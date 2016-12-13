Жажда реваншей

Два главных старта уходящего года национальная сборная проиграла, и считать полноценным реваншем успех близкого к молодежному состава на ноябрьском «Кубке Карьяла» было бы наивным. И тут как подарок грядет традиционный домашний Кубок Первого канала, который нынче совпадает с памятной датой — 70-летием отечественного хоккея. На нем понятие реванша приобретает вполне конкретное, пусть и локальное, обоснование — ровно год назад на только что открывшейся арене будущего домашнего чемпионата мира в «Парке легенд» так называемая «Новая красная машина» оглушительно провалилась, заняв последнее место. Придется выигрывать.

Прошлый Кубок Первого канала раскручивали с небывалой помпой, обещая болельщикам феерию на генеральной репетиции перед чемпионатом мира. К месту и не к месту твердили о великих традициях и их продолжении, невероятной любви страны к хоккею и практически гарантированной победе на «чудо-арене». В результате на матчи с участием сборной России действительно собирались аншлаги, а расходился народ в недоумении. Шведы, финны и чехи, обошедшиеся без звезд, с одной стороны, испортили праздник, с другой — преподали хозяевам весьма показательный урок. Он мог бы предостеречь от шапкозакидательства и забалтывания действительно важнейших проблем — едва ли не главных бед российского хоккея последних лет. Но увы — как показали последующие события, даже такая встряска не помогла.

И чемпионат мира-2016, и Кубок мира в Торонто даже слишком наглядно показали, что ребрендинг «Красной машины» стал скорее массированной пиар-акцией, попыткой восстановления бренда ради рекламы, рассчитанной больше на невзыскательность публики и плохую память, нежели на кропотливую работу. С наскока величие не восстановишь, но любителей попылить по этому поводу хватает. Не удивительно, что в результате всех этих усилий так называемая «новая сборка» потихоньку превращается в вялотекущий проект без конкретного наполнения.

…Но остался и даже расцвел еще один отсылающий к прошлому проект, о котором громогласно не заявлялось, но который постепенно стал обретать вполне реальные черты. Это создание базового клуба национальной сборной — наподобие того, каким был ЦСКА на протяжении многих лет, вплоть до распада Советского Союза. Стоит сказать, что позже «базовый» вопрос серьезно не обсуждался — как абсолютно противоречащий новым реалиям и принципам жизни элитного эшелона. Но авторы проекта очень точно уловили момент, когда на негодную и непродуктивную идею появился общественный запрос.

Армейский клуб из Санкт-Петербурга, и без того не знавший проблем с комплектованием, «доукомплектовался» теперь уже действительно по образу и подобию прежнего ЦСКА. Только тогда мощь хоккейного исполина обеспечивали официальная идеология и лозунг «Все для сборной!», с которым так или иначе смирялось все хоккейное сообщество, а нынче его обеспечили исключительно деньги и сосредоточенный именно в СКА административный ресурс.

И пошла писать губерния, и пошли богоспасительные разговоры, что это, может, даже и хорошо — если пойдут победы, то Россия еще спасибо скажет за труды питерских гегемонов. Как и было в Советском Союзе, когда тарасовскому, а потом и тихоновскому ЦСКА прощали внутреннюю монополию за монополию на международной арене, когда даже родоначальники хоккея не считали зазорным учиться у советских.

Только нынче едва ли не любая попытка сделать «так, как в СССР» оборачивается пародией. И хоккей в прежнем виде и статусе не восстановить ни за что, как ни хватайся за готовые идеи. Они принадлежат конкретному времени, и никакому другому.

…Полагаю, нынешние творцы новой-старой идеи, во-первых, не признают ее фактического наличия (то, что в СКА собрались полтора десятка кандидатов в сборную и список имеет тенденцию к пополнению, получилось вроде как само собой), а во-вторых, если сборная на этой основе обретет невиданную мощь и сыгранность, то стране ничего другого и не надо. Народ тоскует по позитивной константе, ее стараются обеспечить любыми средствами, ожидаются благодарные аплодисменты и крики «ура!».

Спасибо, не надо. А если надо, то далеко не всем понравится, что исключительные условия созданы для одного клуба, а ослабление конкуренции на пользу никому не пойдет. Труба нынче пониже, лед пожиже, соблюдение базового принципа даже для чемпионата мира выглядит проблематичным, не говоря уже про олимпийский турнир в нынешнем его формате или про Кубок мира. На важнейших статусных турнирах за сборную в основном другие наши люди играют, и за океаном их оказывается все больше и больше, никакие деньги не останавливают.

…Наличие в расширенном списке сборной суперзвезд в лице Павла Дацюка и Ильи Ковальчука, а также 10 их коллег по СКА говорит о том, что реализация проекта по-настоящему и начинается в декабре 2016-го. «До кучи» включены еще 8 хоккеистов ЦСКА, всего получилось 20 представителей «армии». Можно ими и ограничиться, а если и разбавлять остальными, то ненамного.

И что, разве главный тренер СКА и национальной сборной Олег Знарок не прав? Разве есть возражения, что это лучшие хоккеисты из играющих в России? Что, молодые вратари Илья Сорокин и Игорь Шестеркин — не сильнейшие? Что, два первых сыгранных питерских звена, Дацюка и Щипачева, это плохо? Что, Кубок Первого канала как турнир во все времена знаковый не стоит именно такого серьезного и ответственного подхода к комплектованию команды?

Если не учитывать побочных явлений не только внутреннего уровня, которые могут проявиться в самое ближайшее время, то, конечно, возражений нет — для мини-реванша и праздника ничего не жалко, в том числе и своего чемпионата. Даже новую форму для национальной сборной специально в честь 70-летия разработали и пошили — на ней и вставки на рукава в цвета российского флага, и герб во всю грудь, и юбилейный логотип.

Так победим? В холодной декабрьской Москве на не очень пока счастливой арене в «Парке легенд» на территории бывшего ЗИЛа — вполне возможно. Продолжение отнюдь не гарантировано.