданства РФ и РСФСР — одно и то же, состоялось лишь переименование. См., например, закон РСФСР от 25.12.1991 № 2094-I: «Государство Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) впредь именовать Российская Федерация (Россия)». И — ничего о прекращении чьего-либо гражданства. Гражданин России по рождению (не важно, как называлось государство — Российская империя, РСФСР или РФ) остается ее гражданином навсегда, если только сам не откажется от гражданства.

Есть определения Конституционного и Верховного судов, где разъясняется, что лица, имевшие российское гражданство по рождению, не утрачивают его в силу автоматического принятия гражданства стран СНГ и в силу проживания за пределами России. Но кому и как тыкать этими определениями?

Только сейчас власти озаботились многолетним игнорированием решений КС — внесенный президентом законопроект, который должен прекратить эту практику, Госдума 9 декабря приняла в первом чтении. Толкование законов от КС станет безоговорочным для госорганов и приоритетным для судов при рассмотрении жалоб граждан на нарушение их законных прав и свобод. Законопроект оговаривает необходимость пересмотра ранее принятых решений по таким делам.

Президент говорит

Возвращаясь к заседанию в Санкт-Петербурге 2 декабря. Президент, в частности, заметил: «Я неоднократно обращал внимание правительства на то, что вопросы, связанные с приобретением российского гражданства, особенно определенными категориями граждан бывших республик Советского Союза, должны быть максимально разбюрокрачены».

То есть президент уже устал говорить чиновником одно и то же.

Ну если Путина не слышат, не знаю, есть ли смысл газете повторять прописные истины. И все же.

Еще раз: никакие чиновники, пусть самые великие, не вправе отнимать у человека гражданство. Народ, его персональный состав, пусть он им совсем не нравится, — не в их компетенции. Кровь и почва — предки и место рождения — им не подконтрольны.

Вторичное государство может фиксировать движение первичных крови и почвы, но уж никак не пытаться ими командовать.

Законодательство России это, собственно, и утверждает.

Все, что требуется от миграционных чиновников по делу Коверник, — это выполнить свои функциональные обязанности. Первым пунктом в их полномочиях указано «определение наличие гражданства РФ у лиц, проживающих на территории РФ». И определяться оно должно на основании законодательных актов РФ, РСФСР или СССР, международных договоров РФ, РСФСР или СССР. Другими словами, чиновники должны провести регламентированную законом проверку наличия у Коверник гражданства РФ (оно тут же обнаружится) и выдать ей паспорт гражданина России, а не интересоваться тем, получала ли она гражданство Украины и каково законодательство Украины? Какое им дело до Украины?

А вот полномочий не признавать коренных россиян гражданами РФ у территориальных органов исполнительной власти нет. И нет таких законов, на основании которых они могли бы это делать.

Лукашёва предлагает объявить конкурс на разработку программы повышения квалификации работников МВД «Компетенция «Гражданство РФ», обучить этой компетенции весь руководящий состав управления МВД по вопросам миграции и его территориальных структур. Госдума могла бы этим озаботиться хотя бы для того, чтобы спустя три года не пришлось искать тех, кто дискредитирует Россию.

А еще Лукашёва предлагает объявить конкурс на разработку электронной госуслуги «Определение наличия/отсутствия гражданства РФ» на основе технологии определения гражданства Уральской ассоциации беженцев (к слову, лауреата нацпремии «Гражданская инициатива»).

Коверник:

— Я об этой компьютерной программе говорю с 2005 года, после своего судебного решения. Вводишь место рождения, наличие/отсутствие решения о прекращении российского гражданства; наличие заявления о приобретении иностранного гражданства в порядке оптации (т.е. добровольного выбора) по двусторонним международным договорам об упрощенном порядке приобретения гражданства иного государства (Казахстан, Киргизия) и т.д. И железяка не будет мне врать в глаза и сочинять небылицы про оптацию при отсутствии двустороннего международного договора по вопросам гражданства, прекращения существования РСФСР и не будет нести другую околесицу, которую слушать стыдно. Всего-то: провести тестирование. Но тогда придется ох как сократить штатную численность МВД… Жалко, сын мой не сможет участвовать в таком конкурсе — не россиянин же… А ведь программист, хотя власти сделали все возможное, чтобы я не смогла дать ему образование.

* * *

Это очевидная несправедливость, по каким угодно меркам — не признавать гражданство России за русскими по крови, по рождению, никогда не отказывавшимися от этой земли. Никому не дано отнимать у человека его право на гражданство, на родину. Оно естественное или, если угодно, данное Богом.