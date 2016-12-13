«Це не політичні пісні»

Нам очень не хватает хороших новостей и положительных эмоций. Спустя два с половиной года после начала войны появился наконец массовый запрос на мир и согласие, но его нечем удовлетворить. Выяснилось, что чуть ли не единственное, что нас объединяет, — знакомые с детства песни.

У этой акции нет даже названия, что лишний раз доказывает — ее не планировали, а если и планировали, то точно не в таком виде и не в таких масштабах. Говорят просто: русско-украинский песенный флешмоб. Некоторые в России называют его патриотическим, выдавая желаемое за действительное. Скорее он ностальгический — по тем временам, когда люди чувствовали себя братьями.

Началось с того, что на вокзале Запорожья студенты музыкального училища исполнили песню из старого фильма «Весна на Заречной улице». Но вовсе не потому, что он советский, никакой политической идеи там не было: «Весну…» снимали когда-то в цехах «Запорожстали», к 83-летию комбината все и было приурочено каналом TV5. Пожалуй, это самое профессиональное исполнение из последующих.

«Весна на Заречной улице», Запорожье

Дальше подключился Харьков. И тоже на вокзале — около ста человек спели «Старый клен».

Одесса подхватила и грянула «Смуглянку».

Днепр, он же в недалеком прошлом Днепропетровск, ответил «Катюшей».

После исполнения участники акции выпустили в небо тридцать белых голубей, символ мира. Пели по-русски. И сразу поползли слухи: кто-то (кто?) таким образом отстаивает интересы русскоязычного населения Украины. Во Львове, правда, пели по-украински.

Уже в декабре Петербург в знак солидарности откликнулся песней «Ніч яка місячна, зоряна, ясная». Москва — на Киевском вокзале, разумеется — спела «Распрягайте, хлопцы, коней».

С Москвой сложнее, там прошло целых три акции, и вторая уже не с таким миролюбивым посылом, как первая. На Белорусском Юлия Чичерина с довольно зверским выражением лица спела «Десятый наш десантный батальон» Окуджавы. Ее поддержали люди в пилотках и ватниках, подпоясанных армейскими ремнями.

«Десятый наш десантный батальон». Москва

Чичерина — сама по себе месседж. В памяти еще свежи ее жесткие высказывания в адрес Украины и поездки с концертами на Донбасс. На ВДНХ тоже спели — в поддержку Новороссии — песню «К тебе я приеду на горячем боевом коне».

Но это Москва, а есть еще Воронеж, Краснодар, Белгород, Пермь, Волгоград, Хабаровск, Находка, Благовещенск, Северобайкальск… И там настроения совсем другие. На видео ни одного лица без улыбки! И почти всюду звучала украинская речь.

Пение по-украински у многих в России вызвало возмущение: мол, не поняли, что песни должны быть советскими. А как по мне, замечательно, что в России пели украинские песни, а на Украине русские. Это мощный и внятный месседж: нельзя ненавидеть культуру и вообще нельзя ненавидеть. Если песни вызывают у вас раздражение, проблема, скорее всего, в вас, а не в песне.

Спел «Рідна мати моя, ти ночeй нeдоспала» Ноябрьск, город, расположенный между Сургутом и Уренгоем. Так исторически сложилось, что там много украинцев. Как и в соседнем Ханты-Мансийском округе. Помню, как папа и дедушка с северных вахт привозили вкуснятину: вяленое мясо, кедровые орешки. Когда дед умер, его ученик прилетел в Киев на похороны из Сургута. Меня это очень впечатлило тогда.

Ноябрьск

Естественно, у флешмоба есть организаторы. Любое дело кто-то должен начать. Организаторы есть, но нету организации. В каждом городе, а сейчас их уже десятки в нескольких странах мира (плюс Кишинев, плюс Стокгольм, плюс Рим, плюс Минск), находится такой человек. От него все и зависит. Ирина Лютикова, организовавшая через фейсбук исполнение песни «Солнечный круг» (железнодорожный вокзал в Киеве), комментирует: «Цель в том, чтобы объединить абсолютно разных людей и сделать что-то общее. Песню выбирали исходя из того, чтоб ее знало не одно поколение. Недавно пела ее своему ребенку и будто заново услышала. Родилась идея заявить об этой песне. Чтобы ее услышали и задумались. Ведь все хотят мира».

За день до акции украинские СМИ начали писать, что за песнями стоит ФСБ.

Народный депутат и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сказал: «Это чистой воды информационная операция, которая проводится российскими спецслужбами. Россия в формате гибридной войны весело и задорно подключает общественные инструменты, которые способны расшатывать ситуацию, дестабилизировать, при этом игра идет на всех поводах, которые только возможны. Те совдеповские якорьки, которые, к сожалению, есть в сознании нашего населения, ностальгия по Советскому Союзу — сейчас активно используются, чтобы снова создать какой-то миф о дружбе народов».

Депутата услышали активисты радикальной группировки С14, которые задержали одного из участников акции и передали СБУ. Но там, слава богу, разобрались и отпустили. Услышали Тимчука и активисты в Днепре. Они организовали контракцию «Заспіваймо, друзі!», ее анонсировала Людмила Кострюкова, основательница «Женского волонтёрского батальона». 3 декабря они собрались на площади и исполнили песню «Дуля вам, а не Украина» на мелодию «Розпрягайте, хлопці, коні». Слова такие: «Розвертай назад оглоблі, В кацапляндію вали. Вам не бачить України, Як ушей своїх, козли!» Ничего хуже в ответ на безобидные, хоть и советские песни о мире и дружбе придумать было нельзя. Акция не получила широкой поддержки даже среди тех, кто называет себя патриотами.

Николаев спел «Надежда — мой компас земной».

Николаев, Украина. «Надежда — мой компас земной»

Небольшой городок Харьковской области Чугуев отметился песней «Есть только миг между прошлым и будущим». В Липецке, где президент Украины владеет кондитерской фабрикой, спели «Червону руту» — песню карпатского поэта и композитора Владимира Ивасюка. Позже всех отреагировали города Донбасса, неподконтрольные Украине: Донецк, Луганск, Дебальцево, Макеевка, Краснодон, Снежное.

В других городах сделали выбор в пользу военных песен. Мнения о флешмобе разошлись. Были люди, горячо поддержавшие его, но были и те, кто увидел в происходящем происки СБУ. Главный аргумент: песнями кровь не смоешь. Комментарий донецкого блогера Игоря Гомольского: «Крайне неприятно читать о том, что дончане, относящиеся к вокзальным песнопениям негативно, какие-то злые и вообще «фу-фу-фу». Да, люди, привыкшие, что с «большой земли» прилетают лишь оскорбления и снаряды, не понимают, с чего бы вдруг им про солнечный круг пели. Спустя три года этой кровавой вакханалии, они ждут чего-то большего, нежели песен о дружбе. В 2014 году им было достаточно всего лишь доброго слова, а сейчас нужны конкретные действия».

Дошло и до Крыма. Керчь спела песню группы «Любэ» «Выйду ночью в поле с конем». На последних кадрах виден российский триколор и девушка говорит: «Это любимая песня Владимира Путина». Да, бывает и так. Но там же, в Крыму, в селе Уютное, пели «Несе Галя воду», и никаких флагов не было.

«Несе Галя воду», Крым

К флешмобу можно относиться по-разному. Хотя бы потому, что по-разному он всюду проходит.

Но невозможно не заметить: на третий год войны все смертельно устали от ненависти.

Это видно и по тому, насколько массово люди поддержали акцию, и по общему количеству просмотров на Ютубе, оно перевалило за миллион. Да, кто-то выплескивает свои комплексы, решает политические задачи, но таких меньшинство. Кому-то нравится наше общее советское прошлое, кто-то проявляет солидарность с соседями, кто-то просто хочет поднять настроение себе и другим…

…В Мариуполе спели «Я люблю тебя, жизнь», а ведь не просто любить жизнь в прифронтовом городе. «Це не політичні пісні», — написал украинский блогер, послушав, как поют, и это дорогого стоит. В том и дело — есть вещи выше политики.